Rodrigo Llanes Salazar: EE.UU., Rusia y la OTAN

Por Rodrigo Llanes Salazar (*)

Tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, la Unión Soviética aún tenía cientos de miles de tropas en Alemania oriental. El gobierno soviético sentía que tenía el derecho a ello, gracias a la victoria rusa sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Para convencer a Mijaíl Gorbachov de que retirara sus tropas de Alemania, James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de George Bush, ofreció que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “no se desplazará ni una pulgada hacia el este desde su posición actual”.

De acuerdo con Mary Elisse Sarotte, historiadora especializada en relaciones internacionales, la batalla por el futuro de Europa a partir del fin de la Guerra Fría entró a su frase decisiva con las palabras pronunciadas por Baker en febrero de 1990. “Ni una pulgada”.

Mientras que Gorbachov “dejó ir” a la Alemania oriental, el gobierno de Washington reconsideró sus opciones. Pronto, explica Sarotte, la posición de Estados Unidos pareció convertirse en “ni una pulgada de territorio debe estar fuera del alcance de la OTAN”.

Una de las principales justificaciones de Vladimir Putin para invadir Ucrania —o, en sus palabras, realizar una “operación militar especial” para “desnazificar” el gobierno ucraniano— es la expansión de la OTAN hacia el este de Europa.

El libro de Sarotte, “Not One Inch. America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate” (“Ni una pulgada. Estados Unidos, Rusia y la construcción del punto muerto post-Guerra Fría), publicado por la Universidad de Yale en 2021, nos ofrece elementos para entender mejor la historia del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en torno a la OTAN.

Recordemos que la OTAN fue creada en abril de 1949 a partir del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como Tratado de Washington. Para el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, la OTAN se constituía como un “escudo contra la agresión y el miedo a la agresión”.

En el contexto de posguerra, con una Europa en ruinas, padeciendo hambre y enfermedad, las tensiones entre Estados Unidos y Moscú sobre la división de la autoridad en Europa y el resto del mundo estaba creando nuevas amenazas (desde la perspectiva de Estados Unidos).

Uno de los puntos medulares del Tratado es el Artículo 5, el cual establece que un ataque armado a un miembro de la OTAN representa un ataque armado a todos los miembros de la organización.

Hay que destacar que, para algunas autoridades estadounidenses, como el presidente Franklin D. Roosevelt, era posible construir un orden de posguerra duradero al ofrecer a Moscú un lugar prominente en él. Para el diplomático George Kennan, en vez del combate activo contra Moscú, era preferible una estrategia de contención, como la que ofrecía la ayuda económica del Plan Marshall.

No obstante, para algunos políticos europeos, como el ministro de exterior británico Ernest Bevin, la ayuda económica provista por el Plan Marshall no era suficiente, también se necesitaba músculo militar. Así, tras varias propuestas de alianza noratlántica, la OTAN nació en abril de 1949 con 12 miembros fundadores.

Como relata Sarotte, durante sus primeros 14 meses la OTAN existía fundamentalmente solo en el papel. Tres sucesos cambiaron esta situación: la detonación de un dispositivo nuclear soviético en agosto de 1949, el éxito de los comunistas en China en octubre de ese año y la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur en junio de 1950.

Entonces, la Alianza Atlántica (como también es conocida la OTAN), tuvo su primera expansión, y Grecia y Turquía se volvieron miembros en febrero de 1952. La gran cuestión, plantea Sarotte, era qué hacer con Alemania occidental.

La República Federal de Alemania —la Alemania occidental— se incorporó a la OTAN en mayo de 1955. Tras la caída del Muro de Berlín, ante las posibilidades de unificación de Alemania, la Unión Soviética, temerosa de perder más influencia en la región, demandó que una Alemania unificada debía salir de la OTAN.

La respuesta del presidente estadounidense George Bush fue: “al diablo con eso”. Con la integración de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana en octubre de 1990, la OTAN expandió aún más su territorio.

No obstante, una de los principales argumentos de Sarotte es que la expansión de la OTAN en sí misma no provocó el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Más bien, intervenieron varios factores. Uno de ellos fue el mal entendimiento de las administraciones de George Bush y Bill Clinton en torno a la Rusia post-soviética.

Como explica Sarotte, allí donde líderes occidentales veían en la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991 una oportunidad para el surgimiento de democracias liberales con mercados abiertos, para las autoridades soviéticas el fin de la URSS significó algo similar al colapso de un imperio.

Miles de personas que vivieron en la Unión Soviética atravesaron en los noventa uno de los grandes traumas en su historia, enfrentándose a escenarios inciertos en los planos económico, político y también de seguridad. Para Putin, el fin de la Unión Soviética es la “mayor tragedia geopolítica del siglo XX”.

Así, en la década de los noventa, los gobiernos de Bush y Clinton impulsaron una agresiva expansión de la OTAN hacia el este de Europa sin considerar de manera suficiente las consecuencias de dicha estrategia. Sarotte cita diversas fuentes en las que asesores de las administraciones de Bush y Clinton, así como diversos críticos, señalaron los peligros de la estrategia expansionista.

La excepción fue el periodo comprendido entre 1993 y 1994, cuando el presidente Boris Yeltsin y Bill Clinton desarrollaron la relación más cercana entre líderes rusos y norteamericanos. Entonces, parecía posible un futuro de mayor cooperación, por ejemplo, para evitar la proliferación nuclear.

Sin embargo, el uso de la fuerza por parte de Yeltsin en contra de opositores en Moscú y Chechenia, así como el triunfo del Partido Republicano en las elecciones intermedias en Estados Unidos, convencieron a Clinton de abandonar la colaboración.

Sin duda, una de las principales aportaciones del libro de Sarotte es que usa como fuentes las transcripciones desclasificadas de las conversaciones entre Clinton y Yeltsin, a las cuales pudo tener acceso después de tres años de solicitudes.

El último periodo estudiado por Sarotte es el que abarca de 1995 a 1999, marcado por una posición más agresiva de Clinton sobre la expansión de la OTAN.

En 1999, Hungría, Polonia y República Checa, todos ellos países del bloque soviético durante la Guerra Fría, se incorporaron a la OTAN. Ese mismo año, Vladimir Putin llegó al poder en Rusia. Por lo menos desde la caída del Muro de Berlín, Putin consideraba a la OTAN el “principal oponente” de Rusia.

Por su parte, siendo entonces senador, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, apoyó firmemente la expansión de la OTAN y coincidía con la idea de que la más grave amenaza potencial a la seguridad de Estados Unidos eran las armas de destrucción masiva rusas.

Así, argumenta Sarotte, hacia 1999 la administración de Clinton ya había asegurado el camino para la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este. Para Sarotte, varias cosas se pudieron haber hecho para mejorar la relación entre Estados Unidos y Rusia, desde la forma en que se dieron las negociaciones en torno a Alemania después de la caída del Muro de Berlín, el cambio del nombre de la Alianza (como requirió Moscú), así como el ritmo de las incorporaciones de nuevos aliados a la OTAN.

Cinco años después de la integración de países del bloque soviético a la Alianza, en marzo de 2004 tuvo lugar la expansión conocida como “Big Bang”, en la que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania se incorporaron a la OTAN.

Aunque el libro de Sarotte se centra en la década de los noventa, nos recuerda que un punto de quiebre tuvo lugar en 2008, cuando en la cumbre de la Alianza en Bucarest, el presidente norteamericano George W. Bush presionó para la inclusión de Georgia y Ucrania, dos exrepúblicas soviéticas que comparten frontera con Rusia, a la OTAN.

Para Putin, la invasión de Estados Unidos a Iraq en 2003, la decisión de eregir defensas contra misiles balísticos en Polonia y República Checa y la cumbre en Bucarest fueron el punto de quiebre. La respuesta de Rusia fue escalar los conflictos con Georgia en 2008 y Ucrania en 2014.

Si en cierta medida la era post-Guerra Fría estuvo marcada por la esperanza de que los conflictos armados en Europa habían quedado atrás, las acciones del gobierno ruso en Georgia y Ucrania indicaron que esa época ha terminado.

Desde entonces, Putin ha expandido el presupuesto militar, ha desarrollado nuevas capacidades espaciales y de defensa antimisiles y ha comenzado a modernizar el arsenal nuclear de Rusia. Y, como observa Sarotte, si bien el Kremlin no ha invadido aún a ningún miembro de la OTAN, ha realizado ataques cibernéticos y ha socavado la estabilidad mundial post-Guerra Fría, promoviendo la erosión de prácticas y normas democráticas tanto en países que formaban parte del bloque soviético, como Hungría y Polonia, hasta en EE.UU.

Sarotte concluye su libro de 2021 señalando que la creciente confrontación entre Occidente y Rusia puede ayudar a unir a un Estados Unidos fracturado políticamente. Aunque esto no ha ocurrido del todo, la guerra contra Ucrania sí ha unido a Estados Unidos con varios gobiernos europeos.

Sarotte también recomienda que Washington priorice la cooperación transatlántica, siendo uno de los principales focos de cooperación Ucrania. Muchos líderes subestimaron al gobierno de Putin. Ahora conocemos las consecuencias.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM