Filiberto Sansores Pinelo: La guerra Rusia-Ucrania debe parar

La guerra es un evento que causa enormes sufrimientos a los habitantes del país donde tiene su acción.

Seres humanos inocentes mueren, son heridos o tienen que emigrar en condiciones que cambian sus vidas en sentido negativo por la pérdida de bienes, empleos o carencia de la posibilidad de retorno —por mucho tiempo o para siempre— al lugar del que salen. No hay peor tragedia para un pueblo que verse envuelto en un conflicto armado como el que hoy sufre Ucrania, fruto de decisiones que le son ajenas.

Son los líderes de las naciones que conducen las políticas de éstas, en función de intereses que muchas veces no corresponden a los de sus pueblos, los responsables de procesos que llevan a estallidos que podrían ser evitados.

Si se hiciera un análisis del que está en curso podrían encontrarse las causas verdaderas que le dieron origen, independientemente de lo que cada una de las partes -y los medios de propaganda a su servicio- alegan en su favor.

Como bien se dice, en una guerra, la primera víctima es la verdad porque cada uno de los contendientes dice lo que a sí conviene y oculta lo que a la otra. En el caso, una breve revisión histórica daría luz sobre lo que está pasando.

Desde que se desintegró la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Estados Unidos —el gendarme del mundo— y sus aliados europeos se dieron a la tarea de modificar el sistema político tanto de los países que fueron aliados de aquélla como el de los que se le desprendieron, y de incorporarlos en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), su instrumento de guerra, que tiene bases militares regadas por todo el mundo, cuyo fin no puede ser otro que amenazar a los países que consideran sus adversarios.

En febrero de 1990, James Baker, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, y Mijaíl Gorbachov, Secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el contexto de la reunificación alemana, establecieron compromisos según los cuales una Alemania unificada podría entrar en la OTAN pero ésta no se expandiría a ningún país más del Bloque del Este (https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_Baker-Gorbachov). No obstante, el compromiso no fue cumplido por una de las partes que fue encerrando en un cerco de bases militares al coloso en desgracia que, al recuperar fuerza, se puso a exigir que el proceso se detenga, sin que le hayan hecho caso.

Estados Unidos no admitiría que en sus fronteras se establecieran bases militares controladas por China o Rusia. Recuérdese la crisis de los misiles, ocurrida en 1962 cuando para enfrentar las constantes agresiones norteamericanas la dirigencia cubana aceptó que su aliado, la URSS, instalara cohetes en la isla. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo reaccionado de este modo, Estados Unidos y aliados esperaran, ahora, una reacción diferente?

A lo anterior habría que agregar que desde hace muchos años las regiones de Ucrania de mayoría rusa combaten con grupos militares que tratan de impedir la viabilidad de sus repúblicas independientes en una suerte de guerra civil que sirvió de caldo de cultivo para el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas e incluso neonazis que han permeado a las instituciones ucranias.

Armamento

Noam Chomsky, el gran intelectual norteamericano, declaró hace poco: “Rusia está rodeada de armamento ofensivo de Estados Unidos. No hay nada de naturaleza defensiva; son todas armas de ataque. El nuevo gobierno de Ucrania aprobó en diciembre pasado una resolución en que manifestaba su intención de unirse a la OTAN. Ningún líder ruso, sin importar quién sea, toleraría que Ucrania, que está en el centro estratégico de sus intereses, se vuelva parte de una alianza militar hostil. Tenemos que imaginarnos, por ejemplo, cómo reaccionaría Estados Unidos si durante la guerra fría el Pacto de Varsovia se hubiese extendido a América Latina, y México y Canadá planearan unirse al Pacto de Varsovia. Desde luego que eso jamás se materializaría. Al primer intento hubiera habido una respuesta violenta” (https://twitter.com/zei_squirrel/status/1495330478722850817).

No obstante lo dicho, es inaceptable que el habitante del Kremlin haya ordenado invadir a su vecino y desatar una guerra con todo lo que de destrucción, derramamiento de sangre, sufrimiento de niños, de ancianos, de gente inocente, de éxodo involuntario y otros graves males, entraña. Es responsable por eso, pero no menos responsables son quienes en Occidente tiran la piedra y esconden la mano. Es por eso, que todos los esfuerzos de las fuerzas pacifistas del mundo deben encaminarse a que se detenga la guerra y que las partes se sienten a dialogar.

Los países de la ONU, como México, que no pertenecen a alguno de los bandos deberían influir para que ello ocurra.

La postura de nuestro país en este conflicto se corresponde con lo que nuestra Constitución y nuestras tradiciones de política exterior mandatan. “Nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución sobre todo en tres principios básicos: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias” expresó el presidente López Obrador al dar a conocer las instrucciones que dio al secretario de Relaciones Exteriores para que el representante de México en la ONU actuara en todas las iniciativas que en el órgano se tomaran sobre el conflicto.

En México hemos padecido muchas invasiones. Nos invadieron los españoles e impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos; dos veces los franceses, una por algo tan absurdo como fue no pagarle unos mexicanos sus pasteles a un panadero francés y la otra para imponernos a un emperador austriaco; tres los estadounidenses, primero para quitarnos Texas, luego, en 1847-48, el resto del territorio —más de la mitad del que teníamos— que nos arrebataron y, por último, en 1914, cuando ocuparon Veracruz con el pretexto de combatir a Victoriano Huerta, encaramado en el poder por el embajador yanqui: Henry Lane Wilson, cómplice en el asesinato de Madero.

Parar este conflicto antes de que se convierta en algo peor es la consigna.— Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa