Plaza Grande: Laboratorio político en la Secretaría de Salud de Yucatán

Amplia contienda por un puesto

La Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud es en estos días no solo escenario de un proceso electoral sino también un laboratorio político. Esta semana se publicó la convocatoria para elegir al nuevo comité ejecutivo estatal del sindicato, pero desde mucho antes había injerencia externa para tratar de influir en la conformación de la próxima directiva. Y, como hace tiempo no se veía en las contiendas sindicales, son varias fuerzas las que intervienen en el proceso.

Veamos: Vicente López Cardeña, quien aspira a suceder en la secretaría general de la Sección 67 a Eulogio Piña Briceño, está en abierta campaña desde hace varios meses –incluso fuera de los tiempos oficiales– con el respaldo del diputado panista Víctor Hugo Lozano Poveda desde que éste era subsecretario de Gobierno; en el otro lado está Miguel Ángel Moreno Camelo, actual secretario de Organización en el comité ejecutivo local; también reaparece como aspirante el polémico Álvar Rubio Rodríguez, primo político de Ivonne Ortega Pacheco, y más allá suena como probable competidor Diego Matos Rincón, quien también está promoviendo sus aspiraciones entre los trabajadores de Salud.

Competencia sindical con tintes de campaña política

Lo interesante en la competencia sindical de la Secretaría de Salud son las fuerzas externas. Vicente López Cardeña se esmera en mostrarse como candidato del grupo político en el poder: cual candidato del PAN, viste con camisa azul, usa el mismo color en su propaganda e, incluso, el lema de su campaña tiene similitudes con los utilizados en actividades panistas.

Tiene el apoyo visible de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud y hasta le han permitido, contra las normas porque aún no se publicaba la convocatoria al proceso electivo, hacer campaña en los centros de trabajo. Hace unas semanas repartió helados, acompañados de propaganda, en el Centro de Salud de la calle 50 con 67 y el viernes pasado sus seguidores colocaron en ese mismo lugar una manta con señalamientos contra Miguel Moreno Camelo.

Después de una protesta ante la Secretaría, se ordenó bajar la manta y, según nos informan, hubo también un llamado de atención a la dirección del Centro de Salud por permitir esa acción.

De Álvar Rubio se sabe que ha visitado las instalaciones de la Secretaría para promocionarse, pero no queda claro qué intereses hay detrás porque si bien sus orígenes y su corazón son priistas, en la campaña electoral de 2018 hizo proselitismo a favor de Mauricio Vila Dosal y hasta se autopromovió como seguro director de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud de Yucatán, lo cual, desde luego, no fue verdad.

A la sombra de vieja afrenta



Y para cerrar el tema de injerencias, el nombre de Diego Matos Rincón como probable aspirante a secretario general del sindicato de Salud es ligado a un ala de Morena y hay quienes lo ven como punta de lanza de ese partido, o de un grupo que enarbola el morenismo como su causa, para probar sus alcances en un proceso de este tipo.

El doctor Matos es abierto promotor de Morena y, aunque públicamente muestra su interés en competir, hay quienes dudan todavía que se inscriba en el proceso. Eso está por verse. En cuanto a Miguel Moreno Camelo, es el aspirante que ha mostrado más discreción en las cuestiones del proceso electoral, aunque su posición de secretario de Organización de la Sección 67 le permitiría mayor libertad de acción.

Es recordado porque hace varios años fue víctima de una venganza política de Álvar Rubio, quien ordenó su traslado a Tizimín. Y así, con todos esos ingredientes, se espera que hoy jueves se abra el registro de inscripciones de quienes deseen ser el sustituto del doctor Eulogio Piña Briceño. No está de más abrocharse los cinturones.

El PRI en Yucatán, cada vez con más fisuras

Las divisiones internas en el PRI estatal se ventilan en público y de manera oficial: durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del partido, que se realizó de modo presencial y en línea, la propia secretaria general, Lila Frías Castillo, le reclamó al presidente Francisco Torres Rivas que se le negaba el uso de la palabra durante la sesión, alzando la mano en línea, pero sin que se le tomara la palabra. Al insistir y reclamar se le dijo que, según los estatutos, debió inscribirse 48 horas antes del inicio de la misma.

En su apoyo tomó la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien intervino a favor de Lila Frías pidiendo una modificación al orden del día para darle oportunidad a la política progreseña. Sin embargo, contrariada por lo sucedido, ella manifestó que ya no tenía caso que participara pues prácticamente la dejaron para el final, tal y como lo consigna el comunicado de prensa en que se menciona que:

“Al finalizar la sesión, una vez agotados los asuntos a tratar, se le otorgó el uso de la palabra a la secretaria general Lila Frías, toda vez que, de conformidad con los estatutos, durante una sesión extraordinaria únicamente se pueden desahogar los asuntos en el orden del día para los que fue convocada la asamblea; no existen asuntos generales en este tipo de reunión”.

Los desacuerdos entre los grupos priistas no tendrían tanta relevancia ahora, pero los preparativos para afrontar el proceso electoral de 2024 les dan una dimensión que puede complicar las cosas en el expartido oficial.

Se "fusilan" sus programas sociales

Parece que a los colaboradores del alcalde panista de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, se les acabaron las ideas originales o ni siquiera se esfuerzan y prefieren “fusilar” lo que han visto en redes sociales: lo más nuevo es la colocación de decenas de paraguas en el parque principal, una decoración que surgió en países asiáticos y fue replicada más rápido que la velocidad en que se difundió en todo el mundo el coronavirus.

Los nuevos adornos no dejaron de llamar la atención para bien y para no muy bien, pues no faltaron los que corrieron a tomarse la foto “para el Face” al mismo tiempo que algunos opinaban al respecto en esa red social, como una seguidora que simpatiza con un partido diferente del que gobierna, quien consideró que los paraguas son una herramienta a la que podrán recurrir las personas cuando los “kaues comiencen a lanzar sus misiles”.

Leer: Cuelgan paraguas en el parque de Tizimín

Por su parte, el alcalde anunció que otro plan para embellecer el centro de la ciudad de Reyes es la estandarización en los colores de las fachadas, un programa muy similar que se ha puesto en la ciudad de Campeche. La clonación de programas entre los gobiernos panistas no es sorpresa, pues los de Umán y Valladolid tienen su versión de los “Miércoles Ciudadano” de Mérida, y solo le varían alguna palabra o el día en que se lleva a efecto.

Le llueven críticas a alcaldesa de Muna

A la que tampoco le está yendo muy bien es a la alcaldesa de Muna, la también panista Eloísa Castro Contreras, quien luego de llegar con bombo y platillo al asiento que le dejó tibio el priista Rubén Carrillo Sosa, se enfrentó a las deficiencias en los servicios.

A la señora Castro Contreras le llueven críticas en estos días por los graves problemas en la distribución de agua potable, pues en algunos sectores y comisarías hubo períodos incluso de más de tres días o semanas enteras en que no salía una gota de la tubería, por desperfectos en las bombas.

Además, tampoco faltaron las acusaciones de favoritismo hacia simpatizantes o quienes votaron por ella a la hora de distribuir el líquido en pipas. En la página de Facebook del Ayuntamiento le recordaron a la alcaldesa la gravedad del problema y que anduvieran publicando asuntos que no resolvían los problemas de los munenses, y que mejor dieran prioridad a reparar los desperfectos en el agua potable.

Así las cosas, a la señora Castro Contreras, a solo un semestre de gobierno, ya se le comienza a conocer como la alcaldesa de las calles bonitas, pero de las tuberías secas. Las críticas al gobierno panista también son por haberse adueñado del espacio frente al Palacio Municipal, a un costado del “costurero”, en el que se estacionan algunos comerciantes que llegan a la población, quienes tienen que buscar espacio para dejar sus vehículos y recorrer luego algunas cuadras con su mercancía, pues para evitar la entrada al espacio los policías colocan una sucesión de conos desde temprana hora.