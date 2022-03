Cholyn Garza: Trampa a la democracia

Por si alguien aún cree que el señor que vive en un palacio es un humilde servidor del pueblo, que lo siga creyendo. Muy su gusto y su decisión de seguir a una persona que ha demostrado que solo quería el poder para volcar sus frustraciones, resentimientos y lo que es peor, su odio a todo y a todos.

Una persona que fue electa en un sistema democrático, el cual hoy pretende destruir. Y es que no es lo mismo andar siempre en campaña que gobernar.

Siempre lo he dicho, gobernar no es fácil; pero quien asume un cargo debe estar convencido de que lo hace para servir, no para servirse de él, menos aún que no se confunda y crea que los ciudadanos deben de rendirle pleitesía a su persona.

En primer lugar, quien gobierna debe respetar su investidura y la Constitución, la que jura respetar al momento de asumir el cargo. No debe pretender cambiar las leyes que de nuestra Carta Magna emanan y acomodarlas o interpretarlas a su conveniencia.

Quien gobierna debe olvidarse de hacer campaña y debe ponerse a trabajar de inmediato en los problemas que aquejan al país, que para eso se le eligió.

Problemas que exigen atención y solución; por tanto, perder el tiempo en insultos a ciudadanos, buscando descalificarlos, es lamentable e inaceptable.

Como inaceptable es que se destruyan las instituciones, las que, con el esfuerzo de todos los mexicanos, se construyeron. ¿Ambición de poder? ¿Ignorancia? ¿Maldad?

México necesita un verdadero líder para dirigir el país. No requiere de individuos que promuevan la confrontación, la polarización, la descalificación a quienes no piensan igual que el gobernante. Todos merecemos respeto.

México merece algo más, mucho más que un simple agitador. Merece un gobernante que sepa y esté dispuesto a gobernar para todos los mexicanos.

Un gobernante que sea realmente sensible a los problemas que aquejan a los mexicanos.

¿Revocación de mandato? ¿Para qué? No más engaños, por favor. Lo que realmente quieren es satisfacer el ego del presidente; su narcisismo. El y sus seguidores de su partido y aliados quieren que los ciudadanos salgamos a “votar” para ratificar al presidente y después puedan celebrar en las calles el “triunfo” del actual gobernante.

Una propuesta mal intencionada desde el principio para tratar de confundir a los ciudadanos y buscar la manera de estar atacando al Instituto Nacional Electoral con el propósito de destruirlo.

Sí, destruir al INE y buscar luego los elementos necesarios para culparlo del fracaso del ejercicio democrático que se supone será el 10 de abril.

¡Cuidado! No caigamos en las trampas que fabrican farsantes y embusteros que buscan desestabilizar al electorado para destruir lo que nos queda a los ciudadanos. Un INE que es de y para los ciudadanos; una institución confiable que da certeza a las elecciones.

Sí, destruir al INE para apoderarse de la institución y que el gobierno realice las elecciones a su manera. Es decir, lo que tanto criticaron de gobiernos anteriores, hoy, que están en el poder, pretenden revivir una práctica ya superada.

Se necesita ser muy cínicos para no reconocer que si llegaron al poder es gracias a la organización de elecciones confiables, donde la participación ciudadana fue numerosa y su voto se respetó.

Destruir nuestro INE sería atentar contra la democracia. Porque el INE, desde su organización como IFE es nuestro, de todos los ciudadanos.

La supuesta revocación de mandato está de más decirlo, no es tal. La van a tomar como ratificación, es decir, que el presidente continúe en el poder. Una aberración más porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 83 dice muy claramente que: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años”.

Así es que, en lugar de perder el tiempo, lo que debería de hacer el presidente es trabajar, algo que no ha hecho.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista