Manuel J. Castillo Rendón: Figuras municipales sin resultados

En días pasados, el Diario me publicó el artículo “El ritual sobre el perito en construcción”, por lo que agradezco los comentarios recibidos, sobre todo por dos observaciones al mismo, una sobre el calificativo de “ritual” y la otra, porque me quedé corto sobre el tema de los PCM, dándole cabida a otros dos temas, el Reglamento de Construcciones y a los Programas Urbanos.

De manera personal agradecí los comentarios y las observaciones, por lo que retomo el tema sobre la persona y la función de un perito, que anteriormente cité como “aquella persona confiable por su preparación, conocimientos, experiencia y habilidades, en su profesión, especialidad, o actividad, y que es reconocida como tal en su comunidad social, profesional, y legal. … Gracias a sus conocimientos, actúa como una fuente de consulta para la resolución de conflictos. Experto en su profesión quien es consultado por un juez”.

También escribí que la realidad es otra, con varias contradicciones, que ya es tiempo de analizar, atender y subsanar.

Primera. Cualquier persona que, mediante todo un proceso formativo que incluye la academia y las prácticas profesionales, obtiene su cédula profesional tiene los conocimientos, habilidades y la capacidad para desempeñar las actividades propias de una profesión mientras éstas sean lícitas y apegadas a derecho. Por ello resulta totalmente violatoria una disposición muy antigua, tal vez justificada en su época, de que para realizar una obra (urbana o de edificación) el profesional relacionado con esta actividad, queda obligado a estar avalado por los ayuntamientos, reconociéndolo como Perito en Construcción Municipal (PCM) o Director responsable de Obra (DRO), figuras que los mismos profesionales hemos aceptado, cultivado, promovido y exigido.

Una pésima interpretación y decisión, convertida en una inercia, cuya consecuencia es que para los ayuntamientos, desde hace más de 40 años, la cédula profesional es un documento “patito”.

Segunda: Para complicar más las cosas, de acuerdo con el reglamento vigente, el ayuntamiento reconoce al PCM o al DRO, como un coadyuvante de la autoridad (art 5), un profesional que deberá cumplir y ver que se cumplan con las normas de los diferentes entes de gobierno que inciden en el tema. Esto es un engaño muy sutil, porque si un PCM o DRO es reconocido como coadyuvante de la autoridad, su firma sería más que suficiente para obtener una autorización. Pero lo real es que la misma autoridad no confía en él y lo descalifica, considerando al coadyuvante solamente como un tramitador, que firma como responsable de una obra, para cumplir con el complicado, tardado, y ofensivo proceso para una autorización urbana o de edificación. La descalificación y vuelta a empezar de los PCM o los DRO se presenta cada tres años, cuando cambia el ayuntamiento, obligándolos a cumplir con el proceso del refrendo (¿de conocimientos?) aunque las normas no hayan sido modificadas. Otra incongruencia institucional.

Ahora bien, si no hay PCM o DRO, ¿quién será el responsable ante el Ayuntamiento y la comunidad de que las cosas se hagan como deben de ser?

Tercero: Ya lo dije en el artículo anterior, ante el Ayuntamiento y la comunidad en donde se realizará una obra el único responsable es el propietario, persona jurídica, [sea física (particular) o moral (empresa organización, sociedad, ...)], por lo que ésta será quien solicite y firme las necesarias autorizaciones, así de sencillo.

Determinación

De acuerdo con la documentación entregada, la autoridad municipal determinará si procede o no la solicitud. Es obvio que no todas las personas jurídicas conocen de normas y procedimientos para los proyectos urbanos y constructivos, por lo que éstas deberán contratar a un profesional que los orienten, de acuerdo a las normas vigentes, sobre lo que se pueda o deba hacer, garantizando con su trabajo, llegar al resultado esperado.

¿Qué pasaría si el Ayuntamiento rechaza una solicitud, suspensión, clausura, o demolición de una obra porque se detectan irregularidades que no cumplen con las normas?

Cuarto: Aquí aparece y se justifica la figura real del Perito, que interviene en los siguientes escenarios.

1.—El profesional no asesoró correctamente a su cliente y la obra se suspende, clausura o demuele.

2.—El cliente, no le hace caso al profesional, y hace lo que quiere, modificando la obra sin seguir las recomendaciones y los procedimientos.

3.—Abuso por parte del Ayuntamiento para negar lo que es factible y atrasar los procesos.

En los casos 1 y 2 es un asunto entre particulares que se resuelve mediante un acuerdo o un litigio en los juzgados civiles. En el caso 3, es entre particulares (cliente y profesional) contra la autoridad municipal, en donde también se puede legar a un acuerdo, o si persisten las diferencias, será presentar una queja ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y que éste responda en tiempo y forma para no complicar las cosas.

En los tres casos, cada parte fijará su postura, a través de sus peritos y si no hay acuerdo, entonces la autoridad judicial nombrará a su perito, quien le asesorará para emitir su sentencia.

Espero haber podido ser más claro en cuanto a lo que, después de muchos años de creer, apoyar, iniciar y ser instructor o facilitador en los cursos para los famosos refrendos, cuyo objetivo era el de mejorar la labor del PCM o del DRO, para garantizar una ciudad más habitable y menos desordenada. Lamentablemente no se alcanzó el objetivo, por lo que como ha funcionado hasta ahora ya no la justifico, y el único sentido que le encuentro es seguir la corriente.

Ahora bien, si queremos hablar de los peritos como coadyuvantes del Ayuntamiento en materia urbana y para las obras privadas o públicas, hay que evitar que se les siga considerando como simples tramitadores.

Si van a ser verdaderos auxiliares deberán comprometerse, ambas partes, a que las cosas se hagan correctamente en la ciudad, y aquellas irregularidades puedan ser denunciadas y atendidas en tiempo y forma. Haré un símil: “El hábito no hace al monje, el monje es o no es; pero la vestimenta ayuda”.

Esta nueva postura necesariamente obliga a reformas en las normas municipales actuales; así que no perdamos más el tiempo.— Mérida, Yucatán

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

Aquí terminaba mi comentario, pero romperé mi promesa debido a la nota publicada el domingo 13 en la sección Local, sobre la protesta realizada por los vecinos conocidos como “Colonos Montes unidos”, lo que me da motivo para insistir en lo siguiente: El Ayuntamiento, a pesar de que lo cacarea sin ton ni son, ni escucha ni atiende a la ciudadanía, no evita problemas, los ignora y los complica.

Este tema de la inconformidad ciudadana sobre temas urbanos y de obras, privadas o públicas, no es más que el resultado de la interpretación de la normatividad. Para este proyecto, así como los más denunciados como son el del Estadio Sostenible, y los 72 departamento de Villas del Sol, por las irregulares que no se quieren atender, es muy claro que desde el profesional quien realiza el proyecto, el PCM o DRO que con su firma como responsable y como coadyuvante de la autoridad lo avala no respetan las normas ni los procedimientos existentes.

Si bien los primeros dos mencionados tienen una responsabilidad ética y profesional, por no asesorar a su cliente, o bien porque le siguieron la corriente para asegurar un contrato, es la autoridad municipal la única responsable de permitir que estas obras se puedan realizar, son los únicos responsables, por permitirlo, del deterioro de la ciudad, del hábitat de la comunidad que dicen gobernar. También hay que mencionar que la Comisión o el Consejo Municipal de Desarrollo urbano como organismo auxiliar, tiene la obligación de opinar sobre estos temas y no se les conoce alguna.

Lo tragedia de todo esto es que si este tipo de obras absurdas, quien las debe de detener no lo hace, lo único que le queda al ciudadano es el recurrir a los complicados y eternos procesos judiciales, con el inútil desgaste de todo el mundo, lo que permite indirectamente que las obras concluyan. Esta es la realidad, por lo que la ciudad y sus habitantes, bien gracias.