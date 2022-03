Antonio Salgado Borge: Rusia no es lo mismo

La invasión rusa a Ucrania ha sido extremadamente costosa para la imagen de Vladimir Putin.

Por si la detonación de una tragedia humanitaria no fuese suficiente para generar una condena generalizada, el conflicto ha puesto el reflector en tres hechos concretos: la Rusia de Putin encarna ímpetus imperialistas, viola derechos humanos y controla con mano de hierro a sus medios.

Quienes desde la derecha o desde la izquierda ven en el gobierno de Putin un modelo a seguir, han respondido siguiendo una estrategia consistente en equiparar las acciones del gobierno de Putin con las de gobiernos democráticamente consolidados de Occidente.

En este artículo mostraré que sus principales argumentos son atractivos porque incluyen una premisa verdadera. Pero también expondré que todos incurren en el mismo error y que son, por ende, insostenibles.

Para ello me enfocaré en tres argumentos que han sido ampliamente repetidos en redes y medios.

El argumento de imperialismo. Al primer argumento lo podemos llamar el argumento del imperialismo. A grandes rasgos, la idea es la siguiente.

Es imperialista aquella nación que busca extender su dominio sobre otra por medio de la fuerza. Pero la historia del mundo occidental está plagada de acciones de este tipo, desde la Colonia hasta las incursiones de EE.UU. en Iraq y en Afganistán, pasando por el dominio británico en India.

En consecuencia, la invasión a Ucrania está siendo injustificadamente criticada o magnificada en perjuicio de Putin y en beneficio de Occidente: no hay mucha diferencia entre las acciones de Putin y las de quienes lideraron los actos imperialistas desde países que hoy son democracias occidentales.

Visto desde la superficie, el argumento del imperialismo parece convincente. Este es el caso porque la definición de imperialismo que presupone es lo suficientemente genérica como para permanecer incontestada. Y porque sería un despropósito negar los hechos históricos que se atribuyen al imperialismo de Occidente.

Pero el argumento del imperialismo sufre de un grave problema. La idea de que las acciones de “X” son menos malas porque “Y” ha ejecutado las mismas acciones no tiene pies ni cabeza.

Por ejemplo, defender el genocidio orquestado por Hitler mencionando que el régimen de Stalin asesinó a más personas no hace que las acciones de Hitler sean menos condenables. Del mismo modo, ser imperialista es negativo simpliciter; es decir, en sí mismo, sin importar el imperialismo de otros o la forma en que éste se ha producido.

Aunque lo considero innecesario, para fines del argumento adelanto una posible respuesta: si los imperialismos son iguales, es injusto criticar al de uno y callar ante otro.

Una respuesta de esta naturaleza no es efectiva por dos razones fundamentales.

La primera es que confunde el hecho de que algo es criticado con el hecho de que ello es negativo. Lo importante no es qué tanto otras personas critican un imperialismo o dejan pasar otro de largo; lo que importa es que todo imperialismo es esencialmente reprobable.

La segunda razón radica en el condicional que presupone: si los imperialismos son iguales, es injusto criticar al de uno y callar ante otro.

Y es que, en este punto, se puede responder con facilidad que la invasión rusa a Ucrania no es igual en grado a otras invasiones imperialistas, como las de Estados Unidos a Iraq.

Y es que la incursión de Rusia en Ucrania se ha producido sin un conflicto interno de por medio, sin una amenaza real inmediata del país invadido al invasor, contra un gobierno democráticamente electo y con el fin específico de arrasar por completo una nación, incluyendo blancos civiles.

El argumento de los derechos humanos. El segundo argumento empleado para equiparar las acciones del gobierno de Putin con las de gobiernos de Occidente parte de la idea de que violan derechos humanos aquellas naciones que privan a personas del pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales

Pero el historial de la Unión Europea y de Estados Unidos en esa materia está lejos de ser intachable. El ejemplo más claro de ello es la forma como en algunos casos se trata a los migrantes, incluyendo la decisión de Donald Trump de meterlos en jaulas o las de países como Polonia de dejarlos morir de frío.

De lo anterior supuestamente se sigue que las violaciones a derechos humanos implicadas en las acciones de Rusia no son particularmente ofensivas ni indignantes.

El primer problema con el argumento de los derechos humanos es análogo al primer problema del argumento del imperialismo: la idea de que las acciones de “X” son menos malas porque “Y” ha ejecutado las mismas acciones tiene sentido para un niño de primaria que acusa a un compañero con la maestra, pero no en el terreno de la deliberación razonada.

De nuevo, quienes buscan defender al régimen de Putin probablemente dirán que si las violaciones a derechos humanos ocurren en ambos sitios es injusto criticar al de uno y callar ante otro.

Permítame ponerlo con todas sus letras: tienen toda la razón. Sin embargo, de manera análoga al argumento anterior a ello se puede responder de dos formas. En primer lugar, que se critiquen más o menos que las de Occidente no implica que las violaciones a derechos humanos del gobierno de Putin sean menos condenables.

En segundo lugar —y más importante aún— las violaciones a derechos humanos del régimen de Putin no son proporcionales a las que ocurren actualmente en sitios como EE.UU. o Alemania.

Para ver por qué, empecemos por las violaciones más allá de sus fronteras. La invasión a Ucrania ha generado el mayor movimiento de desplazados desde la segunda guerra mundial (por el momento, más de dos millones de personas dejaron todo detrás y salieron de Ucrania rumbo a la Unión Europea).

Además, el ejército ruso ha arrasado áreas completas de algunas ciudades, incluyendo zonas residenciales, hospitales y centros de refugiados.

Es decir, la dimensión cuantitativa de lo que ocurre en Ucrania no tiene precedente en este siglo. A ello tenemos que sumar que la invasión rusa afectará radicalmente derechos fundamentales en otras naciones, al producir escasez de alimentos (como trigo) e inflación.

Pero esto no es todo. Las violaciones a derechos humanos dentro de Rusia son mayores en términos cuantitativos a las que ocurren actualmente en las democracias occidentales.

Por ejemplo, en la Rusia de Putin sistémicamente (y esta cualificación es importante) se persigue y encarcela a homosexuales, se manda a asesinar disidentes o críticos al gobierno incluso cuando han huido del país, se encarcela a líderes opositores, se arresta y tortura a manifestantes pacíficos.

Alguien puede alegar que este tipo de cosas pasan en algunos países occidentales con democracias consolidadas. Pero esta respuesta pierde de vista dos calificaciones clave en las que he puesto énfasis aquí: la dimensión cuantitativa y el carácter sistemático de lo que ocurre dentro de Rusia.

El argumento de los medios. El tercer y último argumento para equiparar las acciones del gobierno de Putin con las de gobiernos de Occidente es el argumento de los medios. La idea detrás de este argumento es que el interés en el caso de Ucrania es selectivo.

Pero esta selectividad, se alega, se debe a la cobertura parcial que los medios occidentales han dado a este conflicto. En Rusia existe una cobertura muy distinta, que lo mismo ha dado cuenta del supuesto nazismo del gobierno de Ucrania que de la eficiente operación rusa para desarticularlo sin atacar civiles.

De lo anterior se deriva que estamos ante dos coberturas igualmente sesgadas del mismo fenómeno. Tanto los medios rusos como los occidentales son maquinaras de propaganda que operan a favor de quien detenta el poder en sus naciones.

El problema del argumento de los medios es que parte de un profundo desconocimiento de cómo funciona el puño de hierro al interior de Rusia y de cómo funciona el ecosistema de medios en países con democracias consolidadas.

En Rusia prácticamente no existen medios disidentes. Los pocos periodistas que lo intentan son acosados, perseguidos, arrestados o asesinados.

Además de construir una sola narrativa repetida a coro, los medios controlados por el Estado (que son casi todos) repiten falsedades flagrantes e impúdicas (como la premisa de que Ucrania estaba gobernada por Nazis) o que la comunidad LGBTI padece de una enfermedad o ha sido alimentada por occidente para desestabilizar a Putin.

Uno podrá criticar, con razón, comportamientos de la prensa en países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Pero hay dos cosas que no se pueden regatear.

La primera es que en esas naciones existe una pluralidad de visiones representada en los medios. Por ejemplo, en Estados Unidos existen medios ubicados en cada tono del espectro político (desde The Nation hasta Fox News). La segunda es que los medios de mayor calidad, como “The New York Times”, pueden tener una línea editorial, pero esa línea puede contraponerse radicalmente al gobierno en turno (como ocurrió en el caso de Donald Trump) y no implica sacrificar la verdad o dejar de reportar o criticar al gobierno que es en principio afín a ella (como ha ocurrido en el caso de los gobiernos de Barack Obama o de Joe Biden).

Conclusión. En este artículo he mostrado que tres argumentos con los que se busca contrarrestar el desprestigio de Putin equiparando las acciones de su gobierno con las de gobiernos de Occidente no se sostienen.

Desde luego, hay quienes podrían decir que Rusia no es lo mismo sino mejor que Occidente. No es difícil entender que desde la derecha extrema se aplauda a Putin sin razones ni reserva.

Más complicado es entender cómo esto puede ser compatible con una visión de auténticamente de izquierda. Quienes desde la izquierda en México acuden a este tipo de argumentos harían entonces bien en revisarlos con más cuidado.

Sería penoso cometer errores de argumentación elementales sólo por enfundarse en la bandera anti-yankee. O terminar empleando argumentos poco sólidos para defender un modelo de gobierno totalitario, conservador y represor en el que ni siquiera podrían ser planteados.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo).