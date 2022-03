Edgardo Arredondo Gómez: La luz fuera del túnel

Por Edgardo Arredondo Gómez (*)

Es una bendición enfrentarse a momentos difíciles, no porque sufrimos, sino porque aprendemos a soportarlos —Saim A. Cheeda

¡Cuántas veces nos ha ocurrido! Estamos en una habitación en penumbras y de pronto el embate de la luz, tan de súbito que tenemos que entrecerrar los ojos.

Recuerdo, era clásico, cuando en el internado o la residencia, estando de guardia en el hospital, habiendo logrado “aventarme un coyotito”, alguien nos prendía la luz y nos sacudía con un: “¡Para arriba!”

Esa es la sensación que estamos experimentando en estos días. La luz fuera del túnel, los últimos estertores de la pandemia. Es evidente, y sin cantar irresponsablemente victoria, que ya estamos afuera, a unos 200 metros de la salida y caminamos al frente, aunque sin bajar del camión antes de que éste se detenga, pero… ¿acaso no puede uno lanzarse al vuelo?

La luz ya no es tan cegadora. El contorno de los objetos se hace más nítido, el resplandor no hiere la mirada; sin detenernos, ocasionalmente damos un giro hacia atrás, mientras seguimos avanzando, la salida del túnel va reduciendo su tamaño como una pupila cerrándose.

Son curiosos los cambios en el comportamiento y las reacciones del ser humano. Cuando recibo a algún paciente en mi consultorio, o simplemente me topo con alguien en la calle, al momento de saludar, las manos dudan. Pocas veces vi una conducta tan generalizada: como cuando jugábamos al yan ken pon o el piedra, papel, tijera…, vacilamos milésimas de segundos en saludar de puño, o abrir la mano mientras la risa nos gana.

Muchos con el cubrebocas a medias (no se diga en espacios abiertos), y cada vez más sin él, mientras vemos a un gran número de extranjeros que desde hace semanas deambulan por la ciudad con el rostro sin protección alguna, sin que nadie les diga nada, en tanto nosotros cada vez más impacientes, esperando la orden. Casi nadie con careta adicional.

La vida comienza a retomar su carril. Como en un paisaje invernal que da paso a la primavera, literal, comienzan a verse cada vez más por todos lados los brotes verdes, un tanto tímidos de la hierba. Nos acercamos más, centímetro a centímetro.

Confieso que aun siendo médico, no he podido resistirlo y a más de un paciente, amigo, amiga, familiares les he lanzado un: “lo siento, tengo que abrazarte”. La sana distancia parece que quedó marcada en los recuerdos, esa especie de “lejitos te ves más bonito” se va rezagando.

La casi normalidad en la pandemia

En forma furtiva aparece el rostro completo de las personas. El ladrón por dos años de la fisonomía se retira. Aprendimos a sonreír con los ojos, a tal grado que las “patas de gallo” son el testimonio más fiel de nuestro buen humor. Momento de sonreír.

Mis orejas me reclaman todos los días un: ¿ya merito?, ¿ya merito?, a modo del personaje del burro de Shrek. Y es que pocas veces deparé en el hecho de que importante es la parte posterior del pabellón auricular, esta especie de radar que amplifica los sonidos, y que Dios tan estratégicamente creó, para dar sostén a artilugios como los lentes o el tapabocas que fue parte de nuestra vestimenta.

La normalidad se adueña de las calles. Empiezan los embotellamientos. Las plazas comerciales llenas; alguien que hace el amago de medir la temperatura, con situaciones divertidas como en un supermercado de prestigio donde el vigilante autómata, como en el viejo oeste, sacaba la pistola con agilidad para medir la temperatura, con el detalle que no había registro, y me confesó que tenía ya dos semanas sin pilas.

Siempre me pregunté cuál fue el porcentaje de personas retachadas por una temperatura mayor, a sabiendas que nadie con fiebre sale de su casa. Pero de que sirven: sirven.

En medio de la pandemia tuve que llevar un día a mi padre a una clínica. Lo dejé en la puerta mientras fui a estacionarme. Caminé dos cuadras bajo el solecito de las dos de la tarde, y al llegar fui retenido por registrar un 38.4, que pasó a 36.5 en menos de dos minutos de estar en la sombra; en ese momento recordé a mi querido maestro Heriberto Arcila, cuando nos hablaba de los centros termorreguladores en las clases de Fisiología.

Pocas veces nuestras manos tan limpias. Las suelas de los zapatos extrañadas de impregnarse con el sanitizante de algunos tapetes. En esta parafernalia que incluyó algunos sofisticados aros que dispersaban desinfectante en aerosol, pocos deparaban en que el más humilde de todos fue siempre el más valioso: el cubrebocas.

El gel antibacterial, a su máxima expresión, quedará sin lugar a dudas como una buena medida de higiene, no me cabe duda. Recorro ahora los pasillos del supermercado, orgulloso porque después de dos años me convertí en experto haciendo las compras, diferenciando el cilantro del perejil, hasta con los ojos cerrados y sonriendo al ver los cerros de papel higiénico, el artículo que tuvo un efímero reinado entre los objetos valiosos.

Llego al consultorio y veo mi tapete sanitizante, desgastado, creo que ya no lo sustituiré y al igual que la pistola de la temperatura la guardaré junto con tres oxímetros, un galón de sanitizante, cajas de cubrebocas de todos los calibres y materiales, los más bellos de tela, bordados (dense un rol a Kimbilá).

Después de dos años no puede uno dejar de pensar en la fortuna de seguir aquí. Cuántos seres queridos, familiares, amigos, personajes famosos, fueron seleccionados en esta especie de lotería del destino. Cuántas dudas aun por disipar, conclusiones o libretas por cerrar.

En el ámbito mundial una lección que aún no termina, empañada por otra desgracia: la guerra desatada por un lunático. Los jinetes del Apocalipsis andan inquietos.

En el plano nacional, con un pésimo manejo en la estrategia del combate al Covid, si tomamos en cuenta que somos el cuarto lugar en defunciones en el mundo, compensado a medias con la vacunación, a modo de un golpe de timón.

En el ámbito estatal, con la curva de aprendizaje normal en estas situaciones, pero desde mi humilde opinión con un saldo favorable, que pudo ser mucho mejor, si se hubiera contado con total autonomía, sobre todo en el tema de las inmunizaciones.

Día tras día vamos avanzando, a pesar de los antivacunas. La variante ómicron vino a completar la inmunidad de rebaño. No estoy lanzando las campanas al vuelo, no quiero pecar de optimista o que me tachen de irresponsable, simplemente: el sentido común, el ser médico, y un toque de aficionado a la historia.

Como señaló uno de mis queridos amigos y excelente alergólogo e inmunólogo, el Dr. Jorge Carlos Bolaños Ancona: “las vacunas no pueden salir antes de un año, y las pandemias tardan dos, así que vayan acomodándose a capear el temporal”…, y sí todos estuvimos en la misma tormenta, pero navegamos en embarcaciones distintas y con un errático capitán.

Recordando que al iniciar la pandemia pasamos del escepticismo a la incertidumbre, hasta llegar a la angustia, y ahora en sentido inverso estamos pasando de la calma a la certeza, y de aquí a la confianza de que estamos saliendo de esta pesadilla.

Seguimos caminando hacia adelante. En lo que tardé en escribir estas líneas he volteado hacia atrás, y creo no equivocarme: la salida del túnel sigue haciéndose más chiquita.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor