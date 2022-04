Tunkul Político: ''Movida comentocracia por inauguración del AIFA''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí estamos recibiendo la primavera y ofreciendo un millón de disculpas por el atraso que tuvimos en nuestra habitual comunicación, pero se nos atravesaron contratiempos técnicos y de diversos tipos que nos impidieron compartirles el semanal intento de columna. Los Tunkules Amigos ya nos hicieron llegar sus airados reclamos y el titipuchal de mensajes está acumulado porque ellos son cumpliditos y no paran de enviarlos, así que nos apuraremos para ponernos al día. Y como el preámbulo ya fue demasiado largo, pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó para platicarnos sobre el evento de inauguración del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México denominado “Felipe Ángeles” y lo movida que puso a la comentocracia. Por un lado, los aplausos, el “sí se pudo”, las excursiones, la lista de personalidades de los ámbitos político, empresarial y diplomático que hicieron acto de presencia; por el otro, las quejas y críticas que porque está difícil llegar, que no hay transporte público ni restaurantes y tiendas adecuadas, así como que faltan varios trámites para que sea calificado como internacional. Tremenda polarización.

Pero igualmente nos platicó que un buen número de comentarios en diversos medios de comunicación y redes sociales estuvieron centrados en la señora vendiendo tlayudas en el nuevo aeropuerto. Al respecto, nos hizo llegar una nota publicada en el periódico “El Financiero” en la que se informa que en el año 2020, la tlayuda ganó el campeonato “Street Food Latinoamérica”, evento convocado nada más y nada menos que por Netflix. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, hay uno relacionado con la multicitada inauguración del AIFA, pues se desataron los memes por la fotito que subió a sus redes el ChiquiGóber del saludo de pasadita y de dedito que le dio el Preciso en ese evento. Curiosamente, ese mismo día por la tarde, los mandamases nacionales del partido blanquiazul, anunciaron que rompían diálogo con el gobierno federal y que por eso nadie de ese instituto político había asistido al evento de la mañana. Chíspales, pues el Chiqui hasta presumió que estuvo en primera fila ¿Y la suspiración por la candidatura a la grande? Por cierto ¿Qué gestiones habrá realizado el Chiqui durante su viaje a Brasil la semana pasada? Vamos a ver, dijo un ciego…

El que se comunicó muy, pero muy preocupado fue el Tunkul Magisterial, pues el caso del ISSTEY se mantiene en absoluta opacidad. Los runrunes no paran y cada vez van empeorando el asunto; que si la quiebra de esa institución es inminente, que la venta de los terrenos de Ucú no va a solucionar nada porque el gobierno solo destinará al ISSTEY la tercera parte de la venta porque un tercio se lo va a quedar y el otro servirá para urbanización del polígono, que además también se ofertarán al mejor postor –claro, siempre y cuando sea un cuate- todos los bienes inmuebles de esa dependencia, que todas las prestaciones crediticias estarán en manos de financieras privadas y un montón de rumores más. ¡Guay! ¿Serán ciertos?

Pero lo que está actualmente en el centro de la atención no solo de los trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores de las dependencias de los tres poderes del gobierno del estado y de los ayuntamientos que son derechohabientes, es la reforma a la Ley que rige al ISSTEY, de la que no se tiene información oficial, no solo de funcionarios, sino que ni siquiera de los representantes sindicales que forman parte del Consejo Directivo del Instituto. ¡Pa´su mecha!

Ese Tunkul nos dice que estará pendiente de cómo llegará al congreso la iniciativa de reformas, pues con la mayoría arreglada que tiene el Chiqui a sus órdenes en el congreso del estado, le aprobarán lo que guste y mande, sin importar los derechos de los trabajadores. ¿Masinó?

Pasando a los asuntos de la grilla, el revoltijo se hace cada vez más enredado, pues el Tunkul Viperino comenta que en los vericuetos grilleriles ya se está hablando de intentos de formar bloques partidistas para el proceso electoral del 2024 en que se elegirá gobernador, diputados y alcaldes. Señala que como ahora ya pasaron a mejor vida los colores partidistas definidos, la tornasoleada puede dar sorpresas tremebundas.

Por lo pronto, asegura que entre guindas y verdes ya suman 8 los suspirantes para la gubernatura, a los que posiblemente habrá que aumentar a dos o tres tricolores y hasta a un multifacético que no logre quedar por el blanquiazul. ¡Hágame usted el canijo favor!