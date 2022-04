Filiberto Pinelo Sansores: Combate a la inflación en México

Hay guerras cuyos efectos se extienden a países que no participan en ellas. Entonces, sus gobiernos deben tener como tarea cuidar que no sea afectada la vida de sus sociedades, en primer término, no tomando partido en favor de alguno de los contendientes —y si es posible, tratando de ayudar a que el conflicto acabe— y, en segundo, velando porque sus economías sean lo menos afectadas.

A los efectos aún fuertes de la pandemia en el mundo ahora han venido a sumarse los de la guerra particularmente, en la forma de escasez de alimentos, insumos y otros productos fundamentales para la vida, esto es, gas y petróleo.

A medida que los países más desarrollados fueron saliendo de la situación de cierre de sus economías y sus empresas iniciaron procesos para regresar a la normalidad, se encontraron con fenómenos como el de la falta de componentes para elaborar sus productos o el colapso de la cadena de suministros —terrestre, marítima o aérea— del comercio internacional para transportarlos y eso se tradujo en su escasez y, consecuentemente, en aumento de sus precios. Es entonces, que la inflación empezó a galopar, a paso acelerado, por el mundo y el mundo a luchar por detenerla.

Pero la guerra echó nueva leña al fuego y ha hecho encarecer más alimentos y otros productos esenciales para la vida, como los combustibles y la energía eléctrica. Una mirada a este respecto sobre otros países, como Estados Unidos o los que integran la Unión Europea, mostraría que el panorama no es halagador y que las medidas que tomaron como parte de la guerra —sanciones y prohibiciones— están produciendo efectos de escasez y elevación de precios.

La inflación cerró 2021 en España con una tasa anual de 6.5%, la más alta desde mayo de 1992; de 3.9% en Italia; de 2.3% en Alemania; de 5.4% en Inglaterra y de 7% en Estados Unidos. En nuestro país ésta fue de 7.3. Sin embargo, al finalizar febrero, cuando apenas se iniciaba el conflicto bélico, ya estaba disparada. Había llegado al 7.6% en España; 5.7% en Italia; 5.1% en Alemania; 5.5% en Inglaterra y 7.9% en Estados Unidos.

En nuestro país, con cifras del Inegi, bajó, en términos anuales, un décimo de punto, a 7.2%.

En muchos países las autoridades ven impotentes cómo se elevan los precios sin poder actuar por carecer de mecanismos legales para ello. En España, por ejemplo, desde antes del pico inflacionario sus habitantes ya estaban padeciendo los estragos de la inflación en un aspecto medular para la vida moderna del ser humano: la energía eléctrica.

En ese país —donde existe un sistema de prestación de este servicio semejante al que pronto tendríamos en México si no se aprueba la reforma que está en el Congreso de la Unión— miles de familias ya no pueden pagar su recibo de consumo eléctrico.

El costo de éste ha llegado a extremos impagables, a grado tal que a muchas familias les han cortado el servicio por no pagarlo, y otras tienen que usarlo de madrugada para planchar, cocinar, poner la lavadora o el lavavajillas, pues son las horas menos caras, y pasan frío para no prender la calefacción.

El recibo medio de un pequeño consumidor español, que en 2021 raramente superaba los 60 euros al mes, ha pasado a incrementarse más allá de los 130 euros, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España”, reporta un periódicos de aquel país (El Correo, 08-03-22).

Haciendo una comparación, si las tarifas que se aplican en España —donde todo el servicio está en manos de empresas privadas como Iberdrola, Repsol y otras que en México se están oponiendo a la aprobación de la reforma energética— se aplicaran en México, a un hogar que consume 300 KWh al bimestre, le llegaría su recibo por $4,098 y al que consumiera 600 KWh le llegaría el suyo por $8,000, varias veces más que lo que cobra CFE en nuestro país por el mismo consumo. Actualmente hay grandes protestas en España contra estos abusos.

En Estados Unidos tampoco cantan mal las rancheras. Ahí el problema se está manifestando, de manera más aguda, en los precios de las gasolinas. Éstos se han elevado tanto en los últimos tiempos que aquel fenómeno que veíamos de automovilistas mexicanos que cruzaban la frontera para ir a cargar a territorio norteamericano, se ha revertido: ahora son los automovilistas estadounidenses quienes vienen a nuestro país a llenar sus tanques.

Por el contrario, en México se está aplicando un plan para que ni los efectos menguantes de la pandemia ni los crecientes de la guerra diezmen las condiciones de vida de sus habitantes. Su acción comprende dos ámbitos, que son fundamentales en la economía: los combustibles y la energía eléctrica. En lo que resta del sexenio no subirán los precios de estos insumos. Es un compromiso del gobierno.

Mientras en el resto del mundo se encarecen para los consumidores electricidad y gasolina, con el consecuente impulso a la carestía, porque los demás productos dependes de estos insumos, en México mantienen su precio y al hacerlo protegen la economía de cada hogar mexicano.

En nuestro país esto es posible por dos cosas: a) porque tenemos un gobierno que con hechos demuestra que combate a favor del pueblo y b) porque tenemos un gobierno que tiene en sus manos las palancas que le permiten hacerlo: la industria petrolera y la parte de la eléctrica que no está en manos de las transnacionales.

Gracias a esto, es posible mantener bajo control los precios de electricidad y combustibles. Si, como desean los neoliberales, se hubiera continuado con la entrega de estas dos industrias a particulares, no habría tanto ataque contra este gobierno, pero a cambio, el pueblo tendría feria de gasolinazos y tarifazos de la energía eléctrica y una inflación desbordada.

Es decir, todo habría cambiado para seguir siendo todo igual.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa