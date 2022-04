Edgardo Arredondo Gómez: Clasismo y gastronomía

El rico come, el pobre se alimenta —Francisco de Quevedo

Quién iba a decir que el personaje principal en la inauguración del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles no iba a ser ni el señor presidente, ni algún mando militar, miembro del gabinete o el avión de Volaris pasando bajo chorros de agua, ni la mismísima estatua del personaje del mentado general (héroe de la revolución), ni siquiera la réplica de un impresionante mamut.

No, los reflectores se las llevó un antojito mexicano: la tlayuda. Aunque como bien han explicado los conocedores, en realidad eran doraditas, y es que hay de diferencias a diferencias.

La tlayuda, de origen oaxaqueño, es una tortilla de maíz de gran tamaño (unos 30 cm), se le da más tiempo de cocimiento para desecarla, de tal manera que es más crujiente; se le coloca encima “el asiento” que puede ser chicharrón, queso, frijoles refritos, tasajo, cecina o chorizo y en el mero Oaxaca: chapulines y chicatanas (hormigas).

La doradita, de más sencilla elaboración, se origina más bien en el Estado de México, son muy populares en las banquetas de la CDMX, es más austera, se les conoce como tlayudas chilangas o huaraches toluqueños. Predomina en su manufactura el maíz azul, también son ovaladas, pero más pequeñas y “el asiento” es más austero: frijoles, salsa, queso y nopales.

Por 35 pesos, las personas que hicieron fila degustaron tal vez del platillo mexicano de comida rápida más popular después del taco o el tamal.

La polémica por las críticas de la presencia de vendedores ambulantes ha dado origen a debates que en este país polarizado de la 4T impiden hacer cualquier tipo de observación, so pena de ser calificado de “clasista”.

Sin embargo, como suele ocurrir, el tema de las tlayudas se volvió el principal, dejando a un lado cualquiera análisis a favor o en contra del nuevo aeropuerto.

“¡No saben lo que son las tlayudas!”, comentó López Obrador. En este sentido creemos que el señor presidente tampoco y confundió las tlayudas con las doraditas; por cierto en Oaxaca señalaron enfáticos: “¡esas no eran tlayudas!”

López Obrador calificó de “fifís” a los que, según él, criticaron a las tlayudas. “Las tlayudas es lo más nutritivo que puede haber, son carbohidratos, proteína y vitaminas; le ponen salsa y queso (...) Los 'fifís' se lo pierden”.

En este sentido hay que ponderar el valor nutricional: una tlayuda puede tener 297 calorías, con 41% grasa, 47% de carbohidratos y 12% de proteína.

El señor presidente criticó a los que prefieren una hamburguesa. Sí a eso vamos, de las más conocidas, una Whopper que ronda los 278 gramos, contiene 640 calorías, aunque con un menor porcentaje de grasas, posee más carbohidratos y proteínas. La competencia de ésta, con componentes similares, la Big Mac, tiene 732 calorías.

Pero si a calorías se trata nadie compite con una rebanada de nuestro mucbipollo: ¡1,500 calorías!

Desde luego si a ingredientes nos vamos, la mayoría de los antojitos mexicanos son más sanos, en el sentido que se elaboran con productos orgánicos, a diferencia de lo industrializado de la llamada comida rápida.

Algo que no tiene discusión: con lo que se paga por una hamburguesa se compran tres tlayudas o doraditas. Pero estigmatizar algunos alimentos, en el sentido de que aquellos que no los consuman son fifís, es tal vez etiquetar a los antojitos mexicanos como comida de pobres, lo cual tambien es un exceso.

Cuando viví en Ciudad de México era, como hasta ahora, una imagen común ver a gente elegantemente trajeada, antes de ir a la oficina, degustando un huarache de banqueta, y llegando a mi hospital, más de un personaje de bata clínica y corbata entrándole a los tacos, sopes, y para tener la barriga llena: una “guajolota”, que consiste en una torta hecha a base de un bolillo relleno de tamal, que júrenlo con esto se esfumaba el hambre el resto del día.

Uno de los jefes del hospital de Magdalena de las Salinas tenía como costumbre hacer los “jueves gastronómicos”, obviamente predominaban toda clase de antojitos mexicanos, pero además el maestro era un experto en la gastronomía mexicana.

Recuerdo que a mi reclamo de que los tacos de canasta no llevan nada adentro, asombrado me reviró diciéndome: “estos cuando menos tienen una embarradita, allá en tu tierra a los tacos dorados no les ponen nada” (en alusión a los codzitos).

Lo cierto es que lejos de cualquier tinte de clasismo, hay que estar totalmente de acuerdo con el señor presidente de la suerte de tener tantas cosas buenas en nuestra cultura culinaria, pero existen reglamentos y hay una norma para sitios públicos, como lo son las salas de los aeropuertos.

Eso no quita en nada la observación que si se trata en verdad de ser inclusivo con los más pobres, pues ayudar a la ahora célebre vendedora, doña Carmen y a su gente, como ya muchos han sugerido en el nuevo aeropuerto, cuando se haga la sección de restaurantes, ofrecerles un local, para la venta de estos antojitos y de paso lo que sí impactaría en el bolsillo de todos es reglamentar el excesivo precio de los alimentos en los aeropuertos.

Recuerdo haber pagado en el local por un pan y un café la friolera de 100 pesos, y en otra ocasión por una barrita de granola y una lata de refresco 75 pesos…, y ya de pasadita una reguladita al precio de lo que se vende en las dulcerías de los cines.

Lo que no debe ser es que ahora en este Mexico polarizado agreguemos a la larga lista de grupos antagónicos a los que comen tlayudas en contra de los que prefieren a las hamburguesas.

Por último, dar el verdadero valor nutricional a lo que se come. Con todo el debido respeto, yo no creo que al señor presidente le permitia su médico de cabecera comer tlayudas en exceso. Tarde o temprano los niveles de triglicéridos o colesterol le cobrarían la factura a sus coronarias.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor