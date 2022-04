Plaza Grande: Rolando Zapata ''padrino de registro'' de Leslie Hendricks Rubio en Quintana Roo

Completa la docena de diputados federales por Yucatán

A los once diputados federales con que cuenta Yucatán, en el mes que concluye se sumó una para cerrar la docena. Se trata de la priista Jacqueline Hinojosa Madrigal, quien llegó a San Lázaro como parte de la tercera circunscripción plurinominal, en sustitución de la oaxaqueña Mariana Nassar Piñeiro, quien, nos dicen, pidió licencia en la cámara para integrarse al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, en Oaxaca.

En febrero de 2020, como consignó el Diario en su momento, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, designó a Jacqueline Hinojosa presidenta de la Comisión de la Juventud del Consejo Político Nacional del PRI.

Ahora que “brincó” a la Cámara de Diputados, Yucatán tiene 12 diputados federales: los panistas de mayoría Sergio Chalé Cauich, Rommel Pacheco Marrufo y Cecilia Patrón Laviada, de los distritos I, II y III; los morenistas Mario Xavier Peraza Ramírez y Carmen Navarrete Navarro, por el IV y V, respectivamente, y los plurinominales Rocío Natalí Barrera Puc (Morena), Kathia Bolio Pinelo y Elías Lixa Abimerhi (PAN), Pablo Gamboa Miner (PRI), Ivonne Ortega Pacheco (Movimiento Ciudadano) y Janine Quijano Tapia, la Federica de Kabah (PVEM), aunque esta última no es yucateca pero en la lista pluri quedó registrada para estas tierras.

De exgobernador a padrino

Rolando Zapata Bello resultó ser el “padrino de registro” de Leslie Hendricks Rubio como candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo. El ex gobernador acompañó a la hija del también ex mandatario estatal Joaquín Hendricks Díaz, éste por el vecino estado, a recibir su constancia del registro de su candidatura, en Chetumal.

El nuevo secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del Comité Ejecutivo Nacional tricolor afirmó que los priistas ”mantienen la convicción de ganar en las próximas elecciones del 5 de junio en Quintana Roo”, donde, además de la gubernatura, se renovará al Congreso del Estado.

Morenistas ocupan "sede" del PAN para su convención

Los morenistas fundadores siguen su tarea de tratar de “depurar” al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador de “Priandr”, como les dicen a los chapulines del PRI, PAN y PRD que ocupan puestos políticos importantes en Yucatán y el país dentro de la 4T. Pero este esfuerzo es más palabrería que resultados porque Morena acepta a quien se sume a este movimiento político sin ninguna condición.

Los fundadores, entre ellos sus principales líderes, Miguel Ángel Martínez Contreras, Jesús Solís Alpuche y Eusebio Moo Tec, ya crearon varias organizaciones para llegar a la gente económicamente más desfavorecida que cree en este partido. Tienen su base de operación en Kinchil y ahora lanzan una convocatoria para su primera convención estatal morenista en Yucatán, programada para el 1 de mayo en el parque de Mejorada, en Mérida, lugar emblemático de las actividades políticas del PAN yucateco. ¿Por qué habrán elegido este lugar?

Mal augurio sobre el Tren Maya en Yucatán

Otro gran proyecto que seguirá el mismo rumbo del criticado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que construyó el Ejército en el Estado de México, es el Tren Maya, porque a poco más de un año de su inauguración (para diciembre de 2023, según ya reiteró AMLO) no solo no se termina la vía donde correrá el tren sino que aún no empieza la construcción de proyectos complementarios como las estaciones y la infraestructura urbana para atraer al turismo.

Los municipios yucatecos que están en la ruta del Tren Maya ni siquiera saben cuándo iniciarán los trabajos ni qué obras tiene programadas Fonatur. “Fue un fracaso la consulta al pueblo indígena, nada de lo que se pidió para Yucatán se cumple”, sintetizó el dignatario maya Filiberto Ku Chan. Así que, nos comentan, como el Felipe Ángeles, el Tren Maya se inauguraría con toda pompa teniendo aún muchísimos faltantes incluso en lo más básico.