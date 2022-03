María Isabel Cáceres Menéndez: Sexismo hostil desatado

Es un fenómeno exacerbado por la pandemia, el encierro, el machismo. Y se ha adueñado del espacio virtual.

Parecería casi inconcebible que viviendo en pleno siglo XXI esté ahí y, sobre todo, conformado por esos millones de hombres que odian a las mujeres. La visibilidad de este odio se ha hecho notoria y pública a causa de las redes sociales y, sobre todo, EN las redes sociales. Son ecosistemas comunicacionales que inundan el mundo virtual. Su alcance y difusión es mayor que nunca. Exponencial.

El sexismo se puede definir como la suposición, creencia o reivindicación de que un sexo es superior a otro. Y para gran parte de la juventud, por desgracia, este es un concepto claramente entendido y asimilado. “Los hombres son superiores a las mujeres” en todas las áreas. Y así, un trasnochado sistema patriarcal prevalece.

Pero… ¿ las conductas misóginas…? ¿Qué las justifica? ¿Por que la hostilidad, la coerción y odio contra las mujeres por el solo hecho de serlo?

Porque ni soñar para ellas en disentir de los cánones tradicionales. ¿Mujeres feministas que buscan destruir los principios tradicionales? ¡Eso sí que no! Démosles duro… y ahí va el discurso de odio sexista que se multiplica en variadas formas.

El campo fértil, veloz y efectivo está a la mano 24 horas del día: es el entorno virtual. Existen categorías establecidas por el Consejo Europeo desde 2016, donde este discurso de odio esta claramente definido.

Están aquellos que amplían la desigualdad de género. Los incontables de la cosificación del cuerpo femenino. Existen a montones los que enarbolan la amenaza de violencia. Y de las propuestas indecentes. La permanente solicitación de favores sexuales. Los intentos y ofrecimientos de violación.

La publicación de imágenes personales, e información privada que avergüenza y expone a la mujer, desde luego sin su consentimiento. La justificación del abuso masculino. Esa insistente desacreditación y menoscabo general, a través de bromas y humorismo malsano.

La “Manosfera”, asociada con la extrema derecha y la derecha alternativa, promueve la masculinidad como oposición al feminismo, y entroniza la misoginia a través de sitios web, blogs y foros en línea.

Aquí, algunos nombres que lo dicen todo, nos dan una visión más clara de la gravedad de lo que está sucediendo: “Celibes Involuntarios. Artistas del Ligue. Movimiento por los Derechos de los Hombres”. El caso mas representativo es el de MGTOW, Men Going Their Own Way —”hombres que siguen su propio camino”— grupo antifeminista y misógino exclusivamente para varones. Principal objetivo: separar al hombre de las mujeres, ya que estas “corrompen a la sociedad con su feminismo y además son abusivas e interesadas”.

Se está librando una auténtica y real guerra virtual contra las mujeres. Aunque cueste creerlo. ¿Sienten ellos que están perdiendo el poder, y están dispuestos a todo para recuperarlo? ¿Son hombres que se sienten víctimas del imaginario al dia de hoy, sistema ginocentrista?

La dura realidad es que, la igualdad, la equidad de género en la actualidad para el sexo femenino está muy lejos de lograrse. Hay una corriente social tirando duro hacia el lado opuesto. Es obligado desarrollar una “contranarrativa” para enfrentarse eficazmente al tóxico odio sexista.

La evidencia de que una mujer es tan capaz como un hombre es incontestable. Y aun así, en el maltrato a mujeres, es posible comprobar como origen del mismo, la grave crisis actual en el sistema familiar.

Somos lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que oímos, lo que vimos. El peral da peras, y el manzano manzanas. Sabemos que, por desgracia, “Golpea el culto y el inculto; el que posee riquezas y el que carece de ellas; incluso maltratan hombres que tienen responsabilidades de todo tipo ... porque lo que les hace golpear es su condición de hombre asumida hasta sus últimas consecuencias. ...”

Y hay golpes físicos, psicológicos, emocionales, económicos, y ahora, brutalmente virtuales.

Estamos ante la presencia de una psicopatología, en la que un hombre sigue intentando (y mucho lo consigue todavía) dominar y someter a una mujer porque ella (él así lo cree) es inferior en habilidades y capacidades.

Y aún hoy para ellos, es solo un objeto sexual. Un aparato reproductor. Una sirvienta sin sueldo… o una modelo para exhibir. Todos estos factores obligan a considerar el sexismo y la misoginia como problemas de índole social, y el reto fenomenal es seguir utilizando las herramientas y medios digitales, como fuentes alternativas de contenido original y de denuncia social, pero al mismo tiempo hacerlo sin estereotipos de género que limitan tanto a hombres como a mujeres.

Así pues, los diversos organismos internacionales han ido reconociendo la importancia de la violencia de género como problema social y de salud. Y es prioritaria la necesidad de estudiarla y buscar soluciones. Para ello es forzoso realizar un profundo análisis de sus causas y entre éstas parece haber cierto acuerdo en incluir las desigualdades entre hombres y mujeres, que son existentes y visibles en nuestro entorno y en el orbe. En unos países peor que en otros.

El reto es formidable porque la violencia de género digital, el discurso de odio y el sexismo hostil desatado están afectando seriamente a los varones más jóvenes quiénes parecen sufrir de un “machismo regresivo”.

¿Cómo educar para seguir utilizando las herramientas y medios digitales? ¿Cómo enseñarles a convertirlos en recursos de denuncia social? ¿Cómo alentar contenidos originales? ¿Cómo hacerlos inclusivos y sin estereotipos limitantes para ambos sexos?

Solo analizando en profundidad las desigualdades que hoy contribuyen al discurso y la actitud de odio sexista será posible ayudar a prevenir la violencia de género, considerada ya como problema social y de salud y posiblemente entonces comencemos a fomentar la hasta hoy anhelada, trabajada, exhaustivamente perseguida, y a pesar de los avances obtenidos aún lejos de lograr, justa igualdad entre los sexos.— Mérida, Yucatán.

mariaisabel.caceresmenendez

Abogada y escritora