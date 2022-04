Maria Isabel Caceres Menéndez: Entre la serenidad y el respeto

Estas últimas semanas y desde que empezó lo de la revocación de mandato, las familias se han dividido. Los amigos también. Los compañeros de trabajo y conocidos.

Medio país está con los que exhortan a no hacerlo. Los que piden que por favor no dejes de ir.

La otra mitad, y de los que personalmente conozco, me animan de buena fe a ir a votar. O me piden: no lo hagas. Los mensajes de WhatsApp explotan con ideas y opiniones profesionales de entendidos y profanos que, con argumentos sólidos y de excelente análisis, piden asistir o dejar de hacerlo.

YouTube es una fuente inagotable de excelentes (no todas) opiniones a favor y en contra.

Conozco personas que se sienten angustiadas ante cual decisión tomar, y preguntan, y leen y oyen los distintos criterios que les llegan sin poder resolver aún lo que harán. Y esto es porque amamos a nuestro país, y queremos tomar la mejor decisión con el poder de nuestro voto o nuestra abstención.

Investigar, leer y oír opiniones, conversar con los que creemos que saben más, y dialogar sobre el tema ayuda. Pero la decisión finalmente es tan personal y privada como cada ciudadano la entienda y conciba.

Fecha

Después del 10 de abril sabremos si tomamos o no la decisión correcta. En el ínterin, y con el tiempo viniéndosenos encima, serenémonos y hagamos lo que consideremos correcto y acorde con nuestras ideas y conocimientos. Sin tratar de obligar o convencer a la fuerza a otros de nuestra elección para que la hagan igual.

Respetémonos por favor.

Y analicemos en conciencia nuestra decisión.

Conciencia

Me quedo y hago mía la afirmación de monseñor Felipe Arizmendi Esquivel en el Diario:

“Yo ya tomé mi decisión, pero la conservo en mi conciencia. Insisto en que ustedes analicen que sirve más al país: votar en sentido aprobatorio o reprobatorio, o abstenerse y no ir a las casillas. Cada quien analice lo que le parezca más oportuno para el progreso y la paz social”.—Mérida, Yucatán

Abogada y escritora