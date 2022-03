Beatriz Gómory Correa: Hora de un nuevo camino

Discurso que pronunció la autora en su toma de compromiso como presidenta de Coparmex Mérida, en ceremonia efectuada ayer en el Club Campestre:

Es para mí un honor presidir en estos tiempos a una organización como Coparmex Mérida y representar a nuestros asociados: empresas de todos los giros, de todos los sectores y, algo muy importante, de todos los tamaños, desde pequeños talleres y emprendimientos, hasta grandes corporativos transnacionales, todas con genuinos intereses y necesidades, lo cual hace tan especial a nuestro sindicato patronal.

Si bien es cierto que soy una convencida de que deben ser las capacidades, talentos e igualdad de oportunidades para desempeñar un cargo las que deben estar por encima de cualquier otro factor, estoy consciente de que hoy en nuestra institución estamos rompiendo barreras. Esto genera expectativas, que con entusiasmo y de frente, trataré de cumplir con todas mis fuerzas y voluntad.

Por tanto, agradezco a todos nuestros socios por la confianza depositada en mí; a los consejeros y a los miembros de la Comisión Ejecutiva, por su compromiso y motivación; a mi familia y a mis hijos, por el apoyo incondicional siempre. A todos les prometo entregarme al 100% para cumplir cabalmente con esta gran responsabilidad que he asumido.

En Coparmex defendemos los intereses legítimos de los empresarios y de la sociedad en general, buscando siempre el bien mayor, aspirando siempre al bien común. Y es que Coparmex es una institución de principios y valores que no podemos perder.

Creemos en la solidaridad, como la sensibilidad, el compromiso y la conciencia de nuestra responsabilidad para con los otros; creemos en la subsidiaridad, como la acción de proporcionar las herramientas y los medios para el desarrollo de las personas, en tanto no puedan hacerlo por ellos mismos; creemos en la sostenibilidad, que implica asegurar los recursos para las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Creemos también en la libre empresa, la justicia, la democracia, la transparencia, en la propiedad privada, en la ética y en el valor del trabajo.

Es por eso que no podemos claudicar en nuestro esfuerzo de luchar porque todo lo anterior sea acción y no palabras en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. No debemos normalizar lo que no es correcto y, para eso, es indispensable promover la cultura de la legalidad basada en el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones. Necesitamos, por ende, contar con leyes claras, sencillas, que puedan ser cumplidas sin complicaciones y que no se conviertan en letra muerta generando impunidad e injusticias, las cuales no podemos ni debemos tolerar.

Quiero detenerme aquí porque hay que decirlo. No solo como empresarios, sino como ciudadanos, tenemos que ser autocríticos: el clima de confrontación, división y polarización que lamentablemente hoy vivimos en nuestro país, y cuya narrativa permea, azuzada por unos cuántos para su beneficio, se debe, en cierta medida, a omisiones de nuestra parte.

Consciente o inconscientemente hemos tolerado en nuestro país la desigualdad, la injusticia y la pobreza que sufren millones de mexicanos. No podemos permitirnos seguir así entre hermanos, entre compatriotas.

Por tanto, es nuestro deber como mujeres y hombres de empresa; como generadores de bienestar, de riqueza y de desarrollo humano, enmendar el camino.

De ahí la propuesta de nuestra Confederación, y que desde luego Coparmex Mérida hace suya, de impulsar un Nuevo Modelo de Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo, el EMDI, el cual este año estaremos difundiendo entre los diferentes actores de la sociedad y sobre el cual estaremos reflexionando, pues es hora de construir un nuevo camino social, económico y de desarrollo, que retome lo mejor de nosotros, en el que todos quepamos y participemos, concibiendo a la empresa como una comunidad de personas que son ese motor de desarrollo que ofrece el trabajo, los bienes y servicios que necesita toda sociedad, y que es generadora de riqueza y bienestar para todos, que incluye a todos, porque no podemos permitir que nadie se quede atrás.

Y es que en Coparmex no creemos en las visiones parciales, fragmentadas, en el miedo, el resentimiento y la frustración. Creemos en el valor del trabajo que dignifica a la persona; en la necesidad de permanecer unidos para construir, en el trabajo en equipo, en la suma del talento de cada uno para así multiplicar los resultados y beneficios; creemos indispensable el escuchar todas las voces para construir el futuro que necesitamos; generar las oportunidades para que al que trabaje le vaya bien y prospere.

Una muestra de lo anterior la tenemos al repasar algunas cifras en las que vemos que en Yucatán vamos creciendo a un ritmo de 8.4% anual, según el último dato del tercer trimestre del ITAEE, lo cual nos ubicó muy por encima de la media nacional. La generación de empleos logró una cifra récord en el año 2021 de 28,890 trabajadores incorporados al IMSS, que, comparado con el promedio nacional, resulta muy positivo.

El tema de la seguridad también nos coloca como referente nacional. Si nos comparamos con otros estados y ciudades del país, resulta evidente que algo bueno estamos haciendo en Yucatán y que sin duda es fruto del trabajo de gobiernos, empresas, sociedad civil organizada y una ciudadanía participativa.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y áreas de oportunidad para mejorar y para que estos números se sientan en todos los rincones del estado.

Existen temas pendientes que nos preocupan y a los que urge darles solución, así como decisiones importantes que tomar, para que las finanzas del estado no se vean seriamente comprometidas en los años por venir. Estaremos pendientes para darles seguimiento.

Por otra parte, dentro de nuestra agenda anual, nos toca ser anfitriones de los presidentes y directores de los 68 centros empresariales de todo el país en el Seminario Nacional de Formación de Coparmex 2022, que se celebrará en junio aquí en Mérida, en donde, entre otros temas, repasaremos nuestros principios rectores y afianzaremos nuestras competencias, convicciones y valores a derramar en toda la sociedad. Es el evento interno más importante de la Confederación.

Señor gobernador y señor alcalde de Mérida, en estos tiempos tan difíciles, donde la polarización y la división, como ya expresé anteriormente, son evidentes, necesitamos que continúen trabajando juntos, en armonía, unidos por el bien de nuestro estado y de nuestra ciudad, con altura de miras, con visión de Estado y con talante democrático.

Por lo que a nosotros toca, estamos dispuestos a comprometernos para sumar y construir, basándonos en la confianza entre todos los actores, con una visión crítica y objetiva de la realidad que nos está tocando vivir, siempre proponiendo con información veraz y oportuna.

Trabajaremos en la búsqueda de los acuerdos y consensos que nos permitan avanzar y en donde siempre será necesario escuchar a todas las voces, incluyendo a las que de antemano sabemos que no piensan como nosotros. Es indispensable invertir; hay que generar más y mejores empleos; hay que fomentar más y mejores emprendimientos.

La pandemia, que aún no termina, nos ha costado mucho a todos, pero es momento de ser optimistas, de levantarnos y poner manos a la obra para seguir construyendo el presente y el futuro posible que queremos y necesitamos.

Lograr el bienestar de todos y cada uno de nuestros conciudadanos es nuestro mayor reto. Miremos hacia adelante con entusiasmo y motivación. Un paso atrás, ni para tomar impulso. Muchas gracias.— Mérida, Yucatán.