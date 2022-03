José Medina Mora: “México necesita a todos”

Discurso que pronunció el autor, líder nacional de Coparmex, en la toma de compromiso de la nueva presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, en ceremonia efectuada ayer en el Club Campestre de esta ciudad:

México nos necesita a todos, México nos necesita unidos.

Señor gobernador, Mauricio Vila Dosal, muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante para Coparmex.

En su nombre saludo a toda la mesa de honor, gracias por acompañarnos.

Fernando (Ponce García), misión cumplida, pero no te salvas porque tendrás que seguir trabajando para Coparmex, ahora como presidente de la Federación.

Beatriz (Gómory Correa), bienvenida al trabajo por el bien común. Cuenta con todo el respaldo personal y de la confederación, para que puedas lograr esa visión que con toda claridad nos has comunicado en este día. Este día tan importante no nada más para Coparmex Mérida, sino también para Coparmex nacional.

Hay muchos temas en la coyuntura nacional, pero me voy a referir solamente a tres de estos temas y hacer una reflexión final de qué es lo que vemos en Coparmex que tenemos que trabajar hacia adelante.

El primero tiene que ver con la reforma constitucional en materia eléctrica. Nos tocó participar en el parlamento abierto e hicimos una propuesta en donde lo que plantamos es que en lugar de hablar a favor de la reforma o en contra de la reforma, tenemos que hablar a favor de lo que necesita México.

Hicimos una propuesta de ocho objetivos que comprenden el que haya luz para todos los mexicanos en sus hogares, a precios accesibles, sin apagones, pero también luz a precios competitivos para que las empresas puedan establecerse en el país y podamos atraer más empresas para que inviertan.

El tercer objetivo tiene que ver con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado que era rentable y que en el año 2020 perdió 85 mil millones de pesos y en el 2021, 95 mil millones de pesos. Requerimos una CFE rentable y que tenga los recursos para invertir, sobre todo en la transmisión y en la distribución de la electricidad, que son etapas que es monopolio de la CFE y que requerimos para tener luz en todo el país.

Pero también tenemos que transicionar a las energías limpias. Es un compromiso que hemos firmado en el tratado de libre comercio, en el TMEC. Sabemos que en este estado están los proyectos listos para invertir en estas energías limpias que tanto requiere el país y por eso es importante transitar hacia estas energías limpias.

Quizá lo más importante sea el compromiso con las futuras generaciones de dejarles un planeta que no esté contaminado, de no utilizar esos recursos, a partir de utilizar estas energías fósiles.

El siguiente objetivo es que, además de la generación de energía que hace la CFE, las empresas del sector privado podamos generar, complementariamente a lo que genere la CFE. Quizá el punto central de la propuesta tiene que ver con que sí es importante hacer ajustes en los contratos. Estos contratos que después de 9 años de que se aceptó y se aprobó la reforma energética, fueron muy objetivos para la inversión de nuestro país, pero requieren ciertos ajustes y tenemos que tener la apertura para dialogar y encontrar en dónde hacer estos ajustes.

Por ejemplo, en pagarle a la CFE por el respaldo que nos da, porque eso incentivará a que se haga inversión en baterías, incentivará a que se haga inversión en electrodomésticos de bajo consumo y que se haga la remuneración tecnológica.Fundamental algo que mencionaste, Beatriz, el respeto al estado de derecho. Tenemos que ser un país en donde se cumplen las leyes, y mandar mensajes al mundo de que en este país cumplimos las leyes.

Cuando se escucha que contratos que hoy son legales, de acuerdo con la ley vigente, se van a cancelar sin indemnizaciones, es una muy mala señal hacia el mundo, con respecto a las inversiones que puedan llegar a nuestro país.

El octavo objetivo que propusimos es que se conserven los órganos autónomos, la CRE (Comisión Reguladora de energía) y CNACE, esto fortalece al sistema eléctrico y ayuda también a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

Me referiré también al tema de la democracia, porque hace tres décadas como país decidimos que queríamos democracia. En ese tiempo se suborganizó el IFE (Instituto Federal Electoral) hoy INE (Instituto Nacional Electoral) que nos ha permitido avanzar de una situación en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, a una situación en donde ni con las mejores encuestas sabemos exactamente quién va a ganar y por qué diferencia. Esa es la democracia.

Y fundamental en esa democracia, la defensa del INE. Por eso desde Coparmex salimos a defender al INE. Ese instituto que lo tenemos muy cerca de todos los ciudadanos en esta credencial del INE y por eso le decimos a todos los ciudadanos “defendamos nuestra credencial del INE, es nuestra identidad”. Defendamos al INE porque esa es la manera de defender a la democracia.

Ha sido muy atacado el Instituto Nacional Electoral y desde Coparmex por eso tenemos esta campaña de: “Yo defiendo al INE, yo confío en el INE”. Simplemente el año pasado, en junio, el INE nos enseñó que sabía organizar elecciones: 20 mil puestos de elección popular en medio de una pandemia en donde las disputas fueron menores y pudimos transitar en paz. No hubo un solo partido o coalición que ganara todo; no hubo un solo partido o coalición que perdiera todo. Eso es la democracia.Por eso importante, en un año en que habrá este ejercicio de revocación de mandato, en que cada ciudadano tendrá la libertad de asistir o no; y expresar su opinión, pero también tendremos elecciones en seis estados de la República; elecciones de gobernador. Será importante: desde Coparmex impulsaremos los debates ciudadanos y la participación de la ciudadanía.

El tercer tema que quiero abordar es la libertad de expresión. En momentos en que los medios de comunicación y los periodistas han sido atacados de frente desde el gobierno federal, es importante defender la libertad de expresión. Podrán tener una opinión diferente a la que tenemos nosotros, pero tenemos que defender su derecho a decirlo.

Aprovechamos para solidarizarnos con los familiares de los periodistas que han sido asesinados en el cumplimiento de su trabajo. Nos solidarizamos con los medios de comunicación que han sido atacados y les decimos que es muy importante la labor que llevan al cabo, y que defenderemos desde Coparmex ese derecho que tienen a expresar lo que piensan.

Y termino con una reflexión sobre qué necesitamos en nuestro país para tener un mejor México.

La reflexión que hemos hecho en Coparmex es que antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque el crecimiento económico traía inversión, la inversión la generación de empleo, empleos bien remunerados lograban que se distribuyera la riqueza.

Sin embargo, cuando volteamos a ver nos damos cuenta que en las últimas décadas hemos tenido crecimiento económico pero la pobreza y desigualdad en lugar de bajar, han subido. Nos dice Coneval que del 2018 al 2020, 3.8 millones de mexicanos ingresaron a la condición de pobreza; es decir, de 62 a 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. Tenemos que voltear a verlos.

También nos dice Coneval que hay 2.1 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza extrema; de 9 a 11 millones.

Y es por eso que desde Coparmex, en esta reflexión, proponemos un nuevo modelo de desarrollo para el país. No queremos regresar al pasado, pero creemos que en el rumbo que vamos no nos lleva a ese mejor México que queremos.

Y lo que proponemos es este modelo que han comentado tanto Fernando como Beatriz: la economía de mercado con desarrollo inclusivo. Es importante el desarrollo inclusivo, porque ahí reconocemos que no es suficiente el desarrollo económico, necesitamos que haya desarrollo social de la mano, pero también desarrollo ecológico sustentable.

Una manera de entenderlo es que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable. Es decir, no utilicemos más recursos naturales de los que el planeta puede regenerar.

Hay un organismo internacional que mide el día del año en que como humanidad consumimos los recursos que debimos haber consumido durante todo el año. Cuando empezaron la medición era diciembre, luego fue noviembre, luego fue octubre, septiembre, agosto… Hoy sucede en el mes de julio. Es decir, como humanidad, en el mes de julio consumimos los recursos que debimos haber consumido durante todo el año.

Es por eso que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo para el país, para tomar en cuenta esta desigualdad social, pero también el cuidado de los recursos naturales.

Estamos convencidos en Coparmex que esto es sólo la primera piedra. La invitación que hemos hecho es que todos enriquezcamos este modelo. Hemos compartido y comunicado este modelo en universidades, lo hemos hecho en organismos empresariales, en organismos de la sociedad civil, en los consejos de Coparmex de varias ciudades de la República, a los socios, pero también al sector social, al sector político; de tal manera que podamos construir juntos ese modelo de ese mejor México que todos queremos. Convencidos de que si cada quien ponemos nuestro granito de arena, lograremos ese mejor México que todos queremos. Un México que sea más justo, un México que sea más libre, un México que sea más democrático y un México en paz, que es lo que todos anhelamos.Ese es el reto que tenemos y, desde luego, los mejores tiempos para este país están por venir, si cada uno de nosotros participamos. Esa es la invitación que dejamos el día de hoy para todos ustedes.

Muchas gracias.— Mérida