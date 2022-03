Olegario M. Moguel Bernal: No hubo bienvenida, vítores ni fastos

“Nos dijeron que seríamos bienvenidos”. Fue todo lo contrario. Así reza uno de los miles de relatos surgidos en medio del conflicto en Europa del Este. Una historia resumida en una frase que expone con claridad meridiana los peligros de la falta de información; peor aún, de la información tergiversada.

El autor del mensaje es un soldado ruso. Se lo envía a su madre. El embajador de Ucrania en la ONU, Sergiy Kyslytsya, lo expuso ante la asamblea general. El mensaje, aseguró el diplomático, fue tomado de la pantalla del celular del soldado ruso muerto. Un recluta que llegó al país vecino a bordo de una máquina de muerte, tanque de guerra, con la idea —dice el mensaje que presentó el embajador— de que las tropas del gigante serían bienvenidas en tierra ucraniana. Ese habría sido el mensaje que del alto mando recibieron él y sus compañeros.

El texto que el embajador de Ucrania presentó en la asamblea general de la ONU es el siguiente: “Mamá, ya no estoy en Crimea. No estoy en entrenamiento”. Y seguía, cada vez con más zozobra: “Mamá, estoy en Ucrania. Aquí hay una guerra real. Tengo miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades juntas, incluso contra civiles. Nos dijeron que seríamos bienvenidos, pero están cayendo frente a nuestros vehículos blindados, tirándose debajo de las ruedas para no permitirnos pasar”. “Nos llaman fascistas. Mamá, esto es tan duro”. Luego, silencio.

Difícil asegurar sin cortapisas que el mensaje es real. No podemos afirmar que la historia misma lo sea. Nos remitimos a lo expuesto por el representante de Ucrania. Pero el relato, en su esencia, no deja de ser estremecedor. Tiene todos los elementos de una novela de Dostoyevski, que nos dibuja esa sórdida vida de los rusos de a pie, que viven en medio de la tristeza bajo los copos de nieve que les caen en las ropas eternamente.

Difícil también no pensar en La madre, de Gorki, aquella que dio todo por su Pável y su lucha social. Ahora imaginamos a la madre leyendo el mensaje del hijo en la pantalla del celular. Quizá ella imaginaba también que los soldados rusos serían recibidos como salvadores en una Ucrania pisoteada por la bota de sus líderes. Leer lo contrario le habrá causado confusión y congoja. Este es un ejemplo de los peligros de la desinformación, de la mala información.

Carecer de medios de comunicación independientes en una sociedad, silenciar a la prensa libre, es el principal factor para desinformar, para mal informar a un pueblo. La censura, el cierre de medios, la ley mordaza a los que piensan diferente ha sido una práctica empleada desde la Edad Media, incluso antes. Se rehúye el debate de ideas y se corona a la imposición como reina de la información y sus vehículos.

Llegar a estos límites, sin embargo, no es un escenario cuyas causas y efectos recaigan en forma exclusiva en las autoridades y la prensa. Tiene alcances mucho más extendidos en todos los ámbitos de la vida social.

Ayer, en su discurso de toma de compromiso como presidenta local de Coparmex, Beatriz Gómory Correa lanzó un serio llamado que refuerza la idea de que la desinformación no solo cae en la cancha de la prensa y de las autoridades: “No solo como empresarios, sino como ciudadanos, tenemos que ser autocríticos: el clima de confrontación, división y polarización que lamentablemente hoy vivimos en nuestro país, y cuya narrativa permea, azuzada por unos cuántos para su beneficio, se debe, en cierta medida, a omisiones de nuestra parte”.

Encomiable reconocimiento de las omisiones en las que todos los miembros de la sociedad incurrimos. Estar desinformados por desinterés es una de ellas.

En días recientes me han preguntado personas de diferentes círculos si deben o no votar el 10 de abril en el ejercicio de la revocación de mandato. Ignoro por qué tienen la desviada idea de que yo podría tener respuesta a una pregunta de ese calado, pero agradezco que lo piensen. Creo que a esa inquietud se debe responder en el sentido de plantear escenarios diversos de acuerdo con los eventuales resultados que puede arrojar el ejercicio.

Existen por lo menos tres: 1) que gane el voto a favor de que el presidente continúe en el cargo, 2) que gane que se vaya y 3) que no se alcance la suma de votos para que el ejercicio sea vinculante. Dentro de esas tres posibilidades, la tercera ofrece solo dos vertientes: es vinculante o no lo es. En caso de no serlo, el ejercicio no procederá. En caso de serlo, nos remitimos a los dos primeros escenarios: a favor o en contra de que continúe. ¿Qué posibilidades hay de que gane una u otra opción? ¿Qué pasaría si gana una o la otra?

Esta respuesta, pues, invita a informarnos, a que no nos dejemos llevar por nuestros instintos o por lo que otros nos dicen, proponen o quieren imponer. Actuar con desinformación o información inadecuada puede arrojar un resultado que nos sorprenda como al soldado ruso al que le resultó tan extraño no recibir bienvenida, víctores, fastos ni fuegos artificiales al llegar las tropas a Ucrania. No fue lo que les dijeron en su país, donde los medios de comunicación independientes están siendo censurados.

“Siempre —subrayó doña Beatriz Gómory— será necesario escuchar a todas las voces, incluyendo a las que de antemano sabemos que no piensan como nosotros”.

Esas voces son las que nos dicen que no todo será un lecho de rosas cuando lleguemos a nuevos destinos. Eso nos ayudará a estar preparados.— Mérida, Yucatán.

