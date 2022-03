Antonio Salgado Borge: Putin; fisuras evidentes

¿En qué estaba pensando Vladimir Putin cuando decidió invadir Ucrania?

Esta pregunta ha sido formulada con insistencia por personas expertas alrededor del mundo. Sin embargo, no hay consenso ni se ha construido una narrativa unificada.

Mi intención en este artículo es analizar las tres principales hipótesis que hasta ahora han sido puestas sobre la mesa.

La primera hipótesis tiene que ver con la estabilidad emocional de Putin.

En Europa del este un rumor fuerte, recogido recientemente por la prensa occidental, coloca al presidente ruso como un hombre cada vez más aislado. Ejemplo de ello es un reciente texto de Max Seddon publicado en el “Financial Times”.

Y es que, de acuerdo con diversos reportes, se cuentan con los dedos de una mano los colaboradores que pueden ver a Putin personalmente.

Aunque este proceso se habría desarrollado paulatinamente a través de los años, se atribuye a la pandemia hacerlo más pronunciado y evidente. Ahora ni siquiera los integrantes de su círculo cercano pueden encontrarse con Putin sin antes haberse hecho una prueba de PCR.

A su vez, estas precauciones se asocian con la idea de que el presidente ruso tiene algún problema de salud subyacente, un rumor que se ha barajado en algunos medios europeos.

Para efectos de este análisis, lo importante es que de acuerdo con esta hipótesis en Putin encontraríamos a un hombre cada vez más inestable y desconectado con la realidad. Y que las recientes acciones del Presidente ruso en el caso de Ucrania han ofrecido elementos para respaldar esta hipótesis.

Abonan a esta idea el hecho de que las expresiones y gesticulaciones en los discursos que ha pronunciado Putin recientemente. Su comportamiento no corresponde al que le ha caracterizado; es decir, al de un hombre que se jacta en público y en privado de su carácter frío, imperturbable y calculador.

Más importantes aún son las razones que ha esgrimido el presidente ruso para justificar la invasión. La narrativa dictada en voz de Putin ha incluido lo mismo descabelladas mentiras radicales que las usuales verdades a medias que caracterizan a la maquinaria de propaganda del Kremlin.

Entre las falsedades de ida y vuelta se incluyen la idea de que Ucrania tiene un gobierno Nazi (a pesar de que su presidente es de origen judío), la idea de que en ese país se está ejecutando un genocidio o la idea de que Ucrania y los ucranianos no existen porque este nunca fue un país, sino una creación total de Stalin.

No haré a quienes leen esta columna perder su tiempo analizando estos sinsentidos. Lo que sí me interesa subrayar es que estas son las razones explícitas que Putin ha esgrimido a su público para explicar la necesidad de invadir Ucrania.

Como suele suceder, en este caso las medias verdades son más interesantes y complejas que las mentiras, pues incluyen la idea de que Ucrania estaba a punto de entrar a la OTAN y que por ende esta agrupación estaba acercándose y amenazando con invadir territorio ruso. En consecuencia, Rusia decidió invadir primero.

Esta narrativa fascina a quienes ven en el actual conflicto una simple lucha entre dos poderes hegemónicos igualmente malvados.

Sin embargo, más allá de lo que uno pueda pensar de Rusia o de la alianza occidental, la unión de Ucrania a la OTAN implicaría una decisión voluntaria, tomada por un gobierno elegido democráticamente, de acceder a los beneficios de una alianza para protegerse de posibles ataques. Es decir, esto no significa una invasión de la OTAN a Ucrania ni mucho menos una intención de la OTAN de controlar al gobierno de Ucrania.

Vale la pena notar aquí dos paradojas. La primera es que la decisión de Putin de anexarse a Crimea fue lo que convenció a la mayoría de los ucranianos de la necesidad de acercarse a Europa occidental. ¿Podría alguien sugerir que no es buena idea después de haber sido invadidos por Rusia sin respaldo de ejércitos europeos?

La segunda es que si Putin busca evitar que la OTAN sea su vecina, entonces invadir Ucrania es la peor decisión posible. Al hacerlo, Rusia colindaría con Polonia, un país que es ¡miembro de la UE; es decir, al invadir Ucrania Putin se está haciendo lo que supuestamente busca evitar: acercase a la OTAN.

Hemos visto que una de las hipótesis para explicar la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania tiene que ver con la supuesta inestabilidad emocional del líder ruso. También hemos visto que abonan a esta idea los discursos y las aparentes contradicciones detrás de sus acciones.

Es momento de pasar a la segunda hipótesis: la idea de que Putin está siendo movido por una supuesta nostalgia por la época de la guerra fría; un tiempo en que la URSS dominaba Europa oriental y se mostraba en el mundo como uno de los dos grandes actores dominantes.

Esta hipótesis, planteada por ejemplo por Bruno Maçães en “The New Statesman”, no atribuye a Putin inestabilidad emocional, pero sí le escribe un pésimo cálculo político basado en sentimientos desbordados. Y es que el problema para Putin es que no parece haber forma de que Rusia termine mejor parado tras esta invasión.

Para ver por qué, consideremos tres escenarios.

En el mejor escenario, Putin lograría dominar a Ucrania sin resistencia del mundo occidental. Pero si esto fuese el caso, lo que esperaría a Rusia sería años de guerrillas, violencia en Ucrania y pérdidas económicas. Esto en medio del difícil momento económico generado por la pandemia y del hecho de que la economía rusa no ha logrado despegar desde la crisis de 2008.

En el segundo escenario, el mundo occidental ofrecería resistencia mediante la aplicación de sanciones económicas y políticas. En este estado de cosas, que hasta el momento es el actual, los oligarcas y el gobierno ruso sería sofocados al punto en que, con los primeros desesperados y el segundo debilitado, Putin terminaría perdiendo el poder absoluto que ahora detenta.

En el tercer escenario, una guerra a gran escala se desataría. El problema para Putin es que su país, que ni siquiera es una de las 10 economías más grandes del mundo, no cuenta con la más mínima posibilidad de ganar una guerra de esta naturaleza. Es más, su incursión en Ucrania ha mandado el mensaje de que su ejército es más débil de lo que el mundo occidental sospechaba.

A las hipótesis de la inestabilidad emocional y a la de la nostalgia hay que sumar una tercera: la hipótesis de la erosión democrática.

Esta hipótesis, planteada por la escritora Christina Applebaum en “The Atlantic”, tiene que ver con la conocida aversión de Putin hacia las democracias liberales.

Dos ideas respaldan esta hipótesis.

La primera es que Ucrania y Rusia tienen conexiones profundas y constantes. En consecuencia, el hecho de que el primer país tenga un gobierno democrático exitoso manda un mensaje contundente a la población del segundo: la autocracia y el gobierno de un solo hombre no son ni suficientes ni necesarios para la prosperidad de una nación.

La segunda es que es un hecho plenamente documentado que Putin ha intentado, con cierto éxito, desestabilizar democracias liberales alrededor del mundo.

Los pasados triunfos de Donald Trump y de Brexit son claros ejemplos de ello. Pero también lo son la persistencia de líderes que abiertamente simpatizan con el modelo de Putin (por ejemplo, algunos Republicanos en Estados Unidos), de redes de bots y de putinlovers de izquierda y de derecha alrededor del mundo.

Si esta fue la motivación de Putin, entonces al presidente ruso le ha salido el tiro por la culata.

La fe de los ucranianos en las democracias occidentales no parecen haberse debilitado, sino fortalecido. La mayoría de los cientos de miles que se han desplazado por la invasión lo no lo han hecho hacia Rusia o Bielorrusia, sino hacia países conectados con la Unión Europea. Es decir que a pesar de que han prometido que su invasión es contra el gobierno de Zalensky y no contra un pueblo al que consideran “ruso”, la mayoría de los ucranianos prefiere moverse a naciones democráticas.

Las naciones occidentales también parecen haber encontrado en la invasión de Putin un pretexto perfecto para reagruparse. Poniendo de lado diferencias y centrándose en los principios fundamentales democráticos que comparten, esto países han aplicado sanciones coordinadas y sin precedente contra Rusia.

Lo anterior ha dejado en evidencia una fortaleza del mundo occidental cuya dimensión no había sido plenamente notada: su capacidad de cerrar las puertas a sus mercados, sistemas financieros e instituciones globales a actores que, más allá de sus acciones internas, optan por atacar directamente la viabilidad de las democracias liberales.

A ello hay que sumar la voluntad fuera de serie de cambiar políticas de la postguerra en cuestión de semanas. Por ejemplo, Suiza abandonó su neutralidad, naciones escandinavas como Finlandia pidieron ingresar a la OTAN, Alemania envió armas a un país en guerra.

¿En qué estaba pensando Vladimir Putin cuando decidió invadir Ucrania? Probablemente nunca podamos responder con certeza a esta pregunta. Contrario a lo que sus autores suelen alegar, las tres hipótesis que hemos revisado no son excluyentes. Bien podría ser el caso de que Putin se encuentre emocionalmente inestable, que esté siendo movido por una nostalgia enfermiza y que busque seguir erosionando las democracias occidentales.

Lo cierto es que, cualquiera que sea el caso, las hipótesis barajadas apuntan a que la invasión a Ucrania es un error monumental. Una mala movida en el tablero que deja ver fisuras en una figura que, hasta hace pocos años, se veía irrompible. Y que subraya el riesgo que implica centralizar el poder en un sólo hombre apelando a su liderazgo, inteligencia u otras cualidades personales.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo).