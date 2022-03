Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello (*) Invasión al granero de Europa

Mientras los políticos del mundo y México pelean por el poder, nos olvidamos del granero de Europa. Ucrania es un país situado en Europa de Este con salidas al mar Negro y mar de Azov. Sus fronteras terrestres delimitan con: Rusia y Bielorrusia al norte y este; Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste; Rumanía y Moldavia al suroeste. Su capital, Kiev, es la ciudad más poblada con casi 3 millones de habitantes y el motor económico del país.

A pesar de que la República Socialista Soviética de Ucrania era la segunda más importante a nivel económico de la Unión Soviética, fue la que peores consecuencias económicas tuvo a raíz de su independencia en 1991. Ucrania es rica en tierra de cultivo de calidad (56% de la extensión total del país). Tiene un gran potencial como país productor de cereales gracias a su gran extensión y clima favorable, de hecho, se la conoce como “el granero de Europa”. Los principales cultivos son maíz y patata (quinto mayor productor mundial), trigo, cebada y girasol. La actividad ganadera destaca por la producción de carne vacuna y de pollo, cerdo, miel y leche de vaca. De esta forma, el sector agropecuario aporta cerca de un 11% del PIB. El sector industrial ucraniano aporta un 24% del PIB.

A pesar de contar con yacimientos de recursos energéticos como uranio, petróleo y gas natural, su base industrial es anticuada y poco eficiente. La industria manufacturera absorbe la mayoría de la producción industrial. Destacan la industria del hierro y acero, la industria de maquinaria y aparatos mecánicos, la industria especializada en productos químicos orgánicos y fertilizantes, la industria minera de extracción, en especial de titanio y mineral y hierro, grafito, uranio y manganeso. El sector servicios representa 65% del PIB y da trabajo al 61% de la población activa.

Ucrania está creciendo bastante debido a la mejor estabilidad del país tras la caída de Crimea en 2014. De haber sido la república postsoviética más estable desde el punto de vista político, económico y social durante la década de 1990, se ha convertido en una zona inestable, plagada de conflictos armados. Ahora Putin trata de conquistarla para aprovechar sus recursos naturales y estratégicos al igual que China con Taiwán. Estados Unidos también se ha apropiado del territorio mexicano y de sus recursos naturales en contubernio con inversionistas, gobiernos e instituciones financieras.

Lo que preocupa es la pobreza de los ciudadanos al robarle a Ucrania sus recursos. Putin es el mas rico de Rusia y ahora esta enfrentando a sus soldados que no se conocen entre ellos. Me parece que si los gobernantes de las grandes potencias fueran al frente se acabarían las guerras. Son unos cobardes, no les importa que la gente muera sin tener la culpa. Entonces me pregunto ¿Existe o no la corrupción? Lean el código estrada.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab