Edgardo Arredondo Gómez: Semáforos peatonales

Por Edgardo Arredondo Gómez (*)

Sitúese usted en su vehículo en cualquier esquina a la que la modernidad llegó con la parafernalia de los aditamentos viales. Seamos específicos: los semáforos. Está detenido haciendo su alto. A su lado, un joven hace lo mismo en su automóvil, además con música estridente, mirando su celular.

Ambos esperando el momento para emprender la marcha y de pronto, como resorte, el muchacho pisa el acelerador y arranca, en segundos es impactado por otro conductor, que transitaba en sentido perpendicular, y que ni siquiera intentó disminuir la velocidad; el encontronazo es de los llamados “sin freno de por medio”.

Al llegar los peritos, los dos están enfrascados en mantener la versión de que el semáforo les indicaba el verde, y así es…con un pequeño detalle, uno de los artefactos en este alegato era peatonal.

Lo anterior puede ocurrir en nuestra ciudad a cualquier hora del día, pero es factible que sea más frecuente por la noche, cuando los estímulos luminosos son más eficientes para activar nuestro cerebro.

Todo tiene una explicación científica. Recordemos algo de Fisiología. Podemos hablar de dos tipos de visiones. La llamada visión central, que abarca unos 30 grados de nuestra línea de mirada, y es la que nos da los detalles finos de los cosas, las características, forma de los objetos; y la llamada visión periférica, que ocupa hasta una extensión de 180 grados, nos ayuda a localizar los objetos y es más sensible a la luz y al movimiento que la visión central.

Los dos sistemas deben integrarse para tener una visión perfecta, rápida y eficaz, pero además coordinada con el sistema vestibular (oído) para tener estabilidad y equilibrio.

La visión periférica es crucial en la lectura, el deporte, al momento de conducir un vehículo y para mantener el equilibrio. Hay objetos o estímulos en los que la visión periférica se activa en automático.

Ejemplo en el fútbol

El gran Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, sostenía que los porteros deberían emplear sudaderas de colores llamativos; se fundamentaba en que en aquellas jugadas en corto, si el delantero estaba en disputa del balón con algún defensa y perdía la ubicación de la portería contraria, mientras se concentraba en el balón y los pies del contrincante (visión central), era muy probable que localizara de reojo aquel manchón de color llamativo, que era el portero (visión periférica), y hacia ahí dirigiera su disparo; esto da ventaja al cancerbero para atajar el balón.

La vestimenta con colores llamativos tiene una explicación del por qué algunos guardametas utilizan estos colores, baste recordar a Jorge Campos. Lo mismo corre al momento de conducir o estar detenidos: cualquier luz hacia un costado en forma intempestiva activará a nuestra visión periférica.

Recordemos ahora qué es un reflejo condicionado. Muchas de nuestras conductas pueden ser innatas, pero otras son aprendidas por condicionamientos. Y aquí no entraremos en detalles, baste recordar a Iván Pávlov y su investigación sobre la fisiología de la digestión en perros (La famosa campanita que hacía salivar los animalitos).

A diario reaccionamos a estímulos condicionados ya sean visuales, auditivos o táctiles. Si estamos, por ejemplo, sentados, un tanto distraídos esperando un turno en el banco y de repente escuchamos un taconeo armónico, progresivo, fuera de nuestro campo visual, que se va a acercando, en seguida se nos viene a la mente la imagen de una mujer joven, guapa, de traje sastre azul…, volteamos en automático y la mayor parte de las veces no nos equivocamos, y de súbito suena un timbre y dirigimos entonces la mirada a la pantalla para ver si es nuestro turno.

Tal vez uno de los reflejos o conductas condicionadas más conocidas sea nuestra respuesta a los colores del semáforo. La luz roja nos hará detenernos, la amarilla nos pondrá en alerta y la verde iniciar o continuar la marcha. Este es un estímulo que recoge nuestra visión central.

Ahora imaginemos que estamos manejando, es de noche y estamos haciendo un alto, pero dejamos de ver el cruce, por mirar hacia nuestro reloj, acomodar nuestras cosas o lo más común revisar el teléfono celular, y en esos momentos de distracción nuestra visión periférica registra de súbito una luz verde…, en automático emprendemos la marcha sin darnos cuenta de que por más increíble que parezca se trata de un semáforo peatonal que utiliza el color verde para autorizar el cruce de las personas…, ¡de ninguna clase de vehículo!

Esto es lo que ha estado ocurriendo en Mérida desde hace unos meses. En lo que los automovilistas desarrollan su curva de aprendizaje para no equivocarse, ya tenemos accidentes derivados de este tipo de confusión.

Somos una ciudad con una de las peores culturas viales, en donde no se penaliza el uso del principal distractor y uno de los mayores generadores de accidentes: el teléfono celular (algunos conducen hasta texteando), y de encima es evidente el caos originado por los semáforos peatonales y la pregunta obligada: ¿Por qué demonios al siga de estos artefactos no les cambia la luz verde a una luz blanca?

No encuentro una explicación lógica o sustentada en algo científico. Los meridanos iremos domando esta curva de aprendizaje, pero qué hay de las personas que no están habituadas a manejar en nuestra ciudad.

No creo que tenga que invertirse mucho para remediarlo. Esperemos que no ocurra una tragedia para remediarlo o como diría el popular refrán “tapar el pozo cuando el niño se ha ahogado”.

(Nota: En el más reciente artículo que me publicó el Diario titulado: “Pifias en políticas de salud”, para no desentonar, cometí en tres ocasiones mi propia pifia al utilizar el término retroviral como sinónimo de antiviral, lo cual amablemente me hizo la observación mi colega y amigo el Dr. Alfredo Medina Ocampo, a quien le agradezco su pertinente observación).— Mérida, Yucatán.

Correo: arredondo61@prodigy.net.mx

*) Médico y escritor