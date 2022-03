Fernando Ojeda Llanes: Dirección de finanzas en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas medianas y grandes realizan sus operaciones partiendo de una estructura de organización, les sirve de guía un organigrama que demuestra en formato de diseño las distintas direcciones, gerencias y departamento con sus líneas de autoridad y comunicación, se acompaña de un manual de las funciones de cada uno de los elementos o personas que componen esta organización.

Dependiendo del tamaño de las operaciones se diseña la estructura que tiene un costo de operación, determinado en relación no solo a su tamaño, sino al talento de los ejecutivos que independiente de que cubran el perfil, deben ser personas con capacidad y actitud que aporten eficientemente a la empresa.

Mencionaré coloquialmente, sin tomarlo del librito, que la Dirección de finanzas juega un papel relevante en la organización empresarial, porque es la que, como su nombre “finanzas” lo indica, debe saber en dónde se encuentra el dinero del negocio para darle seguimiento y ver que crezca en cantidad y no que disminuya.

Desde luego que el dinero de la empresa no se encuentra todo en caja o cuentas e instrumentos bancarios, sino en todos lados, tales como inventarios, cuentas por cobrar e inversiones y cuando se tiene en efectivo está listo para desembolsarse en pago de gastos, compras, inversiones, fisco y mucho más.

Para todo esto se requiere la administración financiera, o mejor dicho del dinero, que si se encuentra invertido en créditos a clientes, mercancías, activos, tienen un costo que por lo general es oculto y el director de finanzas debe conocerlo para disminuirlo.

Por lo general algunas empresas le dan un enfoque contable a la dirección de finanzas y no debe ser así porque esto corresponde al departamento de contabilidad; su papel en este caso, entre otros asuntos, es el estudio profundo de los estados financieros y del seguimiento de sus partidas relacionadas con los objetivos expresados en proyecciones de presente y futuro.

La administración financiera tiene dos enfoques, el corto y largo plazo, el primero está íntimamente ligado con el capital de trabajo neto, las partidas de activo y pasivo circulante que son de ahora, de este momento, porque es el que se encuentra en movimiento constante: compra, venta, gasto, inversión, relacionados con entradas, salidas y dinero no en efectivo invertido en crédito a clientes, mercancías y obligaciones de pago a proveedores y acreedores.

Un instrumento valioso para la administración financiera es el flujo de efectivo con dos enfoques diferentes: el presente y el histórico.

Seguimiento diario

El segundo es el estado de flujo de efectivo que presenta cómo se dieron las entradas, salidas de dinero y en dónde se encuentra, pero siendo histórico es estático ya no puede modificarse, en tanto el primero: es proactivo, se basa en un estado financiero proyectado del dinero al futuro y su seguimiento diario utilizando lo que en inglés se denomina cash flow, que equivocadamente se le da la traducción de estado de flujo de efectivo histórico y no es así, sino que se refiere a la actividad, al efectivo del momento, o sea conocer por anticipado qué entradas y salidas se tendrán el día de mañana y en dónde se encuentra todo el dinero de la compañía que expresa su activo, su riesgo y saber cómo minimizarlo, convertirlo rápido en líquido.

No se trata de una función de tesorero de efectuar pagos, cobros y manejar la chequera, sino de usar el talento para saber y hacer crecer el activo, relacionado con un mayor capital contable y no con mayor pasivo.

Con base en lo anterior, el director de finanzas al saber dónde está el dinero y sus costos ocultos, conocerá el riesgo que corre la empresa y, por tanto, deberá aplicar la forma de disminuirlo con la entonces llamada administración de riesgos.

Para tal caso, se requerirán indicadores no sólo financieros, sino también de actividades cualitativas tales como: eficiencia, inflación, tipo de cambio, liquidez y muchos más.

La Dirección de finanzas administra los pasivos y el capital contable, sabe que cuando el pasivo es mayor, el riesgo aumenta, pero también el porcentaje de rentabilidad de los accionistas, debe pues buscar el equilibrio, pero haciendo que se genere valor agregado, que haga crecer el capital contable en beneficio de los accionistas, quienes obtendrán mayor valor contable de sus acciones quienes decidirán si retiran dividendos o los reinvierten.

Un error común en las empresas es que cuando en la Dirección de finanzas se tiene la fortuna de ser dirigida por un talentoso ejecutivo, se le den funciones adicionales de administración.

Considero que ese talento no debe distraerse en otras actividades, sino que se le deje concentrado en la administración financiera, que creo he mencionado con claridad anteriormente. Es obvio que dentro de sus funciones es tener relaciones con las instituciones de crédito y la obtención de fuentes de financiamiento adecuadas para la empresa, si esto no está asignado a Tesorería.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación financiera. Consultor de empresas.