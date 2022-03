Jesús Retana Vivanco: No todo lo que brilla es oro

No todo lo que brilla es oro. Es una frase que hemos venido escuchando a lo largo de los años.

En pocas palabras, las apariencias a veces engañan ya sea que estemos hablando de algún objeto en específico o que nos estemos refiriendo a las actitudes del ser humano como tal, en ambos casos se puede aplicar este refrán.

El Rolex de oro

Después de una sesión de fotos en el estudio de mi amigo, el fotógrafo Enrique Segarra, me invita a comer unos tacos al Farolito, taquería famosa de la Condesa. Decide llevarse el Audi TT de su vecino al que le daba chance de estacionarlo en su patio y que se encontraba fuera de México.

Llegamos a la taquería, casualmente encontró un lugar casi enfrente, donde estacionó el flamante Audi rojo. Nos sentamos en una mesa de la banqueta y cuando íbamos en el segundo taco, se acerca un hombre mal encarado con una pistola que cubría con un suéter. Mentando madres, le pide las llaves del Audi. Enrique muy nervioso implora que no se lo lleve porque no era de él. El tipo levanta el arma cubierta y en voz baja le dice que si no se las da le mete un plomazo.

No tuvo más remedio que sacar la llave de la bolsa del pantalón y antes de que se la arrebatara ve que su muñeca calzaba un Rolex de oro, al ver el reloj el ratero le indica que le dé el reloj y que se quede con su auto (estimo que era mas fácil vender el Rolex que el Audi).

Mi amigo en un afán de “honestidad” le dice que el Rolex era una imitación. El ratero se me queda viendo burlonamente y con algunas majaderías afirma que alguien que maneja un Audi, no puede traer un Rolex falso. Enrique se quita el reloj y se lo da al momento que el ladrón se echa a correr.

Segundos después del susto, le comento que fue mejor darle el reloj que el Audi. No sé si con nerviosismo o con ironía me confiesa que le había dicho la verdad, el Rolex era una imitación de veinte mil pesos.

Nos reímos un rato y nos apresuramos antes de que el ratero se diera cuenta.

Mi profesión de publicista me dio la oportunidad de conocer personas de todo tipo y creo que es en este apartado en el que se pueden catalogar aquellos que brillan de manera legítima y los que solamente se ostentan con un falso brillo.

La gente que sobresale por sus capacidades, por su inteligencia o su simpatía se detecta fácilmente y no requieren ostentarlo, esa gente “vale oro”. De los otros, debemos tener cuidado, son los envidiosos que se ven opacados y hacen hasta lo indecible para perjudicar al que sobresale.

Con relación al oro, surge la historia de los conquistadores de América, la que ha cobrado validez a través de los años, la del intercambio de espejitos, telas y otras baratijas por el oro que sacaban los indígenas de los ríos. La narrativa es muy puntual en el sentido del engaño al que fueron sometidos los pueblos de Mesoamérica. Les gustó más el brillo del espejito que el brillo del oro.

Promesas que no valen nada

Si exploramos otro sentido de la frase en cuestión, caemos invariablemente en las promesas de muchos gobernantes que los hace brillar como estrellas en una noche obscura, pero al enfrentar la realidad vemos que todo fue una mentira, que no tiene nada que ver con el brillo resplandeciente del oro. Promesas incumplidas, vanagloriándose de sus lemas de campaña que nunca se cumplieron:

Arriba y adelante, Luis Echeverría Álvarez; La solución somos todos, José López Portillo; La renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid Hurtado; Que hable México, Carlos Salinas de Gortari; Bienestar para tu familia, Ernesto Zedillo Ponce de León; El voto del cambio, Vicente Fox Quesada; El presidente del empleo, Felipe Calderón Hinojosa; Mi compromiso es contigo, Enrique Peña Nieto; La esperanza de México, Andrés Manuel López Obrador.

Como pueden ver, hay unos que no proponen absolutamente nada, son cursis y vacíos, otros rayan en el cinismo político, como el de Peña Nieto, el de Zedillo y el brillante slogan del emperador de Palacio Nacional. Nos hemos hecho resilientes ante tantas sandeces.

El oro ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad, representaba el poder en las grandes civilizaciones. La ostentación era evidente en faraones, gobernantes y deidades.

Centenario de oro

En la actualidad, hay países que fortifican su economía con reservas de este metal. Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de oro con más de 8,000 toneladas en barras o lingotes. El precio de la onza de oro ronda los 2,200 dólares y nuestro centenario, ícono monetario de 50 pesos oro, se vende en los bancos en $47,000 (1.2 onzas).

Bueno, le dimos una barrida al tema y terminamos hablando del oro como metal precioso, pero nos damos cuenta que nuestros refranes reflejan una faceta interesante que nos enseña coloquialmente muchas actitudes o situaciones que hacen brillar nuestro talento, o nuestros desatinos.— Mérida, Yucatán, 7 de marzo de 2022. Twitter: @Ydesdelabarrera

