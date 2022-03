Tunkul Político: Violencia en el fútbol en Querétaro

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, cerrando la primera semana del tercer mes de este año. Los Tunkules Amigos andan muy contentos porque se va acabando la heladez ante la cercanía de la primavera, por lo que sus acostumbrados y rítmicos mensajes son cada día más cálidos. Pero como ya fue mucho preámbulo mejor pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó todo cabizbajo y meditabundo por los actos violentos que se padecen. Esta vez no se refirió a la guerra de Rusia contra Ucrania, ni al titipuchal de muertes causadas por el crimen organizado, no, esta vez sus comentarios fueron sobre el caso lamentable, indignante y triste a la vez, acontecido en el estado de Querétaro durante un juego de fútbol.

Además de todos los aspectos que los medios de comunicación, las redes sociales y las declaraciones oficiales han mencionado, ese Tunkul señala que después de dos años de restricciones a la convivencia social por culpa del coronabicho, la apertura para eventos masivos pareciera generar estampidas humanas y desatar en algunos casos conductas indeseables como la violenta agresión de seguidores de un equipo.

Dice que independientemente de qué color se ponga el semáforo sanitario, si va a la baja el número de contagios, de hospitalizaciones o lamentables fallecimientos, las secuelas de la pandemia están presentes, sobre todo en el aspecto de la salud mental y emocional que no ha sido atendido debidamente por ningún orden de gobierno, y a la que la sociedad tampoco le reconoce la importancia vital que tiene. ¡Pa´su mecha!

Pasando al surtido de botica de los asuntos del x´tokoy solar, el Tunkul Ciudadano se reportó bastante enfurruñado por el carpetazo que le dio el Consejo del IEPAC a la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos del municipio de Seyé, para la realización de un plebiscito sobre el tema de la adjudicación de recursos para obra pública, enlistada en el Catálogo de Políticas Públicas y Obras Trascendentales 2022, catálogo que lo que menos contiene son asuntos trascedentales.

Ese Tunkul nos comenta que haciendo gala de su ociosidad, se chutó completita la transmisión de más de dos horas y media que tardó la discusión sobre ese tema durante la sesión extraordinaria del IEPAC. Tres rondas de opiniones en las que participaron todos los consejeros y la mayoría de representantes de partidos -aunque de los últimos hubo varios mudos- retórica, demagogia y auténtico galimatías en varias intervenciones constituyeron el tenor de la discusión.

El tema fue la aprobación o rechazo a un dictamen emitido por la comisión de participación ciudadana de ese organismo electoral que se pronunció en favor de realizar el plebiscito en Seyé, mismo que fue rechazado con el voto de cinco de los siete consejeros, ya que solamente María del Mar Trejo y Roberto Ruz votaron a favor de ese ejercicio ciudadano, a los que ese Tunkul nos pide hacer pública su felicitación por la defensa que hicieron de ese ejercicio de participación ciudadana.

En otro de los mensajes que nos hizo llegar, dice que aunque votó en contra, Jorge Vallejo estuvo bien en su autocrítica al organismo y sus reflexiones sobre lo que se ha dejado de hacer. Igualmente comenta que por más vivo que se puso, no logró ubicar en el video la imagen del nuevo presidente del IEPAC, del que solo se escuchaba su voz, como si fuera una transmisión del “gran hermano”. ¡Qué tal!

Por su parte, el Tunkul Grilleril se reportó con sus acostumbrados mensajes de humor gris, comentando que el ChiquiAlcalde meridano se dejó crecer la barba que para que no se le note lo trompudito que anda, pues para estar listo en imagen para la campaña y cual artista presumir una dentadura parejita y blanquísima, le colocaron carillas en los dientes, que al parecer o se las pusieron muy gruesas, o está en periodo de acostumbramiento a tenerlas. ¡Vaya usted a saber!

Asimismo, nos hizo llegar un videíto sobre tandas que no sabemos si es editado o falso, pero que supuestamente están circulando los amigos de Libo como parte de la campaña de posicionamiento para llegar al mes de diciembre remontando el cuarto lugar que actualmente tiene en las encuestas, en las de a de veras, esas que no se hacen públicas. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Continuando con la lísta de posicionamientos, ese Tunkul también nos platica que para no perder puntos de popularidad, hasta se llegan a montar farsas bien acordadas; por ejemplo: uno anuncia que se va a construir una central en una plancha, hay protestas ciudadanas, otro rápidamente dice que pedirá que no se cambie el parque, al ratito se publicita que gracias al entendimiento, la gestión y la generosidad, se mantendrá el proyecto que pide la sociedad y así, los dos actores políticos quedan como buenos. De resultar cierto ese tramafax que nos cuenta, vaya fintota ¿Masinó?