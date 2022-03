Jorge Pacheco Zavala: Las letras de mujer

Cuando la mujer escribe, casi como efecto colateral, tiende a derribar los estándares de la concepción literaria del mundo.

Y es que, los mundos concebidos por la imaginación femenina, son siempre mundos que desafían los paradigmas. Como alguna vez dijera la gran escritora Simone de Beauvoir: “Escribe otra cosa, intenta hacerlo mejor. ¡Ponte metas más altas! Ser una mujer no basta”.

Alguien que escribe, crea, concibe mundos inexistentes que pueden revolucionar la mente del lector. Hay mujeres cuyo mundo interior es tan vasto, que pueden, sin dar tregua, derribar la oposición producto de realidades nefastas, realidades crudas que por más que se empeñen, no lograrán trastocar la esencia de esos mundos internos fraguados en el desierto.

Las mejores escritoras que el mundo ha dado son mujeres formadas en el desierto del dolor, la soledad o el desamor; ellas comprenden desde la profundidad del ser aquello que nos habita a los humanos, y lo convierten en arte al transformar una crisis en una bella historia de amor, de fe o de esperanza.

Y es que la imaginación creativa de la mujer que escribe es como un caudal que no encuentra reposo, es un afluente que no puede ser contenido o limitado, y que al final se abre paso a través de la palabra.

Virginia Woolf concibe esta realidad así: “La literatura está abierta a todos. No te permitiré, por más Bedel que seas, que me apartes de la hierba. Cierra con llave tus bibliotecas, si quieres, pero no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.

Hay mujeres que escriben y deslumbran, pero hay otras que llevaron sobre sus espaldas la responsabilidad de abrir camino en un mundo de escritores.

Es inevitable pensar en “nuestra” Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1648-1695). Escritora central de las letras del Siglo de Oro, y una de las primeras escritoras que llegó a la fama con una de sus obras poéticas más conocidas “Redondillas”. Oprimamos un botón para el deleite de los sentidos…

“Dan vuestras amantes penas

A sus libertades alas,

Y después de hacerlas malas

Las queréis hallar muy buenas”.

A finales del siglo XVIII, aparece la figura de una escritora que se convirtió en una auténtica “abre-camino” en el ámbito del “feminismo”, me refiero por supuesto a Jane Austin, quien a pesar de su gran influencia social hacia las mujeres, debió firmar sus primeras obras con pseudónimo.

Descubrir la obra de Austin es descubrir a mujeres en sus historias que asumían un protagonismo de mayor independencia, en novelas como Orgullo y prejuicio, o bien Sentido y sensibilidad, en donde además hace gala de recursos narrativos excepcionales.

Casi como una secuencia de calidad, surge por aquellos tiempos también otra escritora que le daría un giro de tuerca a las historias hasta ahora narradas por mujeres, se trata nada más y nada menos que de Mary Shelley, la creadora del Moderno Prometeo, o Frankenstein, como mejor se le conoce a esta obra de ficción.

Y qué decir de la escritora chilena Gabriela Mistral (1889-1957). Fue la primera en latinoamérica en recibir el premio Nobel de literatura en 1945. Su lenguaje coloquial al construir sus mundos poéticos, la aproximan al lector de tal forma que se convierte en un deleite su lectura. De ella son estos versos…

“Se va de ti mi cuerpo gota a gota.

Se va mi cara en un óleo sordo;

Se van mis manos en azogue suelto;

Se van mis pies en dos tiempos de polvo”.

Contagiada de ese misterio aterrador que produce la muerte, Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938) construyó un hábitat poético vanguardista ya en su madurez; y sin embargo, se quitó la vida luego de saber que su gran amigo, el también escritor Horacio Quiroga, se había suicidado.

De las escritoras de la posguerra, habría que reconocer a la española Ana María Matute (1926-2014), quien siempre fue una voz en cuyas narraciones, aparecen enmarcadas la tragedia y el dolor, principalmente en la infancia.

Por si fuera poco, recibió en el 2010 el Premio Cervantes, uno de los premios más prestigiosos de la lengua española. Fue también la tercera mujer en ingresar en la Real Academia Española.

Representa un reto mayúsculo poder enumerar a todas y cada una de las escritoras que han marcado un derrotero en el ámbito de las letras; sin embargo, la humilde pretensión, ha sido provocar en el lector una búsqueda que atestigüe un descubrimiento propio del mundo literario de la mujer, como una pequeña celebración y reconocimiento, en este Día internacional de la mujer…— Mérida, Yucatán.

Jpza14@gmail.com

Escritor