Macedonio Martín Hu : Muchas ni siquiera se enterarán

A Brígida Ricardo, indígena otomí que el 1° de marzo sufrió una criticable, oprobiosa y lamentable discriminación en el restaurante Centro de Cultura Casa Lamm, de Ciudad de México.

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevarán al cabo eventos culturales que enaltezcan la imagen humanista de las mujeres mexicanas, y crear una conciencia reflexiva sobre su papel trascendental en el devenir histórico de México.

Es digno reconocer que, en etapas importantes de la historia nacional, mujeres valerosas desempeñaron un papel preponderante en diversos campos: doña Marina, mejor conocida como la “Malinche”, fue la intérprete de Hernán Cortés; Leona Vicario desempeñó actos de valentía en los prolegómenos de la Independencia; Sor Juana Inés de la Cruz destacó en la literatura; Frida Kahlo fue una extraordinaria pintora.

En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue una luchadora social y pionera del feminismo en México y Antonia Jiménez Trava fue la primera mujer que se graduó de abogada.

La construcción histórica de México no se hubiera concretado sin la defensa de las libertades en trincheras como la Independencia, la Reforma y la Revolución.

En ese contexto, las mujeres mexicanas tienen el derecho indiscutible de recibir un justo reconocimiento, por la sencilla razón de que, a través de las páginas de la historia universal, se ha demostrado de manera fehaciente que poseen la capacidad, acuciosidad y habilidad para desempeñar los trabajos que antes se creía que solo estaban reservados para los hombres; una regla de oro es la aplicación de la igualdad en todos los estratos de la vida.

En la historia de las épocas antiguas se ha comprobado que la existencia de los seres humanos se debe a un hecho natural de los hombres y las mujeres, y con mayor significación a las féminas porque ellas tienen el privilegio del embarazo.

En algunos países, como Estados Unidos, en marzo se realizan actividades científicas, académicas, y culturales para enaltecer las obras de las mujeres.

Es loable que en algunas entidades del país se programen eventos culturales con la finalidad de dignificar a las mujeres y reconocer sus derechos inalienables a una vida digna. En Yucatán, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) puso en marcha un calendario de eventos para reconocer los derechos de las mujeres.

Lo preocupante y a la vez muy triste es que muchas mujeres que trabajan para apoyar el sustento económico de su hogar, principalmente las madres solteras, viudas, divorciadas y abandonadas, que en nuestro estado representan un elevado porcentaje, ni siquiera se enterarán de las festividades que se organizan en su honor.

Se propala lo injusto que la Semujeres programe eventos por el Día Internacional de la Mujer en un reducido número de comunidades del interior del estado, en un programa que se inició el 3 de marzo y concluirá el 31.

Es evidente que en la mayoría de los 106 municipios del estado pasará inadvertido este día memorable, a menos que las autoridades municipales realicen actos culturales en las cabeceras municipales y en las comisarías, donde las mujeres indígenas tienen el derecho de recibir un justo homenaje. Lo deseable es que las festividades no se concentren en sectores privilegiados de la sociedad yucateca.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, voces de académicas, investigadoras y estudiosas han emergido para declarar que el 8 de marzo no es para celebraciones como el “Día de la Madre” o el “Día de San Valentín”, no es un día para jolgorios, es para reconocer los derechos de las mujeres a una justicia social, expedita y equitativa.

Por consiguiente, son reprochables las acciones de violencia y vandalismo de grupos de mujeres que se amparan en el anonimato para realizar actos destructivos y desmanes, así como pintar edificios públicos y monumentos.

Los graves problemas sociales que requieren la atención y solución expedita de las autoridades de los tres niveles de gobierno no justifican las acciones de barbarie y salvajismo, cometidas por las mujeres que se disfrazan para dar rienda suelta a sus instintos salvajes y destructivos.

Que el Día Internacional de la Mujer sea el marco más idóneo para que los gobiernos: federal, estatal y municipal, cumplan su obligación de impartir justicia laboral y social a las mujeres de México.

Es una vergüenza nacional y un baldón el número de feminicidios no resueltos, así como la discriminación de las mujeres indígenas. Que ese día no sea utilizado para el lucimiento de las autoridades. El mejor homenaje que merecen las mujeres yucatecas, no son las palabrerías, es el reconocimiento a sus derechos de equidad de género y la justicia social. Un saludo sincero a las mujeres yucatecas por el Día Internacional de la Mujer.— Mérida, Yucatán.

