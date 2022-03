Plaza Grande: el amigo Libo, ''verificado'' no ''fake''

El Amigo Libo verificado

Anteayer domingo, el secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, alertó a la ciudadanía en general y al magisterio yucateco sobre la clonación de sus cuentas en las redes sociales de Instagram y Facebook, donde detectó 5 cuentas falsas en la primera y 2 en la segunda, con la identificación #amigolibo.

Fue posible detectar las cuentas clonadas porque las del secretario Vidal Aguilar tienen como identificador oficial una “palomita azul”, de la que carecen las cuentas #amigolibo; tiene 181,683 personas que les gusta su red social de Instagram y es figura pública.

Una primera irregularidad que detectó en la cuenta de Facebook es que le atribuyen concursos donde otorga regalos. Dice que ya denunció estas cuentas falsas porque es un robo de identidad, de datos y los ciberpiratas pueden hacer mal uso de la información para dañar su imagen de empresario, de funcionario y de político.

Amigas y Amigos:El du00eda de ayer me entere que crearon cuentas falsas pretendiendo robar mi identidad en las redes, mal... Posted by Liborio Vidal on Thursday, March 3, 2022

La avenida García Lavín sería una sola vía



Desarrolladores inmobiliarios que tienen proyectos en el norte de la ciudad nos comentan que ya están enterados que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Imdut, estudia la posibilidad de convertir en una vialidad de un solo sentido, de sur a norte, toda la avenida de la glorieta el Pocito al Anillo Periférico, para resolver el serio problema vial que genera esta arteria, que lleva a varios fraccionamientos, al hospital El Faro del Mayab y a la plaza comercial La Isla, que están después del Anillo Periférico.

La avenida, conocida como García Lavín, tiene serios problemas de embotellamiento vial en varios tramos hacia el Anillo Periférico y una de las soluciones para agilizar el tráfico es convertirla de un solo sentido. Para ello, nos comentan los desarrolladores, la SSP y el Imdut ya identificaron calles alternas que están preparando para que todos puedan llegar a su destino por diferentes vialidades.

Cordial reencuentro

Recientemente el ex panista y hoy morenista Joaquín Díaz Mena, delegado federal del gobierno de la república y representante de AMLO en Yucatán, tuvo un cordial reencuentro con la profesora Magaly Cruz Nucamendi, ex líder estatal del PAN y hoy funcionaria de la Segey, y la contadora Carlota Storey Montalvo, ex directora de Educación Básica de la Segey y hoy directora del subsistema del Cecytey, en el Centro Internacional de Congresos, durante el evento público de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.

La amena charla en la inesperada reunión de los tres funcionarios captó la atención de los fotógrafos, que tomaron varias gráficas del encuentro. Los tres platicaron largamente mientras esperaban la llegada de la titular de la SEP y del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Conveniente elección para su amistad

La elección de Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país podría reactivar en la política nacional al empresario José Manuel López Campos, porque entablaron amistad cuando el yucateco fue presidente nacional de la Concanaco.

El arquitecto López Campos, lo mismo que Cervantes Díaz cuando fue líder nacional de Concamin, tuvo muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como se sabe, Cervantes relevó en días pasados a Carlos Salazar Lomelín al frente del CCE, que encabezará en el período 2022-2023. Quienes conocen la relación de trabajo coordinado que tuvieron el nuevo líder nacional del CCE y López Campos están a la expectativa de si lo integra en alguna cartera del Consejo Coordinador Empresarial.