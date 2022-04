Gabriela Soberanis: Autoayuda, terapia y algunos charlatanes

Por Gabriela Soberanis Madrid (*)

De una u otra forma, todos estamos rotos. Sin embargo, hay algo de hermoso en esas grietas porque, como dijo Hemingway, “estando rotos es como penetra la luz”.

Entendamos “rotos” como esa fisuras emocionales que producen sufrimiento.

Todos llegamos a este mundo con esas grietas. Nos esforzamos por no verlas porque nos distraen de nuestro emprendimiento de ser felices pero, paradójicamente, ignorarlas, es lo que nos impide enmendarlas. En medio de esa negación, algunos llegamos a identificar sufrimiento y ante éste, generalmente tenemos dos opciones: seguir sufriendo o buscar ayuda.

Si sigues sufriendo, siempre llegarás a lo segundo, tarde o temprano. Y cuando estás listo para comenzar a sanar, se abre frente a ti un abanico de opciones para iniciar tu camino de recuperación.

Sin embargo, en la búsqueda, algunas personas pasan por alto que en todos lados hay charlatanes: en las religiones, en las corrientes espirituales, en la medicina, en las terapias psicológicas. En todos lados.

La gente fácilmente cae en la trampa de idolatrar a personas que hablan bonito o que dicen cosas acertadas, pero cuya vida no corresponde con lo que predican. Por eso, debemos ser cautelosos para elegir nuestro camino de sanación y quién nos acompaña. Cualquiera que sea el camino o la persona, deberá ayudarnos a encontrar paz, no a confundirnos.

Si alguien se dedica realmente a ayudar, no se afana en tener lleno su aforo (esto aplica a una iglesia, consultorio, retiro o curso) ni cobra cantidades estratosféricas.

Pongamos como ejemplo la vida de Jesús. A penas y fueron doce sus discípulos. ¿Por qué? Porque el encuentro con nosotros mismos no es un camino de masas; en todo caso, es para valientes, para aquellos que están dispuestos a buscar la verdad, aunque nadie los siga.

Así que si estás listo para buscar ayuda, hazte el propósito de encontrar a alguien con la sabiduría suficiente para guiarte. Podrás identificar a esa persona porque alguien sabio tiene cualidades notorias: es amable y firme, comprensivo y congruente. Sabe regularse emocionalmente, es auténtico y no esconde ni justifica sus dilemas. Hará que te sientas cómodo en su presencia de una forma natural, y te sentirás inspirado por el o ella, no porque tenga una vida perfecta, sino porque está comprometido con su propio desarrollo personal y espiritual.

He constatado que no hay maestro más iluminado que nuestra propia alma. Necesitamos aprender a escuchar esa voz sabia que nos guía y que no precisa de tantos cursos, retiros, rezos, libros y gurús para hacerse valer, solo necesita de nuestra atención consciente.

La ayuda de alguien en este proceso de sanar siempre es necesaria, porque tiene el propósito de que aprendas a escuchar lo que hay en tu interior y a darle sentido. De ahí su importancia, pero nunca podrá reemplazar lo que hay en ti. Recuérdalo.

Cierro con esta frase de Joyce Meyer: “Puedes sufrir el dolor del cambio o sufrir quedándote como estás”. Deseo que te decidas por el cambio.— Mérida, Yucatán.

Correo: gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Consultor empresarial, Coach Profesional y Escritora