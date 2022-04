Rubén Osorio Paredes: Aspectos a incluir en un divorcio

Juan y Ana y quieren divorciarse de común acuerdo; se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal (bienes mancomunados), adquirieron una casa y cuentan con dos hijos menores de edad.

¿Sabes cuáles son los puntos que deben de acordar?, ¿conoces los elementos que debe de llevar el convenio de divorcio?, ¿una vez que se pusieron de acuerdo sabes cuál es el procedimiento a seguir para solicitar el divorcio voluntario por la vía judicial?

Pues bien, procede el divorcio voluntario por vía judicial cuando estando ambas partes de acuerdo en divorciarse existen menores de edad o bienes que liquidar y los cónyuges por mutuo consentimiento acuden a solicitar su divorcio ante el juez, acompañando un convenio firmado por los solicitantes.

¿Qué acuerdos debe llevar un convenio de divorcio voluntario?

El progenitor con quien vivirán los hijos y que en consecuencia quien tendrá la guarda y custodia de aquellos que no hayan alcanzado la mayoría de edad o sean incapaces; las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia debe ejercer los días y horas de visita, siempre que no interfiera con los horarios de comida, descanso, estudio y salud de sus hijos o hijas; el monto de la pensión alimenticia para los hijos y/o la esposa de ser el caso así como la garantía de la pensión alimenticia, que puede consistir de preferencia en el embargo del sueldo de quien debe de proporcionar la pensión o el monto de tres a cinco meses de pensión adelantadas.

Además de la designación del cónyuge al que le corresponde el uso del domicilio conyugal, en su caso, así como la designación del domicilio donde habitará el otro cónyuge, y la división de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, si es que bajo ese régimen se casaron.

¿Todos los convenios de divorcio voluntario se aprueban?

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el Ministerio Público e incluso el juez, en su caso, pueden oponerse a la aprobación de dicho convenio, cuando éste vaya en contra de la ley o bien sea contrario al interés superior de los menores, como por ejemplo que a criterio de estas autoridades la pensión alimenticia acordada para el menor esté por debajo del mínimo vital ( por debajo de los 1,500 mensuales aproximadamente).

Una vez que el juez verifique que el convenio no contraviene los intereses del menor, lo debe aprobar de plano, decretando el divorcio mediante sentencia.

En la resolución que determine el divorcio, el juez debe ordenar al Registro Civil que se hagan las anotaciones conducentes en el acta de matrimonio de los solicitantes y que se levante el acta de divorcio correspondiente.—Mérida, Yucatán

juridicofacil@hotmail.com

Doctor en derecho, titular del despacho jurídico Rubén Osorio & Asociados