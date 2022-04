Filiberto Pinelo Sansores: Falló el árbitro en la revocación

El domingo anterior, millones de ciudadanos, pese a los obstáculos que tuvieron que afrontar, asistieron a las urnas para cumplir con un deber cívico: expresar por medio de una papeleta su voluntad como ciudadanos de un país libre y con, cada vez, mayor democracia, para decidir, como lo establece la Constitución, la permanencia o no en el cargo de quien ocupa la silla presidencial.

La estrategia de la oposición, aplicada por su ariete el INE, dio parcialmente resultados. Ésta consistió en a) Reducir el número de casillas a la tercera parte de las abiertas en la última elección presidencial, no obstante la Constitución decir que deben abrirse en número igual a aquélla; b) Hacerle poca difusión al ejercicio; c) Perseguir a ciudadanos que —en su condición de tales, y no como miembros de un partido— lo difundían y c) Hacerse de la vista gorda frente a dirigentes partidarios y funcionarios públicos, como el gobernador priista de Coahuila, que, hacían llamados a no participar.

Decir que no tenía dinero el INE para abrir las casillas a que estaba obligado es una falacia. Tiene fideicomisos que crea con recursos que no ejerce y en lugar de devolverlos a Hacienda, los guarda en fideicomisos que le sirven para costear privilegios de sus altos funcionarios. Uno de éstos guarda, según la Unidad de Inteligencia Financiera en reporte reciente, mil 300 millones de pesos.

Decenas de miles de poblados se quedaron sin casillas porque las mesas de votación que en elecciones anteriores se abrían en ellos fueron trasladadas a otros pueblos, dejando a millones de ciudadanos sin votar.

En el pasado, con semanas de anticipación ya se sabía en que predio estaría la casilla donde uno votaría porque se fijaban en sus frentes letreros con los números de las que ahí se instalarían. En esta ocasión no. El INE fue parco en anuncios publicitarios sobre el ejercicio mientras era profuso en los que todos los días destina al autoelogio.

No es menor el hecho de que, como parte de su plan hubiera fijado el 10 de abril, Domingo de Ramos, día de festejos religiosos y en el que inicia el éxodo masivo a playas y otros sitios, para hacerlo.

Hipócritamente, mientras simulaba que estaba entusiasmado con el ejercicio, el presidente del INE conspiraba con quienes lo quieren postular para presidente en 2024 para hacer que la consulta fracasara. Instaló apenas una tercera parte de las casillas que se requieren para captar el sufragio de más de 92 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, privilegió las zonas urbanas de clase media e hizo muy difícil, si no imposible, el sufragio de millones de habitantes de regiones rurales y de colonias populares.

Comunidades rurales enteras se quedaron sin poder emitir su voto al tener que recorrer largas distancias para llegar al punto donde fue trasladada su casilla. Hubo, a lo largo y ancho del país protestas por la falta de casillas. Nuestro estado no fue excepción: habitantes de comunidades rurales fueron privados de su derecho al llevarse a otros pueblos las casillas donde habitualmente han votado.

Sin embargo, lo anterior no fue óbice para que más de 16 millones de ciudadanos se manifestaran en el ejercicio que, obviamente, hubiera tenido mayor participación, si quien lo organizó hubiera actuado de manera limpia y no tramposa. Lo importante es que de ahora en adelante ningún presidente de la república podrá eludir este ejercicio sea del partido que sea, pues no sólo está en la Constitución sino que se ha sentado el precedente que se necesitaba.

Este domingo quedó marcado en la historia de México como el día en que dimos un paso muy importante en el sendero de la democracia al poner en práctica uno de los mecanismos más avanzados de ésta: la consulta al pueblo para que decida si quien lo preside se va o se queda.

La respuesta, a pesar de no haberse llegado al número exigido por la ley para ser obligatorio —que es, por lo menos, la participación del 40 por ciento de los empadronados— sí sirve para mostrar el incontrastable apoyo que tiene el presidente de México para continuar profundizando la transformación del país.

En la consulta participaron 16 millones 392 mil ciudadanos; de los cuales, un millón 56, que significa el 6.4 por ciento del total, decidieron que se le revocara el mandato y 15 millones 60 mil 746, que significa el 91.8 por ciento, que no. Los votos nulos fueron 274 mil 988, el 1.6 por ciento. Estas cifras muestran el enorme apoyo que tiene.

Los más de 15 millones de votos para que se quede, superan, con mucho, los que obtuvo cada partido adverso a él en las elecciones de 2021. Los votos a favor de que se quede casi duplican los 8.9 millones que obtuvo el PAN; los 8.5 del PRI o los 1.7 millones del PRD, en esa elección, con la pertinente observación de que dichos votos los obtuvieron estos partidos en 162 mil casillas, que fueron las que se instalaron entonces, un número tres veces mayor que ahora.

Si se hubieran instalado las 156 mil 807 casillas, en lugar de las 57 mil 448 que el INE y sus acólitos decidieron instalar, el número de participantes se habría incrementado, el presidente hubiera obtenido más votos y el ejercicio hubiera podido alcanzar la condición de vinculante.

Esto es lo que quisieron evitar los conspiradores del INE y sus compañeros de andanza —los partidos de la oposición— para sostener su sofisma de que todos los que no votaron son seguidores suyos, cuando es obvio que millones no lo hicieron por falta de casilla.

Todos quienes estuvieron llamando a no participar, aunque no lo quieran reconocer, violaron la Constitución e invitaron a los demás a violarla pues ésta dice en su Artículo 36: “Son obligaciones del ciudadano de la República: III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley…” Ante los llamados a no hacerlo, ¿qué hizo el INE? Nada. En cambio persiguió a quienes llamaron a participar. Quedó exhibido el árbitro.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa