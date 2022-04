Gabriela Soberanis: La solución espiritual para los problemas

En palabras de Pierre Teilhard de Chardin: “No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual; somos seres espirituales viviendo una experiencia humana”.

Esto significa que todo en la vida es espiritual. Las personas piensan que este planteamiento necesariamente implica la existencia de un Dios y, aunque yo creo en Dios, pienso que saber que somos mucho más que un cuerpo físico no significa que tengo que creer en Dios, solo significa que tengo que reconocer que existen otras dimensiones y cuestionarme de qué forma impactan en mi realidad.

No es posible comprender la complejidad de la existencia humana ni vivirla en plenitud, si nos circunscribimos a la idea de que esto que experimentamos es todo lo que hay.

La gente sufre porque tiene problemas, y sufre más cuando cree que esos problemas se resuelven con los recursos de esta dimensión.

Yo pienso diferente. Si todo en esta vida es espiritual, entonces todos los problemas de la existencia humana se resuelven a un nivel espiritual. Podemos creer que no, que la solución a un problema es específica y propia de este plano. Por ejemplo, si debemos dinero, el problema parece resolverse obteniendo el dinero para pagar la deuda. Si un hijo está envuelto en drogas, el problema se resuelve si nuestro hijo acepta un proceso de rehabilitación.

Y así, podemos pensar en una infinidad de problemas cuyas soluciones parecen específicas y hasta simples, pero nunca lo son. La realidad es que si miramos atrás y con detenimiento, y hacemos un repaso de los problemas que hemos tenido, seguramente descubriremos que casi ninguno de ellos se “resolvió” como nosotros queríamos. Ni en tiempo ni en forma pero, al final, se resolvieron.

Por eso yo creo que no hay un solo problema que no tenga solución si lo atendemos desde un punto de vista espiritual.

Ahora bien, ¿qué es la solución espiritual a un problema?

Es dejar de estar en conflicto con la situación antes de poder discernir qué toca hacer y qué toca soltar.

Cuando queremos dar solución a un problema desde nuestra espiritualidad, tenemos que confiar en que hay una infinidad de soluciones para nuestro dilema, aunque no seamos capaces de verlas. La confianza nos da claridad para hacer lo que corresponde y luego dejamos que suceda lo que tenga que suceder.

¡Ya sé! Nada de esto es tarea de poca monta, pero nada de afuera cambiará si no renunciamos al conflicto interno y nos ponemos en paz con lo que es.

Cuando encuentras la paz interior te das cuenta que puedes vivir con desapego. Ya no necesitas algo específico y esto te libera de la ira. La ira es el miedo anunciado. Cuando ya no temes, no tienes nada de qué estar enojado. Ponerte en paz te libera del enojo y del miedo; el miedo de que haya algo que no tienes, o de que puedas perder algo, o de que, sin cierta cosa, no seas feliz.

Lo que se necesita no es un cambio de circunstancias, sino un cambio de conciencia.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Consultor empresarial, Coach Profesional y Escritora