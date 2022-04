Edgardo Arredondo Gómez: ¿De qué pudo haber muerto Jesucristo?

Despojándonos de cualquier manto de religiosidad, la ciencia durante años ha estudiado y ha intentado dar explicaciones precisas sobre lo que ocurrió en la agonía y las causas concretas de la muerte de Jesucristo. Ciencia y fe no se oponen, se complementan.

Hay que partir y sin quedar ninguna duda al respecto y basado en miles de investigaciones por historiadores, a lo largo de dos mil años, que Jesús de Nazaret existió. Desde luego, se parte del hecho de que la pasión y muerte fue alrededor del año 30 DC, y tanto las circunstancias, como el sitio de los acontecimientos han quedado irrebatiblemente establecidos.

Si analizamos el entorno social y político de la época, se puede establecer que Jesús era un judío disidente, cuyas ideas y doctrina comenzaron a tener muchos adeptos, que fue predicando en varios lugares y, a donde se trasladaba era acompañado por un compacto número de seguidores, lo que causó irritación en modo alguno al Imperio Romano.

Explica el historiador André Leonardo Chevitarese, despojando a Jesús de su cariz divino, que su figura fue la de un condenado político. Es difícil separar las dos características que están imbricadas fuertemente en Jesús; por eso la transición del hombre al ser celestial, se da con él, aún vivo.

Conocemos la historia. Jesús es apresado, condenado, después torturado y finalmente crucificado. Desde el instante preciso en que es capturado, la tortura física y psicológica inició. Es privado de agua y alimentos. Se habla en Jesús de una condición médica extraordinariamente rara: la hematidrosis o sudor con sangre; en situación de máximo estrés, la sudoración ocasiona ruptura de microcapilares de las glándulas sudoríparas. Esta circunstancia fue desde mi punto de vista, sobredimensionada en la película La pasión de Cristo (2004), producida por Mel Gibson; pero sin lugar a dudas, lo suficientemente importante para desencadenar una gradual y constante pérdida hemática. Se calcula que transcurrieron unas 18 horas desde su captura hasta su muerte. A pesar de que se describe a Jesús como un hombre de buena condición física, incluso complexión atlética, tuvo que recorrer unos 4 a 8 kilómetros en condiciones en donde la sed, el ayuno prolongado y la deshidratación jugaron un factor importante para el desenlace.

Jesús es sometido a la tortura de la flagelación. Investigadores están de acuerdo en que independientemente del tipo de ejecución, la flagelación en las leyes romanas era rutinaria como práctica previa de tortura. Por lo general con el torso desnudo se les ataban a pilares, dejando la espalda encorvada. Se acepta que el látigo utilizado fue un azote corto conocido como azorrague. Estaba confeccionado con tres tiras de cuero, las puntas podían estar hechas de hueso de cordero, plomo y otros metales. Se describen 39 golpes, equivalente a 117 latigazos. El impacto inicial produjo zonas de contusión que abarcaron en las primeros embestidas, la piel y tejido celular subcutáneo; conforme se multiplicaron se expuso el plano muscular. En este momento, puede agregarse al estrés inicial: el dolor y la pérdida hemática ocasionada por las heridas, que fueron contribuyendo a un estado de shock. Vejado y ridiculizado, al nazareno le colocaron una corona hecha a base de espinos. Frederick Thomas Zugibe, de la Universidad de Columbia, auxiliado por botánicos de Medio Oriente, concluyó que se utilizó el hoy conocido como Espino-de-Cristo-Sirio (ziziphus spina-christi), cada púa con un largo de 2.5 a 5 cms. A nivel frontotemporal lo más seguro es que causaron daño directo sobre los vasos temporales, los cuales son de calibre considerable y superficiales, esto agregó otra ruta más de pérdida sanguínea, además el cuero cabelludo está muy vascularizado. El martirio condicionado por algunas de estas puntas clavándose en el periostio del cráneo, debió ser insoportable.

En la antigua Roma para no permitir la sepultura de restos mortales, los condenados a muerte podrían terminar devorados por fieras en el circo romano(asesinos, violadores, delitos contra el Estado), quemados en una pira (delitos menores) o crucificados cuando atentaban contra sus amos, o no fueran romanos como Jesús. Los sometidos a esta última ejecución no eran bajados de la cruz. El cuerpo era devorado por las aves de rapiña…, literalmente iban cayendo a pedazos. La crucifixión se practicaba desde 8 siglos atrás por los romanos y, se cree fue rutina importada.

El ya citado médico forense Frederick Thomas Zugibe realizó una serie de ensayos con voluntarios para controlar los efectos que tendría una crucifixión en el ser humano. Se utilizaron cruces de madera de 2.34 metros de altura y 2 de ancho. Los sujetos experimentales fueron adultos de 30 años, atados en ellas, con monitorización de signos vitales, incluyendo electrocardiograma. Los individuos en pocos minutos manifestaron dolores y calambres en las extremidades por no poder además apoyar la espalda en la cruz. La mayoría no soportó la postura por dificultad respiratoria. Jesús fue sujetado mediante clavos. Estos se calculan tendrían un largo de 12.5 cms. Se ha concluido que a diferencia de lo que puede verse en las mayoría de las miles de obras pictóricas relacionadas al evento, los clavos no fueron colocados en el centro de la mano, por la sencilla razón de que el mismo peso desgarraría con facilidad los tejidos perdiéndose la sujeción, para lo cual se ha establecido que el sitio anatómico fue la muñeca. Los pies fueron clavados por separado y no sobrepuestos. Al intenso dolor registrado por la perforación al hueso, se puede agregar el neuropático en las manos por la compresión del nervio mediano. Un tanto similar ocurriría en los pies. El peso del cuerpo ejercía atracción hacia abajo por lo que el dolor insoportable en las extremidades superiores hacía que se tratara de flexionar las rodillas para disminuir el dolor, esto a su vez ocasionaría presión en el abdomen y compresión diafragmática con la consiguiente dificultad respiratoria, taquipnea y alcalosis (envenenamiento por CO2). En un cuerpo con un déficit de oxigenación tisular, resultado además del choque hipovolémico y neurogénico, el organismo completo colapsaría al unísono con un daño irreversible que ocasionaría el deceso.

Se calcula en dos horas la agonía de Jesús. Pudo haberse paleado el sufrimiento con una mezcla de vino y mirra, pero no aceptó. En síntesis, una de las formas más lentas y crueles de morir de un hombre a mano de otros hombres.

Me he imaginado, viajando a través del tiempo, que me llamaran a certificar el fallecimiento de Jesucristo. Al llenar el certificado de defunción en el inciso 19, al colocar la causa con el intervalo de tiempo entre el inicio de la enfermedad y la muerte, sin dudar anotaría:

Enfermedad lesión o estado patológico que produjo la muerte directamente:

Falla orgánica múltiple (1 hora). Debido o como consecuencia de: Estados morbosos si existían que produjeron la causa consignada arriba. Choque hipovolémico (2 horas). Insuficiencia respiratoria (1 hora). Politraumatismo (4 horas). Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte: Amor al prójimo (33 años).— Mérida.

Médico y escritor