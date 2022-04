Patricia Fortuny Loret de Mola: Momento histórico “demencial” para las abuelas

Inspirada en el columnista F. Bartolomé del diario “Reforma”, que leo cada vez que puedo a pesar de ser muy “conservador”, se me ocurrió utilizar una de sus frases como pretexto para desarrollar una idea que hace tiempo ronda en mi cabeza.

Pues bien, en su columna del viernes pasado dice al pie de la letra: “Bajo la demencial lógica de Gómez (Pablo Gómez), el abstenerse de votar en elecciones o consultas es una falta al texto constitucional y a tooodos (sic) los que no voten se les deben suspender sus derechos ciudadanos por un año. Se voló la barda”.

Y hasta aquí termina la cita del columnista. No sé a ustedes, pero a mí, este breve párrafo me provocó una alegre carcajada, valga la redundancia. Y es que ahora son realmente pocas las cosas que nos hacen reír.

Ahora bien, el tema que quiero tratar aquí, no tiene relación alguna con haber o no acudido a la consulta del domingo diez de abril, ni siquiera me refiero para nada al asunto expresado por el funcionario de la Cuarta Transformación.

Aquí más bien hablaré de lo que he escuchado de muchas amigas, he leído en diversos medios impresos o digitales, que considero serios, y que basan sus afirmaciones en experimentos científicos, no son meras ideas o algo parecido a estas que me encontré en las redes sociales, llámese Instagram, Facebook o Tik Tok.

Es decir, quiero decir algo sobre el momento demencial que viven las abuelas que nacieron en los años cincuenta del siglo xx.

Al parecer, si la abuela en cuestión o futura abuela desea saber sobre el sexo del futuro bebé, ahora ya no está de moda, es una cuestión que tiene que ser sorpresa. Algunos de ustedes habrán asistido o saben que incluso existe una nueva celebración o fiesta, en la que como cuando se elige al Pontífice de Roma, sale un humo que significa habemus papam.

Pues bien, si usted no lo sabía es una novedad graciosa que se llama Revelación en español, y en la que como el nombre de la festividad expresa, se revela si será niño o niña. Esta graciosa fiestecita no es a la que me refiero como demencial. Demencial es la conducta de esta generación de padres y madres milenials con hambre de sorpresas, quienes al parecer les niegan a sus padres todos los derechos que alguna vez tuvieron los llamados abuelos, especialmente a las abuelas.

En primer lugar, debo aclarar que es de muy mal gusto hablar cuando a uno no le preguntan. Lo que me han contado y he aprendido a través de pertinentes lecturas, es que estas jóvenes generaciones parecen considerar que ya saben absolutamente todo lo referente al embarazo, parto, nacimiento, primeros cuidados y un largo etcétera, y por tanto se indignan sobremanera si se les interroga sobre cómo piensan hacer alguna de estas cosas.

Desde mi punto de vista, sobre todo si se trata de una abuela o futura abuela, lo más natural será preguntar, y entonces serán sancionadas o castigadas, porque no han aprendido que manifestar su opinión sobre el tema, está absolutamente prohibido. Por tanto, estas abuelas, no tienen ningún derecho natural, no pueden hablar porque cualquier cosa que digan ha sido superado por el internet en donde se puede encontrar todo, perfectamente explicado.

Las abuelas deben actuar como si fueran mudas. Pero tampoco tienen permiso de preguntar y mucho menos de opinar. ¿No les parece que las abuelas (y mucho menos los abuelos), están viviendo un momento histórico demencial?— Mérida, Yucatán.

mpfortuny@gmail.com

Investigadora del CIESAS Peninsular