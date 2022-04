Fernando Ojeda Llanes: Costo de distribución de las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Como cliente que requieres adquirir determinados bienes, podrías tener ventajas si se compra por ejemplo un juego de muebles, se paga y el proveedor traslada lo comprado a domicilio sin incrementar el precio o cobrar el flete respectivo, se obtuvo una ventaja que no se tiene cuando por este servicio cobran un precio mayor en el producto o se tiene que pagar el servicio a domicilio.

Como cliente se buscaría siempre que nos den un precio menor por el mismo producto en otra tienda de la competencia y puede hacer la diferencia el importe del servicio a domicilio sin costo.

Tratándose de las empresas, el servicio de entregar bienes a domicilio tiene un costo denominado de distribución debido a que tiene que erogar pagos por tiempo del chofer, por carga y descarga, gasolina del vehículo respectivo y depreciación del equipo de transporte, de tal manera que de alguna forma se tiene que recuperar este gasto, sea incluyéndolo en el precio o cobrándolo en forma separada.

En la actualidad debido a la alta inflación que sufre el país, los costos de distribución se han incrementado, sea de productos adquiridos en otras entidades lejanas del almacén o Cedis respectivo por compras libre a bordo o entregas a clientes por mayoreo o menudeo.

Si las empresas no tuvieran que mantener existencias en inventarios y lo que adquieren lo venden de inmediato, no requerirían de costos de almacenamiento, que es otro elemento que encarece el precio de los productos porque sería entrega directa del proveedor al cliente, en algunos casos de mayoreo podría lograrse esto, pero la cadena de suministros del momento no lo permite debido también a la alta competencia.

Lo que las empresas buscan es otorgar los menores precios a sus clientes, por tal motivo es importante controlar las existencias de mercancías y los costos de distribución que son relevantes, sobre todo lo que se refiere a los equipos de transporte en su consumo de combustibles y mantenimiento.

Cuando se trata de una empresa que mantiene Cedis o grandes almacenes, tiene que depender de un buen equipo de distribución, ya sea para surtir a distribuidores o supermercados, el no incluir este costo en el precio de venta hace competitivo al producto, pero es indudable que afecta al resultado de operación.

Las empresas, por tanto, deben prestar especial cuidado en los controles internos de su sistema de distribución y logística utilizando indicadores para medir la eficiencia respectiva.

Cuando hay fallas en el control interno o simplemente no lo hay, los riesgos que corre la empresa es muy alto, no solo por el alto costo de distribución sino porque pueden retirarse mercancía del almacén en forma fraudulenta y representar faltantes de inventarios.

Cuando se trata de una empresa que en sus ventas al menudeo proporciona el servicio de entrega a domicilio, tiene que hacer un estudio de su costo de distribución para determinar si lo incluye en el precio de venta respectivo, esto depende del tipo de producto, la sensibilidad de la demanda respectiva y los precios de la competencia, lo que no hay que perder de vista es que el servicio de entrega tiene un alto costo que puede impactar en los márgenes de la compañía.

En el costo de distribución debe llevarse control estricto de los equipos de transporte en relación a sus años de vida de servicio, en virtud de que cuando se mantienen por muchos años, su costo de mantenimiento se incrementa, sobre todo cuando sufren deterioros en que se requieren refacciones que no existen en el mercado nacional y tienen que traerse del extranjero, por lo que en estos casos se tienen tiempos perdidos por espera de las piezas que se requieren para su funcionamiento.

Debe realizarse un estudio de la eficiencia de cada vehículo para ver la conveniencia de sustituirlo con equipo nuevo. En ocasiones la inversión que se requiere aun cuando se trate de un fuerte desembolso, la eficiencia de su servicio lo compensa y debe pensarse que a mayor efectividad, mayor beneficio.

Hay que tomar en cuenta no solamente la parte respectiva de la conservación para sustituirlo con equipo nuevo, sino con más énfasis el costo de la operación respectiva tomando en cuenta las distancias de servicio en relación con los consumos de combustibles, llantas y tiempos de salario de los operadores y ayudantes.

Tratándose de equipos nuevos debe de tomarse en cuenta la marca, calidad y servicio respectivo que obviamente va en relación al precio, para este caso existen muchas fuentes de financiamiento, ya sea comprarlos con recursos propios o financiamiento externo, hay que tomar en cuenta que todo desembolso en equipos debe tener su respectivo proyecto de inversión para la evaluación correspondiente.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas.