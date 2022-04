Por Sac-Nicté

Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: ''Zipi zape por la iniciativa de la reforma eléctrica''"

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, terminando la primera semana de las vacaciones primaverales. Los Tunkules Amigos estuvieron bastante ocupados, aunque algunos se dieron su escapada a diferentes lugares, pero eso sí, no dejaron de estar pendientes de los aconteceres, ni de hacernos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que mejor sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que no pudo tener ni un momento de descanso fue el Tunkul Nacional, pues entre la consulta por revocación de mandato y el zipi zape causado por la iniciativa de reforma del sistema eléctrico, anduvo del tingo al tango sin parar.

Nos comenta que la multicitada consulta fue uno más de los temas polarizadores, pues entre el hay que participar, promovido por una parte y el no salgas ni votes, por la otra, el tema se convirtió en una confrontación de posturas, enconos, filias y fobias, acusaciones, similares y conexos. No se escucharon opiniones aunque fuera un poquitín objetivas sobre esa herramienta de participación ciudadana, o de qué hay que mejorarle, adicionarle u omitirle, nada.

Pero pese a toda la cauda de discusiones, y a las también contradictorias expresiones sobre los resultados, cerca de 17 millones de ciudadanos acudieron a las unidades territoriales que instaló el INE a emitir su opinión. Antecedente interesante para el futuro.

Pero lo que desde la óptica de ese Tunkul no tuvo abuela, fue la sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados realizada el día de ayer, cuyo único punto del orden del día fue la discusión de la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de energía eléctrica.

Nos platica que los resultados fueron los esperados, es decir, que no se aprobaría, pues para lograrlo se necesitaba el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes y estaba claro desde mucho antes que esa llamada mayoría calificada no se alcanzaría. Pero lo que nos dice ese Tunkul que lo tiene boquiabierto y pasmado, es la degradación del debate legislativo, pues en lugar de argumentaciones, lo que sobró fueron insultos, gritos, moloches en la tribuna, mantas y pancartitas con frases ofensivas, acusaciones grotescas y cuanto desfiguro se pueda uno imaginar. Vaya “representantes populares” ¡Pa´su mecha!

Cierra sus innumerables mensajes con una pregunta capciosa: ¿De verdad creyeron que el punto toral era la energía eléctrica en lugar del litio? La verdad no le entendimos, pero trataremos de averiguar. Que aquí quede… por hoy

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el ambiente está más que caldeado por asuntos que curiosamente involucran al congreso del estado. En primer lugar, están las reformas a la Ley para incrementar el número de notarios en nuestra entidad y sobre todo la lista de los 50 notables a los que se les otorgará fe pública, pues de acuerdo a los mensajes del Tunkul Viperino, hay de todo como en botica, desde presuntos cómplices de ilegalidades en el ramo inmobiliario, hasta integrantes de organismos autónomos que pedirán licencia del cargo, recibirán la notaría y luego regresarán a sus puestos públicos. ¡Hágame usted el recanijo favor!

Otra papa caliente es el caso de la inminente “quiebra” del ISSTEY, para cuyo estudio, análisis y elaboración de propuestas para evitarla, el ChiquiGóber ha conformado un comité con ocho expertos en el tema. Al respecto, el Tunkul Ciudadano nos hizo llegar la siguiente pregunta: ¿La comisionada presidenta del INAIP también será experta en finanzas y administración pública? ¡Guay!

Se supone, conste, solo se supone, que a las propuestas que presente ese comité, se le van a cargar las responsabilidades de la iniciativa que muy pronto enviará el Chiqui al congreso para reformar la Ley del ISSTEY. Caramba, tan sencillo que sería denunciar el daño patrimonial causado a esa dependencia durante el quinquenio del horror por haberse agandallado los descuentos de cuotas y por devolución de préstamos que se le hicieron vía nómina a los derechohabientes y que en lugar de transferirlos al ISSTEY, fueron utilizados para quien sabe que otras cosas, tal y como fue aceptado públicamente por un funcionario de esa administración. ¿Masinó?

El otro asunto que nos platica el Tunkul Especulativo que se está cocinando, es una reforma a la Ley del Poder Judicial y que tiene como objetivo el instaurar el blanquiazulismo en ese Poder de gobierno, que porque ya es hora de tener el control y por supuesto la sumisión de todo el aparato gubernamental. Narciso se queda chiquitito. ¡Cosas veredes mío Cid!

En otro orden de ideas, ese mismo Tunkul nos comenta que los resultados que se obtuvieron en Yucatán en la consulta de revocación de mandato, tiene ciscados a varios suspirantes a cargos de elección, pues nadie se esperaba ese porcentaje de participación, sobre todo porque solo se instaló el 37% del total de casillas que tiene la entidad. El grillerío aumenta su efervescencia. Vamos a ver, dijo un ciego…