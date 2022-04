Olegario M. Moguel Bernal: Daño ecológico y calor de 40 grados

—¡Cuarenta grados, don Polo! ¡Cuarenta!

—Y ayer fueron 41 —don Polo Ricalde y Tejero tomaba plácidamente su expreso cortado en el pequeño café del norte de la ciudad que frecuentaba.

—Y usted tan fresco, tomando café. Cómo se ve que funciona perfectamente el clima artificial —asentó Ángel Trinidad al tiempo que tomaba asiento y pedía un vaso con agua helada.

—¿Qué te puedo decir? El clima funciona, y bien. ¿Sabes que el norte es la zona de la ciudad con más altas temperaturas esta semana?

—Pues en el centro y el sur no estamos en un lecho de rosas —Ángel Trinidad notó que bajo el brazo izquierdo de don Polo asomaba su celular, con una pantalla llena de letras. Bajo el derecho, el Diario, doblado y leído.

—¿Qué leemos ahora, don Polo?

—Va contra las normas de urbanidad mirar la pantalla del celular ajeno, ¿no te lo han dicho?

—Usted me lo está diciendo ahora. Lo que pasa es que en ese momento parpadeó y no pude evitar xochear.

—¡Qué conveniente! Es un extenso artículo de John Escott sobre la vida de Agatha Christie. ¿La conoces?

—Me suena. Es algo policíaco, ¿no?

—Pues sí. Toda su extensa obra versa sobre asuntos policíacos, que resolvía en un primer término su personaje Hércules Poirot y posteriormente su segunda creación, también de gran éxito, Miss Jane Marple. Ambos, en diferentes historias, desenmarañan complejos casos criminales gracias a sus dotes detectivescas… La vida de la novelista es un homenaje a la perseverancia de los escritores incansables. En toda su extensa obra, 67 novelas detectivescas y diez libros de historias cortas, entre muchas otras actividades ligadas a su afán por desenmarañar misterios, los crímenes y sus resoluciones marcan la pauta.

—Ha sido —continuó don Polo— la mayor vendedora de novelas policíacas, con millones de lectores en todo el mundo. Una de las lectoras que más culto le rindieron fue la reina María, abuela de la actual reina Isabel y madre del rey Jorge VI.

—Bueno, pues ya que toda su trayectoria la hizo resolviendo fechorías, ayudaría mucho tenerla aquí para desenmarañar los casos de crímenes contra el medio ambiente que nos tienen con este caaaaalor —exclamó Ángel Trinidad, más indignado que acalorado.

—Te equivocas —apuntó don Polo en tono entre flemático e irónico—. Ya don Rogelio aseguró que los defensores del medio ambiente son unos exagerados. El Tren Maya produce menos daño que la delantera de la selección nacional de fútbol.

—Aquí aplica la de: ¿Usted le cree? Yo tampoco —reconoció Ángel Trinidad—. No puede decir otra cosa, de lo contrario su cabeza estaría en riesgo.

—Don Rogelio aseguró —don Polo puso la mano sobre el Diario mientras esto decía— que “se está exagerando, el efecto en términos ambientales está muy controlado”. Y no se quedó ahí. Añadió que “si mides todo el recorrido del tren, lo que afecta realmente, en el remoto caso porque el trazo pasa en 60% sobre zonas donde existen carreteras y derecho de vía, se estarían afectando muy pocas hectáreas, alrededor de 100 o 200”.

—¿Y entonces por qué tanto escándalo?

—“El efecto mediático es muy fuerte contra el Tren Maya” —don Polo alzó el dedo flamígero mientras parafraseaba a Jiménez Pons.

—Sí, muy fuerte. Por algo será.

—Don Rogelio ya se quitó ese cáliz de la boca. En Mérida esta semana lo acribillaron a preguntas sobre la obra, dado que tuvo su primera aparición después de dejar la dirección de Fonatur, pero habla con la tranquilidad de quien, nunca mejor dicho, solo ve pasar el tren.

—Pues debería darse una vuelta por la zona afectada en toda la Península. Hace poco fui a Valladolid y vi una devastación peor que la que sufrirá la carrera de Will Smith. No se vale que le den en la torre a la selva. No es como él dijo, unas cuantas hectáreas. Están verdaderamente rapando buena parte de la Península.

—Esos son los verdaderos talamontes. A los periódicos se les acusa de que para producir papel hay que talarlos, pero no dicen que los molinos son los mayores sembradores de árboles por el simple hecho que no lo pueden dejar de hacer o se les termina la materia prima. En cambio, los que talan para construir nunca reponen el daño ecológico causado. Para sus fines no necesitan hacerlo.

—Oiga, pero don Rogelio dijo que el gobierno federal está sembrando 300 mil hectáreas de árboles para restituir el daño ambiental, lo cual suena raro si solo están dañado alrededor de 100 o 200 hectáreas.

—¿Tú le crees? Yo tampoco.— Mérida, Yucatán.

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia