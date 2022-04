Plaza Grande: de chapulines a don juanes; exdiputado panista, rival de ''amores'' de Raúl Paz

Para muchos no es una sorpresa que Manuel Díaz Suárez, exdiputado local del PAN, esté en abierto coqueteo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) después de que su partido lo descobijó al término del proceso electoral de 2021.

El interés del llamado “doctor diablito” es nada menos, según nos comentan, que la candidatura a la alcaldía de Mérida en una alianza del PVEM con Morena, aunque tampoco se quejaría si le conceden la postulación a la diputación federal del Distrito 4, con cabecera en la capital yucateca.

Sin embargo, en su pretendido camino asoma un gran obstáculo, pues allegados al senador Raúl Paz Alonzo aseguran que éste también quiere ser candidato a la presidencia municipal de Mérida por Morena y, al igual que Díaz Suárez, no tardará mucho en anunciar su salida de Acción Nacional, partido bajo cuyas siglas los dos han conseguido varios cargos públicos. No es la primera vez que se conoce el interés de Manuel Díaz por la alcaldía meridana; en 2018 también se destapó como aspirante, pero al parecer fue como medida de presión para que lo postularan a la reelección en el Distrito V local, como finalmente ocurrió. Ahora está por verse el desenlace de sus aspiraciones.

Perredistas chapulines

También en el PRD hay chapulines que están en espera del momento oportuno para dar el salto. Dentro de ese partido es un secreto a voces que es solo cuestión de tiempo para que el diputado local Eduardo Sobrino Sierra y el exlegislador Alejandro Cuevas Mena se separen oficialmente del perredismo para incorporarse a Morena, algo que están negociando desde hace varios meses.

Si algo ha retrasado su cambio de piel son las resistencias internas que prevalecen en Morena, porque hay un grupo que no ve con buenos ojos que el partido guinda le dé una bienvenida más que cordial a todo aquel que quiera ingresar. Con toda esa resistencia, nos dicen, todo indica que este chapulineo político de los perredistas –ambos expresidentes de su partido– se consumará. El tiempo dirá.

La 4T prepara nuevo golpe a la infancia

El gobierno de la 4T prepara nuevo golpe a los niños de las guarderías de Yucatán porque ya avisó que analiza una posible reducción de 50% en las aportaciones que realiza a las estancias infantiles privadas que dan servicio concesionado al IMSS.

Las guarderías privadas al servicio del IMSS iniciaron una gestoría y negociación con las autoridades locales de la dependencia federal para impedir este golpe a la niñez. Aparentemente ya lograron parar la intención del gobierno de la 4T, que argumenta que no hay dinero, pero todavía no queda resuelta en definitiva la intención, por lo que trabajan con incertidumbre y hay riesgo de posibles cierres de estancias privadas subsidiadas por el IMSS.

El gobierno de López Obrador desapareció las estancias infantiles del país provocando las protestas de madres de familia y legisladores de oposición y desapareció también el programa educativo Escuelas de Tiempo Completo, aun con las inconformidades de padres de familia, profesores y legisladores de oposición.

A Vila se le olvidó el discurso proanimal



Cuando era diputado local en 2014, Mauricio Vila Dosal fue un crítico de la decisión del gobierno del Estado, encabezado entonces por Rolando Zapata Bello, de dejar en manos de los ayuntamientos la facultad de prohibir los torneos de lazo.

Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Vila Dosal declaró a mediados de ese año que “no puede ser que el sufrimiento de un animal sea motivo de diversión para las personas, sobre todo porque que se le está mostrando a los niños que es normal lastimar, agredir y hasta matar a un animal”. Incluso dijo que hablaría con sus compañeros legisladores para prohibir los torneos de lazo y que no quede al arbitrio de los municipios la decisión sobre una actividad que “denigra moralmente a la sociedad”.

Sin embargo, terminó su encargo legislativo y nada pasó. Y ahora lleva casi cuatro años como gobernador y tampoco ha pasado nada; los torneos de lazo siguen cobrando vidas, la última de ellas de un joven de 19 años en Kanasín, municipio donde el alcalde es del mismo partido del jefe del Ejecutivo, el PAN. Nunca mejor aplicada la frase “los toros se ven mejor desde la barrera”…

Trágico -y dudoso- torneo de lazo

La trágica muerte de Jared Baas el domingo pasado prácticamente fue el bautizo de sangre para la plaza de toros “El Retoño”, que fue inaugurada en San Antonio Tehuitz con un torneo de lazo el 27 de marzo pasado. Anunciada con bombo y platillo como “La casa del vaquero”, en menos de un mes se convirtió en “La tumba del vaquero” vecino de la colonia Cuauhtémoc de Kanasín.

El ayuntamiento de Kanasín, encabezado por el panista Edwin Bojórquez, aún no responde si el evento trágico del domingo pasado tenía permiso municipal o si tomará alguna medida, y tampoco se sabe que haya apoyado a la familia del joven, la cual pidió ayuda para las exequias en redes sociales y sería beneficiada con lo que se recaude este sábado en otro torneo de lazo, en Kimbilá.

No es hora de bajar la guardia; cifras lo confirman



Aún no terminan las vacaciones de Semana Santa y Pascua cuando las cifras de Covid-19 comienzan a repuntar, con 21 contagios anteayer martes y 20 ayer miércoles, dobles dígitos desde el viernes 8 pasado, cuando se reportaron 11 contagios.

Ayer se cumplieron 18 días sin fallecimientos oficiales por Covid-19 (solo ha habido uno en abril), pero no hemos dejado de tener pacientes hospitalizados y no hay que olvidar que las estadísticas solo registran a quienes acuden a hospitales públicos, no incluyen a los que se atienden en clínicas privadas ni a los que se quedan en casa con síntomas… No cabe duda, aún no es hora de bajar la guardia.

Videomaping, varado por una cuestión no religiosa



El gobernador Mauricio Vila Dosal estuvo varias horas en la ciudad de Izamal, donde pernoctó el lunes, comió e inauguró algunas obras realizadas con recursos federales en este Pueblo Mágico.

Algunos prestadores de servicios turísticos comentaron que ojalá haya gestionado o apalabrado con el alcalde izamaleño, Warnel May Escobar, una intervención más diplomática con el sacerdote que dirige el ex convento franciscano San Antonio de Padua para que el padre permita el funcionamiento del espectáculo turístico “Senderos de luz” , un “videomapping” itinerante que da colorido a edificios históricos durante las cuatro paradas del recorrido.

Nos dicen que el sacerdote del ex convento no está de acuerdo con que Cultur lucre con este edificio religioso sin aportar nada. El artesano izamaleño Martín Pech Ancona dice que siempre tiene fallas ese equipo, por lo que hace más de dos años que está parado ese espectáculo colorido y de narraciones históricas.

Empresarios dan el primer paso por Izamal

Ante la falta de atractivos nocturnos para el turismo que pernocta en Izamal y la falta del “videomapping”, algunos líderes empresariales de Mérida ya piensan en gestionar con grandes empresas el patrocinio para la iluminación de las capillas religiosas del Pueblo Mágico, “cuando menos para que los turistas tengan algo para disfrutar durante las noches”.

Los líderes empresariales saben que el turismo empieza a despuntar en Izamal y les preocupa que los visitantes no tengan atractivos durante la noche para retenerlos. Ante esta pobreza recreativa piensan, según nos comentaron, proponer al alcalde de Izamal que empresas grandes patrocinen la iluminación artística de las capillas o algunos edificios emblemáticos de la ciudad para embellecer ese destino. Hoy todo es una idea, pero saben que la carencia de atractivos nocturnos en Izamal podría ahuyentar a los visitantes, con la consiguiente afectación económica para la ciudad de las tres culturas.