Gabriela Soberanis: Matrimonio, familia y divorcio

Pese a que yo misma he atravesado por la experiencia del divorcio, sigo pensando que lo ideal es que los padres pudieran cultivar una relación de amor, respeto y responsabilidad afectiva en su matrimonio para que los hijos puedan crecer en un ambiente sereno y armonioso.

Sin embargo, la realidad nos muestra algo muy distinto: las personas se encuentran y se separan todo el tiempo, y mantener relaciones de pareja sanas, plenas y duraderas es una meta que muy pocos logran alcanzar; por ende, conservar a la familia unida se convierte en un gran desafío. Las razones de esto es tema de otro escrito. Hoy hablaremos de las rupturas y lo que queda después de ellas.

Si se ha formado un hogar con alguien, se ha compartido una vida, una cama, experiencias, y hasta hijos, despertar un día y ya no estar con esa persona es una tristeza como pocas. Se ha podido comprobar que el dolor después de un divorcio es similar a la pérdida por una muerte.

Sin duda, la separación cambia el curso de la vida de todos los que conforman la familia. La gente suele pensar que son los hijos los que más sufren. Yo creo que es devastador para cada uno de los miembros de la familia, aunque cada quien lo experimente de forma distinta. Todos tienen que enfrentarse a una realidad fraccionada y tienen que volver a empezar casi siempre sin saber cómo ni con qué fuerzas.

Cuando se tiene que elegir la vía de la separación, más específicamente la del divorcio, el camino es doloroso e incierto. Es por eso que renunciar a una relación que ya no funciona también requiere de mucho valor. Quedan huecos por todos lados que no sabemos cómo llenar, las dudas acechan y el miedo se infiltra en cada oportunidad.

No es fácil lidiar con el vacío y la soledad. Hay piezas rotas y otras que ya no parecen encajar. No hay energía suficiente para seguir, aunque uno sabe que no se tiene opción. Quizá lo más duro es aceptar el caos y la confusión y, aún así, confiar que, en algún momento, habrá coherencia otra vez.

Sin embargo, la ruptura trae consigo una oportunidad única: replantearnos lo que significa estar en pareja, lo que significa ser una familia, y lo que significa ser uno mismo sin la otra persona.

Como he mencionado en otros escritos, todo lo que experimentamos tiene un propósito. Así sucede con las rupturas. Cuando uno está en pareja, esto nos sirve para conocernos mejor. Nuestra pareja siempre es un espejo y, a través de ella, podemos mirar aspectos de nosotros que, sin su presencia, seríamos incapaces de ver. También pienso que cuando una persona cumple su cometido en nuestra vida, la separación es inevitable.

Por eso también las rupturas tienen un propósito. Quizás uno de los más importantes es sanar y construir nuestra autonomía para poder elegir la compañía en libertad.

Por otra parte, las familias “rotas” aprendemos que la familia es mucho más que una pareja con hijos. Esto podría ser lo ideal para muchos, pero a veces, lo ideal no es para todos. Algunos nos vemos obligados a salirnos de lo convencional para encontrar nuestro propio sentido de idoneidad. Yo he comprendido que la familia se conforma por quienes están, no por quienes queremos que estén.

Así, un rompimiento se asemeja a un rompecabezas. Al principio solo hay desorden y piezas sueltas, pero conforme las vamos uniendo, todo cobra sentido.

Es verdad que el proceso aguarda muchos desafíos, porque así como algunas piezas casan a la primera, otras no se logran ajustar; algunas parecen estar de más, y otras parecen faltar.

Sin embargo, si somos pacientes y observadores, y conservamos la esperanza de encontrarle su lugar a cada pieza, veremos develarse frente a nosotros una imagen maravillosa y sorprendente: la vida que siempre estuvo destinada para nosotros.

Por eso, nunca hay que juzgar lo que está roto como defectuoso. Lo que se rompe, no se rompe para desecharse o tirarse al olvido, sino para que la luz penetre y pueda, bajo esos destellos, encontrar su lugar dentro del gran rompecabezas de la vida.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Consultor empresarial, Coach Profesional y Escritora