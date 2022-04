Marisol Cen: El árbol del dinero

Con cariño para Rafael

Hace unos días mi hijo pequeño vio una imagen en un libro de finanzas en la que había un árbol cuyos frutos eran monedas y billetes. Intrigado porque era una imagen que aparecía con frecuencia en mis libros, me preguntó: Mamá, ¿Es posible sembrar dinero para que crezca un árbol que dé como frutos más dinero?

Le respondí que no, que se trataba solo de una analogía y le expliqué lo que se quería transmitir con esa imagen. Al terminar, me pidió que se lo escribiera para que lo pudiera recordar siempre. Les comparto mi explicación:

Querido hijo, es muy importante que sepas que aunque el dinero no crece en los árboles, sí es posible sembrarlo, hacerlo crecer y recibir sus frutos, como pasa con un árbol. Te explicaré lo que necesitas hacer para sembrar tu “árbol del dinero”.

Imagina el dinero como la semilla de un árbol frutal. Si quieres sembrarlo para que crezca grande y dé muchos frutos, deberás buscar un lugar con tierra fértil; en el caso del dinero, eso equivale a ponerlo en algún lugar (una inversión) que le permita crecer como un árbol de dinero. Si siembras un árbol de mango en un lugar inapropiado, seguramente no crecerá; como tampoco crecerá, ni dará frutos tu dinero, si solo lo dejas guardado en una alcancía o en algún lugar de la casa.

Como a un árbol de mango, al dinero sembrado en tu inversión, deberás regarlo con frecuencia. Mientras más pequeño sea tu árbol, más frecuente deberá ser el riego, ya que los árboles pequeños son muy frágiles, al igual que las inversiones al principio. Te preguntarás cómo se riega una inversión. Es fácil, se riega con más dinero.

Si frecuentemente a tu inversión la riegas agregándole más dinero, ayudarás a que se convierta en un árbol de dinero que algún día dará frutos. Esos frutos en forma de más dinero se llaman intereses o rendimientos. Al principio serán pequeños, lo importante será evitar la tentación de sacar ese dinero, así como no se deben bajar los frutos pequeños de un árbol. Hay que ser pacientes, seguirlos regando y dejarlos crecer.

Para cosechar los frutos de un árbol es importante que ya sean lo suficientemente grandes. Una parte de esa cosecha podrás consumirla, pero es muy importante que la otra parte de esos frutos te sirvan como semillas para sembrar más árboles. Con tu árbol del dinero será igual, cosecharás como frutos más dinero del que pusiste. Podrás utilizar una parte de ese dinero para gastar, pero otra parte te deberá servir para hacer otras inversiones que se conviertan en más árboles de dinero.

Por último, algo muy importante que debes recordar, es que a los árboles les lleva tiempo crecer y dar frutos. Mientras a menor edad se siembre un árbol, más frutos se podrán recoger. Por eso es importante que los niños siembren su árbol del dinero a temprana edad, así recogerán los frutos (intereses y rendimientos) cuando aún sean jóvenes, y tendrán tiempo para multiplicar sus árboles. Esto les permitirá tener la tranquilidad de llegar a la vejez con muchos árboles de dinero que les darán suficientes frutos (dinero) para disfrutar en su retiro.

Conforme crezcas verás que hay mucha gente sufriendo por falta de dinero. Estas personas por alguna razón no pudieron sembrar y hacer crecer su árbol de dinero en la niñez. Algunos quizás lo sembraron, pero no lo regaron ahorrando e invirtiendo con frecuencia. Otros se desesperaron y bajaron los frutos (retiraron sus intereses o rendimientos) con anticipación y no pudieron multiplicar sus árboles.

También encontrarás personas que se dan cuenta muy tarde de que debieron sembrar su árbol de dinero, y aunque lo hagan, serán pocos los frutos que podrán cosechar. Lo que es peor, es que hay muchos que nunca sembrarán su árbol del dinero y llegarán a viejos y no tendrán frutos para comer.

Tu vas por el camino correcto, ya has sembrado tu árbol del dinero. Recuerda regarlo con frecuencia, permitir a los frutos crecer, y cuando coseches los frutos que una parte te sirva para multiplicarlos y tener más árboles. ¡Ah! Y recuerda enseñarle esto a tus hijos y a tus nietos, así garantizarás que en tu familia siempre habrá suficientes frutos para comer.— Mérida, Yucatán.

*Profesora Universitaria y Consultora Financiera