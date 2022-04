Edgardo Arredondo Gómez: Torneos de lazo; la palestra de la barbarie

El hombre es el animal más cruel —Friedrich Nietzsche

Ni los cada vez más crecientes testimonios de las muestras de maltrato animal, como ver a una yegua con el vientre abierto exponiendo un útero preñado, el aumento de la condena pública, el descarado contubernio de las autoridades que los solapan, el silencio del clero, ya que muchas veces ocurren en festejos de las vírgenes o santos patrones, nada detenía la sinrazón, la brutalidad de los llamados torneos de lazo.

Como señalamos en este espacio: “Solo hay que navegar en internet para toparse con asombro y tristeza con que somos el único lugar ya no del país… ¡del mundo entero!, donde ocurre esta bestial práctica”.

Y vino la pandemia, una pesadilla de la que todo parece indicar estamos despertando. Más de dos años impregnados de escepticismo, incertidumbre, angustia, dolor y sufrimiento. Miles de hogares enlutados en el estado.

Supimos lo que es la fragilidad humana, lo vulnerable que podemos ser. Dejamos de planificar, nos asomábamos con miedo a esa ventana llamada futuro. Dos años al menos en los que esta práctica irracional entró en receso.

Algo debía de cambiar en nosotros, porque siempre ocurre: la persona que ve de cerca la muerte, la que le cierra los ojos a un ser querido, respira aliviado de no estar en su lugar. Por mucho que nos prometan la vida eterna: el cielo y el infierno están aquí.

Al menos fueron dos años sin animales maltratados, y lo denomino así porque el término específico, horroriza: ¡caballos destripados! Y aquí con la pandemia a punto de convertirse en un mal sueño…, aquí de nuevo, lo esperado, lo ansiado, por si no fuera suficiente con tanta amargura y sufrimiento vividos y, por muy estúpido que suene, va de nuevo este espectáculo rupestre, de regreso este circo romano en pleno siglo XXI.

La muerte reciente de un joven de 19 años vuelve a poner la lupa en esta barbarie. Nos llevamos la sorpresa de que estos denigrantes entretenimientos llevan varias semanas de haber reaparecido en las poblaciones del interior del estado. Comienzan a brotar como pústulas de una maldita enfermedad.

Una vez más las redes inundándose de videos, ahora hasta para mostrar a los asistentes el sexo de un bebé en espera, un novillo destrozando un saco del cual sale un polvo azul (Cacalchén), por cierto costumbre importada. Y ante la polémica desatada, los comentarios en las redes: “fue un accidente…estaba descuidado”, “esto no vuelve a pasar”, “al que no le guste que no vaya”, “¿quién te obliga a ver los videos?”; hasta comentarios fuera de lugar que quieren dignificar los torneos de lazo a la altura de la tauromaquia, de la cual tengo muchos amigos aficionados y expertos y, lo digo abiertamente soy enemigo; sin embargo, hasta en eso hay diferencias.

No hay que ser un especialista en la materia para saber que un torero es un atleta, una persona que se entrena en una rutina específica, que está con los cinco sentidos puestos sobre el toro, que conoce el arte elusivo de evitar una embestida. Incluso los rejoneadores, basta ver la protección en sus piernas, la forma de cabalgar alrededor del toro, ni qué decir del caballo protegido, y por si fuera poco provistos de la pica.

Pero los defensores de los torneos de lazo no tienen ni siquiera argumentos. Si de lo que se trata es de exhibir la habilidad del vaquero para lazar, empecemos entonces por colocarles borlas de caucho en las astas a los toros, blindar a los caballos como lo hacen los jinetes en la fiesta brava; pero no es así, aquí se trata de adiestrar a toros para volverse matreros, el animal que al entrar al ruedo ya no juega, desdeña el lazo, se va contra el caballo y se convierte en una bestia que aprende a defenderse, a darle su merecido al que lo engaña, se trata de ver caballos agonizando con las vísceras de fuera, el sufrimiento. No vende la habilidad de la lazada, vende el horror.

Estos aberrantes eventos deben ser condenados y señalados incluso por los taurófilos, conocedores del tema de cómo enfrentarse a un toro. Y de nuevo viene la pregunta: ¿hasta cuándo se va a permitir? ¡Ya basta!

A la muerte del muchacho, los pronunciamientos en contra han aumentado, como también los que defienden esta práctica denigrante: “Es arte, es una tradición, es cultura”. ¡Por el amor de Dios!, llamémosle por su nombre: ¡es una salvajada! ¿Qué estamos haciendo con nuestros futuros adultos? Estos sitios están llenos de niños y jóvenes ávidos en tomar la foto, el mejor video.

Se anunció un nuevo torneo de lazo ahora en Kimbilá. Todo lo recaudado será para apoyar a la familia del joven fallecido. Algo noble, si no fuera por lo absurdo de que los recursos se obtendrán de lo mismo que originó la reciente desgracia.

Lo increíble es que llega este fin de semana y en más de un pueblo de nuevo se montará esta palestra de la crueldad, que dicho sea de paso, es un monumento a la impunidad, si recordamos que se legisló y se prohibió.

Si ni siquiera el reciente lamentable suceso los detiene, entonces qué más queda por decir. La muerte será inútil. Si no nos conduele, estaremos engrosando la lista de numerosas sociedades que por otros motivos se han acostumbrado al drama, al dolor y a la tragedia ajenas, desarrollaremos inmunidad y eso es algo que dañará el tejido social de lo que tanto presumimos en Yucatán.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor