Maria Isabel Caceres Menéndez: Debanhi y la violencia

En memoria de Debanhi Escobar, de 18 años se edad, quien apareció muerta en Nuevo León después de casi 15 días desaparecida

México está indignado y conmovido. Esta es una llaga abierta que no para de sangrar. Amnistía Internacional confirma y hace visible públicamente que las autoridades mexicanas continúan cometiendo deficiencias que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Exigimos que el feminicidio de Debanhi no quede impune, y se investigue y sancione a quienes cometieron violencia institucional contra su familia”, dice Amnistía.

En 2022, apenas cuatro meses tan solo, a escala nacional, 395 mujeres desaparecidas. En 2021 fueron 1,145. Los datos los proporciona la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Dos películas recién estrenadas en la plataforma de Netflix y HBO Max, respectivamente, ponen sobre el tapete el tema del abuso y violaciones a mujeres y niñas. Excelentes ambas, hacen clara denuncia del abuso de poder masculino, y la complacencia y connivencia femenina y social en muchos casos, aunada a la indiferencia e incluso participación de las autoridades encargadas de perseguir este espantoso delito.

La miniserie de Netflix, “Anatomía de un Escándalo”, a pesar de las críticas poco favorables de los conocedores, inmerecidas algunas, ya que el público manda, y la ha convertido en un éxito, hace la exposición y el desmenuzamiento de un escándalo público con un impacto mediático imparable.

El reparto es impecable y de primera línea. Combina drama, política, abiertas violaciones a dos mujeres, suspenso, poder y abuso de los hombres que detentan el dinero y la soberbia de la alcurnia, mantenida por generaciones en la familia.

La otra es “Hermosa Venganza”, que contrariamente a la anterior es una película aclamada por la crítica especializada. La actuación de Carey Mulligan fue muy elogiada y le valió su segunda nominación al Óscar a la mejor actriz. Y justamente se centra en la violación y abuso sufridas por su amiga de infancia y juventud Nina, a manos de sus compañeros de universidad y por la que busca venganza y restitución.

Es importante que en el cine y las plataformas de streaming se plantee también este espinoso tema de consecuencias devastadoras de por vida para las víctimas. Hay que hacerlo visible en todas las formas posibles para lograr algún avance real en este sentido, ya que cerca de la mitad (49.5%) de mujeres de diversas razas, y más del 45% de mujeres indígenas/americanas y nativas de Alaska, han sido víctimas de algún tipo de forma de contacto violento sexual durante su existencia.

Para las mujeres siempre las cifras son mucho más altas, ellas en un 91% son víctimas de violación y demás asaltos sexuales, mientras que el 9% lo son los hombres.

La agresión abarca “cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque la víctima no otorga el consentimiento, o porque el consentimiento no puede ser otorgado por razones de edad, por alguna discapacidad o por algún estado de inconsciencia”.

Ocurre todos los días en todo el mundo y en todas partes: en universidades, en las guerras, en el hogar, con los conocidos, en las fiestas; las agresiones sexuales contra las mujeres y las niñas son tantas y tan cotidianas que no pueden ignorarse más.

Ellas siguen siendo violentadas, intimidadas, hostigadas, manoseadas, acosadas y abusadas. Tienen que soportar exhibicionismo e intentos de violación. Esto es consecuencia de la desigualdad y discriminacion de género. Pobreza, discapacidad, inmigración, etnia, desplazamientos, todo esto contribuye a la vulnerabilidad y peligro al que diariamente son sometidas.

Elevar la conciencia pública y alzar la voz se convierten en imperativo moral. Las soluciones tienen que ser políticas porque estos abusos son “de las transgresiones más atroces, persistentes y generalizadas de los derechos humanos”.

Esto es y ha sido siempre una cuestión de desequilibrio de poder. “El estigma, los errores conceptuales, la falta de denuncia y la aplicación deficiente de las leyes no hacen sino perpetuar la impunidad”. Existe a todos los niveles, una falta de solidaridad con las víctimas y gran tolerancia hacia los perpretadores, que contribuye a hundirlas más. Porque la violacion y la agresion sexual destruyen el cuerpo y la mente.

Tolerancia cero. No es no. Dejar de culpabilizar a las víctimas. Una redefinición de la masculinidad, que vaya más allá del contexto actual cultural de machismo renacido.

La violación, de acuerdo con Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres en 2020, no es un acto aislado y breve. “Puede tener efectos que cambian la vida, efectos que no se eligen: un embarazo o una enfermedad transmitida sexualmente, un trauma enorme y un injusto sentimiento de vergüenza. Tanto en los conflictos como en escenarios de paz, suele influir en la decisión de las mujeres de dejar sus comunidades por temor a ataques o estigmatización. Si se me concediera un deseo, ese sería el fin para siempre de las violaciones”.

Y también el nuestro, y el de todas las mujeres vulnerables y en peligro en el mundo entero. Recordemos y tengamos presentes siempre a todas nuestras Debhanis con un luto permanente en el alma y un nudo eterno en la garganta y en el corazón.— Mérida, Yucatán.

maca482003@yahoo.com.mx

Abogada