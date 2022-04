Fernando Ojeda Llanes: El difícil trabajo durante la pandemia

Fernando Ojeda Llanes (*)

Hemos vivido la terrible pandemia del Covid con muchas consecuencias, en las familias varios penosos decesos y largas cuarentenas, pérdida de ingresos por el cierre de fuentes de trabajo y difícil recuperación.

Es indudable que la vacuna fue parte de la salvación pero, primero Dios, se han abierto las actividades públicas, sin embargo los expertos indican que no bajemos tanto la guardia y que se siga usando el cubrebocas.

En cuanto a la actividad empresarial, una gran cantidad de pequeños negocios cerraron sus puertas por falta de clientes y hasta el momento si recorremos la ciudad podemos observar locales cerrados que se ofrecen en renta, donde antes pequeños negocios habían florecido y favorecía la economía de sus familias, precisamente porque fueron formados por familiares.

Da tristeza ver cómo locales que fueron elegantemente decorados y amueblados se abandonaron. Cuando la pandemia estaba en su alto riesgo fui testigo presencial de cómo familias con la tristeza en el rostro desalojaban y cerraban su negocio en el que habían puesto su esperanza.

Me pregunto en estos momentos cuál es su sustento, no solo de estas familias sino de cientos que sufrieron estos calamitosos eventos. Sufro con ellos porque, como maestro de posgrado, una de mis materias favoritas fue la creación de empresas para alentar a los emprendedores a desarrollar sus pequeños negocios. Muchos de mis alumnos lo hicieron, varios sobreviven, pero algunos cayeron como buenos empresarios, no se desalienten.

Parece que al reactivarse la sociedad en su conjunto algunos —y muy pocos— de aquellos pequeños negocios intentan reabrir pero con grandes dificultades por falta de recursos económicos. Si acuden a instituciones de crédito, las tasas tan altas no permiten el acceso fácil al financiamiento, la inflación tan alta y que no parece tener un alto dificulta la compra de las mercancías e insumos que requieren.

Algunos de estos paliaban sus gastos utilizando tarjetas de crédito, pero utilizarlas en estos días es crucificarse por su altísimo costo financiero.

Medianas y grandes empresas que lucharon y pudieron sortear las épocas críticas no parecen estar en un lecho de rosas, sus problemas de operación son muchas veces continuos, no solo debido al Covid, que aunque ha disminuido, si enferma a uno o dos empleados, barre con muchos más, hay crisis obrera por una gran rotación de personal en las áreas de servicio y producción.

Variedad de causas

Las causas pueden ser varias, partiendo de salarios bajos ante el alza de precios en productos básicos para la alimentación, transporte y vivienda, deficiencias en la capacitación de recursos humanos que se da preferencia a cursos de niveles superiores y de aspectos técnicos con poco o nulo espacio a las dinámicas de valores humanos como la responsabilidad, la empatía y la honestidad.

Es indudable que la pandemia de Covid ha sido sustituida por dos de tipo económico, la inflación y la falta de crecimiento de la economía. La primera tiene doble efecto, en los trabajadores y su familia que sus salarios no alcanzan para adquirir la misma cantidad de alimentos, bienes y servicios de antes, produce malestar y en aquellos sin valores se complementan con la deshonestidad, robos, fraude, drogas, secuestros.

El efecto es también en la empresa que hace esfuerzos de mejorar el pago de salarios y lucha constante por no subir precios de los bienes o servicios que comercializa aun cuando pierde márgenes de utilidad por alza en sus costos y gastos.

Podemos, por tanto, darnos cuenta de que la inflación es una epidemia que produce hambre y ataca a todos de cualquier lugar, estrato económico y lo que sea.

El otro elemento económico que nos hace caer en un círculo vicioso es la falta de crecimiento económico por no haber proyectos de inversión y generación de empleos que están haciendo disminuir la demanda.

Otro problema en las empresas es el talento, los ejecutivos de alto nivel que se encuentran bien capacitados y talentosos están entregando su currículo a otras empresas buscando mejoría, si no es por mejor sueldo, podría ser por falta de ascenso o ya no tener oportunidad mejor en el negocio actual, pero está sucediendo y probablemente no es sabido por la empresa que actualmente los emplea; esto nos lleva a que es necesario establecer políticas adecuadas en recursos humanos para retener a la gente valiosa y no se trata de menores sino de altos niveles.

La pandemia de Covid que sufrimos nos ha dejado una gran enseñanza tanto a nivel familiar como empresarial, debemos crear nuevas formas de blindar las empresas ante todo tipo de epidemias que no se relacionan con la salud, de éste tipo solo los médicos guiados por Dios nos pueden proteger.

Sirva este espacio para dar gracias a Nuestro Señor por habernos librado al menos por ahora de este terrible mal y vaya mi reconocimiento hacia aquellos médicos que como grandes seres humanos se pusieron al frente de esta terrible batalla.

Desde luego amplío mi felicitación a los empresarios, consejeros y trabajadores que supieron bandear la calamidad y sacar adelante a sus empresas., ¡enhorabuena!— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.