Rodrigo Llanes Salazar: Las tiendas de discos

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El 28 de octubre de 1961, Raymond Jones, un joven de Knotty Ash, Liverpool, fue a la sucursal de la tienda de discos Nems ubicada en la calle Whitechapel, para comprar el sencillo “My Bonnie”, de Tony Sheridan & The Beat Brothers.

La tienda no tenía disponible el disco, pero el encargado, Brian Epstein, tenía la política de que Nems obtenría cualquier título que un cliente ordenara, sin importar lo desconocido que fuese el disco.

La determinación de Esptein creció cuando, uno o dos días después, dos muchachas acudieron a Nems preguntando por el mismo título. De acuerdo con diversas fuentes —aquí me baso en el erudito libro de Mark Lewisohn, “Tune In”—, debido a las solicitudes de los clientes de Nems, Brian Epstein conoció a los Beatles y se volvió en su manager. El resto de la historia es bien conocida.

Episodios como el de Nems, Brian Epstein y los Beatles nos recuerdan la importancia que las tiendas de discos han tenido en la historia de la música. No solo como sitios en los que se venden discos, sino como lugares en los que se entablan relaciones, se crean comunidades y se producen experiencias.

Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, recuerda el primer disco que compró, “Long Tall Sally”, de Little Richard. Asimismo, en su fascinante autobiografía “Life”, recupera una carta de abril de 1962 que envió a su tía Patty, en la que relata que en diciembre de 1961, en la estación de trenes en Dartford, llevaba bajo el brazo un disco de Chuck Berry cuando un joven se le acercó.

“Tiene todos los discos de Chuck Berry que se han hecho”, describe el guitarrista en la carta. Ese joven, le cuenta Richards a su tía, se llamaba Mick Jagger. Este encuentro, posible gracias a que un disco de Chuck Berry se asomaba bajo el brazo de Keith Richards, fue el origen de los Rolling Stones.

En contra de muchos pronósticos, ni los discos de vinilo ni las tiendas de discos han muerto en la era digital. Todo lo contrario. En la última década, las ventas de discos de vinilo han aumentado año tras año. Por ejemplo, en 2012, los discos de vinilo representaban apenas el 2.4% de la venta de música en formato físico, con 3.3 millones de discos de vinilo vendidos.

En 2013 el porcentaje subió al 3.5%. En 2014 dio un salto al 6.2%. En 2015 aumentó al 8.8% y en 2016 al 11.2%.

En 2020, año de la pandemia de Covid-19, las ganancias generadas por los discos de vinilo superaron las de los discos compactos (cedés), por primera vez desde la década de los ochenta.

Contrario a lo esperado, la pandemia de Covid-19 provocó un mayor auge en la venta de discos de vinilo: en 2020 las ventas aumentaron en un 29%. En contraste con los 3.3 millones de discos de vinilo vendidos en 2012, en 2021 se prensaron alrededor de 160 millones de discos.

En el interesante libro recientemente publicado “Record Store Day. The Most Improbable Comeback of the 21st Century” (Record Store Day. El regreso más improbable del siglo XXI), el periodista Larry Jaffee argumenta que el improbable regreso del disco de vinilo fue posible gracias al Record Store Day (RSD), evento creado en 2008 para celebrar a las tiendas de discos que se conmemora cada tercer sábado de abril (posteriormente se añadió un RSD en el “Black Friday” o “Viernes negro”).

Ciertamente, el panorama de la industria musical en 2008 lucía muy diferente al de ahora. La producción de nuevos discos en vinilo estaba reservada principalmente a las reediciones audiófilas (con excelentes producciones de empresas como Classic Records, DCC, entre otras, no mencionadas en el libro de Jaffee) y para que los músicos llevaran como mercancías a sus giras.

Prácticamente ninguna tienda vendía nuevos vinilos. Incluso, era común leer en 2008 publicaciones que anunciaban la muerte del cedé. En 2006, la cadena de tiendas de discos Tower Records cerró las 89 sucursales de las casi 200 que llegó a tener en Estados Unidos (sobre este último tema hay un interesante documental disponible en Netflix llamado —como la canción y el disco de George Harrison— “All Things Must Pass”).

Así, RSD nació como una iniciativa de Michael Kurz y de tres coaliciones de tiendas de discos independientes para lograr la supervivencia de estas. Un elemento importante en el proyecto de RSD era resucitar el disco de vinilo.

Aunque ambas ideas —celebrar las tiendas de discos y resucitar el vinilo— fueron vistas con suspicacia en 2008, el RSD ha sido un verdadero éxito. ¿Cómo fue esto posible?

De acuerdo con Jaffee, una parte del éxito del RSD ha sido el lanzamiento de discos exclusivos. En el primer RSD, en 2008, se publicaron 17 títulos exclusivos, todos se agotaron.

En el siguiente, la lista aumentó a 85. Actualmente se lanzan cientos de títulos exclusivos del RSD, muchos de los cuales se han convertido en piezas de colección. Por ejemplo, en el RSD de 2015, Paul McCartney lanzó de manera secreta cien copias del sencillo “Hope for the Future (Sweet Thrash Mix)”, vendidas a $9.99 dólares.

Al momento de escribir estas líneas, solo hay un ejemplar del disco en venta en el sitio Discogs, ¡a 32,399.81 pesos mexicanos!

Pero también ha sido muy importante el énfasis en lo que las tiendas de discos aportan a sus comunidades locales. En este sentido, el RSD no es solamente un día en el que se venden ediciones limitadas de determinados discos. Muchas tiendas realizan eventos, como conciertos —en el primer RSD, celebrado el 19 de abril de 2008, la banda de rock Metallica tocó en la tienda Rasputin Music en California, además de que regaló mercancías y firmó autógrafos— y otras actividades que reúnen a las personas amantes de la música de una comunidad.

“Para entender realmente el impacto de las tiendas y del RSD tienes que escuchar a los propios dueños de las tiendas de discos”, escribe Jaffee.

Para este artículo hablé con Otto Lubcke, dueño de la tienda Perro Negro Records, ubicada en la colonia Chuburná, en Mérida. Otto me relata que abrió Perro Negro en marzo de 2016 porque por esos años viajaba a menudo a la Ciudad de México y, al entrar a las tiendas de disco, le encantaba “el ambiente, el servicio, el olor”. “Queríamos emular la experiencia —me dice—, ya que ninguna otra tienda de discos en Mérida te daba esa sensación”.

¿Qué es importante para el “ambiente” de Perro Negro? Otto comenta que, en primer lugar, es una tienda especializada en vinilos, tanto usados como nuevos. Venden tocadiscos de calidad, no los de “juguete” —que se encuentran comúnmente en muchas tiendas departamentales—, así como todos los accesorios necesarios para reproducir con cuidado los discos (por ejemplo, artículos de limpieza).

Para él también es importante que la tienda esté ordenada, limpia, que huela bien y que las personas que te atiendan sepan de música.

Los géneros en los que se ha especializado Perro Negro son el rock —sobre todo el rock progresivo y rock alternativo, con discos de King Crimson, Pink Floyd y Frank Zappa— y el jazz. “Queríamos exaltar el jazz”, expresa Otto. “Antes de que abriéramos, el jazz era un género completamente prostituido, y lo que estaba catalogado como jazz era barato. Tuvimos la misión desde el día uno de exaltar el jazz”. En la tienda es común encontrar discos de Miles Davis y Keith Jarrett, pero también de músicos y de bandas de jazz contemporáneos, entre ellos, los recomendables álbumes de los británicos Sons of Kemet y The Comet Is Coming (discos disponibles en la tienda gracias a solicitudes de los clientes).

Perro Negro celebró su primer RSD en 2016, el año en que abrió, aunque se sumaron oficialmente al RSD el “Black Friday” del año siguiente, con lo que obtuvieron títulos especiales. Además de contar con discos exclusivos de RSD, para celebrar este día Perro Negro ha organizado conciertos y presentaciones de DJs; también ha vendido productos especiales (como playeras y litografías).

El título especial de RSD que más ha vendido la tienda es el “Unplugged” de Pearl Jam en 2019. Este año, el disco más solicitado fue el sencillo de 7 pulgadas “The Lakes” de Taylor Swift (quien fue nombrada “embajadora” de esta edición del RSD).

Este RSD, celebrado el pasado 23 de abril, fui la segunda persona en llegar a Perro Negro. Antes de mí llegó un joven. Mientras abría la tienda hablamos sobre discos de jazz, particularmente sobre reediciones recientes. Él se llevó el disco que yo más buscaba (una reedición de Art Pepper con la sección rítmica del “primer quinteto” de Miles Davis), pero pude intercambair unos discos y salir con unas ediciones del RSD de Miles y Jimi Hendrix.

Lo importante es que el RSD no solo se trata de conseguir la edición exclusiva que buscas, sino, como expresó Jack White, otro embajador del RSD, de reeducarnos a nosotros mismos sobre la interacción humana, de salir y hablar con otras personas con las que compartes intereses y pasiones, de expandir tus gustos gracias a recomendaciones de otras personas.

Esto es particularmente importante después de vivir una época de aislamiento, distancia social y del dominio de las recomendaciones a través de algoritmos de grandes plataformas digitales (basadas en tu propio consumo). Solo por eso, vale la pena celebrar las tiendas de discos.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM