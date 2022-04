Tunkul Político: "Tanganazos verbales por la reforma eléctrica"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de fin de vacaciones primaverales la que terminamos. Los Tunkules Amigos se dieron sus escapaditas para darse aunque sea un remojón en nuestros mares, pero eso sí, en ningún momento dejaron de estar pendientes de los aconteceres para hacernos llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó medio encanijado porque inmediatamente luego del espectáculo de la no reforma eléctrica, siguió en la Cámara de Diputados la discusión de la iniciativa para reformar la Ley Minera y que tuvo como tema central el litio. Nos platica que de nueva cuenta se armaron los tanganazos verbales y la polarización de opiniones; por un lado, la defensa de que se nacionalizara ese elemento para que fuera propiedad de los mexicanos, en tanto que por el otro, la crítica porque no se podía nacionalizar lo que ya es nacional por encontrarse en el subsuelo del país, tal y como se encuentra establecido en la Constitución de la República.

Al respecto, ese Tunkul nos comenta que él no alcanza a comprender como es posible que tirios y troyanos se vayan tan fácilmente con las fintas, pues el punto toral de la mencionada iniciativa, no era ninguna nacionalización, sino la creación de una empresa del estado que ejerza el control absoluto sobre la explotación de ese metal, al que se ha denominado en los últimos años como el oro blanco, por ser un elemento utilizado sobre todo en la fabricación de baterías para celulares, computadoras portátiles, cámaras digitales, vehículos eléctricos, trenes de alta velocidad, aires acondicionados y en la industria farmacéutica. ¡Qué tal!

Pero como la opinocracia se dedicó a discutir el concepto de “nacionalización”, pues la reforma fue aprobada por mayoría simple y listo. Buena jugada de carambola de tres bandas. ¡Qué ni qué!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, recibimos un mensaje del Tunkul Sanitario en el que nos platica que de nueva cuenta ha empezado a incrementarse el número de contagios del coronabicho, y eso que las cifras solo son las reportadas por las dependencias públicas de atención a la salud, por lo que hay que estar atentos en los próximos días a la información, sobre todo por el retorno a clases luego del periodo vacacional ¡Ah! y no bajar la guardia en las medidas de prevención.

Igualmente nos platica que ya se está aplicando en varios municipios de la entidad una segunda dosis de refuerzo de la vacuna (la cuarta en total) misma que el día de hoy empieza a ponerse en el municipio de Mérida, ya que el gobierno federal ha enviado a Yucatán la cantidad necesaria de dosis para atender a la población.

Pasando a los asuntos de la grilla, el Tunkul Viperino comenta que el hervidero en todos los grupos de todos los partidos se encuentra en plena ebullición, pues aunque en Yucatán tendremos proceso electoral hasta dentro de dos años, las zancadillas, picadas de ojos, golpes en los bajos, patadas bajo la mesa, sopapos y demás chuladas, son cosas de todos los días en todos lados. ¡Qué tal!

Nos cuenta que en el caso de la definición de candidaturas en cada partido para la gubernatura, hay un tema que ha cobrado importancia, y es el del género de quienes serán designados para competir, pues cada partido tiene que equilibrar el número de hombres y mujeres que pondrán en el total de gubernaturas que se elegirán en el 2024.

Si a lo anterior se le suma la intención de formar bloques, alianzas, coaliciones o lo que resulte para ese proceso electoral, el asunto se enreda más, ya que las decisiones para el reparto del botín se tomarán desde el altiplano. Vamos a ver, dijo un ciego…

Continuando con la grilla electoral, el Tunkul Caribeño se comunicó para comentarnos que en el vecino estado de Quintana Roo, las campañas están duras y tupidas, por lo que las acusaciones, quejas y denuncias ya agarraron carril de velocidad de la Fórmula-1. ¡Pa´su mecha!

Por su parte, el Tunkul Peninsular se comunicó para chismosearnos que aunque en Campeche no hay elecciones, el grillero está alborotadísimo por el caso de una orden de aprehensión emitida para la detención del ex alcalde de la capital y ex candidato perdedor a la gubernatura de esa entidad, por presunto peculado. ¡Chíspales!

Al parecer, esa orden es producto de un proceso iniciado hace dos años por la Auditoría Superior de ese estado, fincado en observaciones de irregularidades en el uso y destino de recursos públicos, mismas que no fueron subsanadas, por lo que el aparato anticorrupción de Campeche siguió todo el proceso jurídico hasta obtener la orden de aprehensión.

Si la Auditoría Superior y la Fiscalía Anticorrupción, ambas de Yucatán cumplieran con sus responsabilidades de fiscalización, investigación y denuncia ¿Se imagina usted amable lector cuán- tas órdenes de aprehensión ya se habrían girado por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado? Que aquí quede… por hoy.

Y como nos estamos poniendo suspicaces, mejor aquí le paramos. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 25 de abril de 2022.