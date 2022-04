Plaza Grande: vuelve AMLO a Yucatán con más proyectos hacia una lista sin cumplir

Ivonne Ortega cree en el apoyo... mutuo

Las negociaciones sobre la iniciativa de reformas al Poder Judicial no se limitan al Congreso del Estado. De acuerdo con fuentes involucradas en el tema, tras bambalinas hay también acercamientos políticos en busca de algún beneficio.

Nos aseguran que uno de esos acercamientos es protagonizado por Movimiento Ciudadano de la mano de Ivonne Ortega Pacheco, quien está dispuesta a respaldar sin cortapisas la iniciativa del Poder Ejecutivo —por conducto de la única diputada local de ese partido— a cambio de que uno de sus hombres de confianza reciba una de las nuevas magistraturas que se crearían con las reformas. Y resulta, insisten los informantes, que la propuesta de la exgobernadora sería Sergio Bogar Cuevas González, quien fue consejero jurídico de su gobierno entre 2007 y 2012, luego la acompañó en su paso por la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ahora es uno de sus colaboradores más cercanos en MC. No falta mucho tiempo para confirmar o descartar esa versión de injerencias políticas en la justicia.

Conocida candidata, desconocido relevo

Siempre en el tema del Poder Judicial, en el ámbito político se especula que Graciela Alejandra Torres Garma, consejera de la Judicatura, sería llamada a ocupar una de las nuevas magistraturas del Tribunal Superior de Justicia que se derivarían de los cambios legales que ahora analiza el Congreso.

Los diputados del PAN no tendrían reparo en aprobar su inclusión, pues la expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción llegó al Consejo de la Judicatura como propuesta del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien tendría que proponer ahora a su relevo. En el Consejo hay otro integrante afín al grupo en el gobierno: Carlos Murillo Ku, quien en teoría fue propuesto por el Poder Legislativo pero lleva la etiqueta del Ejecutivo. Un señalamiento frecuente en los pasillos del Poder Judicial es que casi nadie conoce a Murillo Ku, porque no se ha presentado ni siquiera ante los jueces, cuando han transcurrido más de seis meses de su nombramiento.

Promesas sin cumplir

Este viernes 29 y el sábado 30 vendrá de nuevo a Mérida el presidente Andrés Manuel López Obrador para su acostumbrada evaluación de las estrategias de seguridad pública y supervisión de los trabajos del Tren Maya en la Península de Yucatán, pero con especial atención sobre los avances de esta obra en los tramos 3 y 4, donde hay problemas por la oposición de ejidatarios por la compra de tierras en Yucatán y por los problemas ambientales en Quintana Roo.

Adicionalmente a esos temas, según nos comentaron, el presidente López Obrador también anunciaría algún proyecto relacionado con el turismo. Sería uno más de sus anuncios y proyectos para Yucatán, pero los proyectos estratégicos y torales como la anunciada construcción de las dos plantas generadoras de electricidad y la ampliación del gasoducto Mayakán para resolver el problema de los apagones parece que están borrados de su agenda. AMLO, dicen, también viene a la península por su obsesión de ganar para Morena los tres estados. Ya tiene Campeche, este año conquistaría Quintana Roo, con Mara Lezama, y en el 2024 echaría la carne al asador por Yucatán, para cerrar la pinza. Solo que aún no se sabe quién será su ficha en estas tierras.

El Tren Maya le da un "ascenso"

Hablando del Tren Maya, ¿se acuerdan del maestro Raúl Aaron Rosado Castillo, primer funcionario de alto nivel de Fonatur en Yucatán relacionado con esta obra emblemática? A Aaron Rosado le tocó la parte difícil de socializar el Tren Maya en Yucatán y no lo logró. Repetía y repetía en cada foro todas las proyecciones tal como está plasmado en papel y digital, pero no sabía partes fundamentales por la inconsistencia del proyecto. Hoy ya no está en Fonatur. Dejó el cargo apenas asumió la dirección general Javier May Rodríguez, que sustituyó a su jefe Rogelio Jiménez Pons, pero el arquitecto Jiménez Pons no lo abandonó a su suerte, sino que lo llevó como enlace de la subsecretaría de Transportes de la SCT, donde quedó.

Responsabilidad usuaria

La delegación local de la Secretaría de Relaciones Exteriores admitió que es grave la delincuencia cibernética que comete fraudes contra los ciudadanos que solicitan en línea su pasaporte, porque muchos solicitantes no son cuidadosos al ingresar a la página web de la SRE. Nos comentan que muchos usuarios no se fijan que el portal tenga la dirección electrónica correcta ni que tenga la finalización “punto gob punto mx” (.gob.mx), clave que garantiza que el trámite se realiza en la página correcta. Tampoco leen las indicaciones sobre la forma de pago, dicen.

Cuando la oficina local de la SRE estaba en Paseo de Montejo se recibía una queja al día de posible fraude, hoy son de 2 a 3 diarias. El problema de este fraude y robo cibernético solo lo pueden frenar los usuarios, si son más cuidadosos en el trámite de pasaporte mexicano.