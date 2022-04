Mario Maldonado Espinosa: Ante nueva comisión legislativa

Más que acertada fue la iniciativa de la diputada Karla Salazar González para crear la comisión especial de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el Congreso de Yucatán.

La actual ley de ese órgano colegiado y de representación ciudadana —que tiene una vigencia de doce años al ser creada en 2010— solamente hace referencia una vez al tema de la niñez.

Existen datos severamente alarmantes del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, que publicó un análisis relativo a la “Información estadística y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia (delitos sexuales) en las entidades federativas” respecto al tema de violencia, el índice de los derechos de la niñez 2018, que tomó como indicador el porcentaje de defunciones por homicidio, de menores de 17 años, respecto del total de defunciones en el grupo de edad.

En el caso, Yucatán aparece ocupando el tercer lugar entre los 32 estados del país, con 9.7%.

Una estadística preocupante para la entidad, pero sobre todo delicado para nuestras niñas, niños y adolescentes yucatecos que pudiesen encontrarse en un estado vulnerable, ya que, de acuerdo con datos del Departamento de Violencia Familiar, perteneciente a los Servicios de Salud de Yucatán, durante 2019, se atendieron un total de 1,474 casos de violencia, de los cuales 171 fueron de niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años.

La clasificación de estos casos se divide en violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia por abandono y violencia económica, registrándose en los tres primeros un mayor número de casos atendidos con 34, 73 y 52, respectivamente.

En México los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., en el que se señala que todas las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, por lo que la propuesta legislativa presentada toma relevancia al concordar con la carta magna, ya que se pide que desde el Congreso de Yucatán se vele el principio del interés superior de la niñez y toma en cuenta también los tratados internacionales, como los expuestos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas los cuáles ha suscrito México.

El objetivo pues es el de velar y proteger los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, con el fin de atender específicamente los asuntos que tengan que ver con ellas y ellos, darles un espacio para estudiar, analizar y dictaminar los asuntos en los cuales se vele por sus derechos, donde se busque siempre el principio rector del interés superior de la niñez, así como el desarrollo de estrategias, planes y acciones en los cuales se garantice la protección de la niñez y la adolescencia para que todas las niñas, niños y adolescentes yucatecos crezcan en un entorno de paz y de armonía, pero sobre todo que sepan que sus derechos como persona jurídicas están serán protegidos a través de sus representantes y las leyes que se aprueben a su favor.

Ese sector de la población son los más vulnerables y a veces quienes sufren más, en todo el planeta se hacen esfuerzos para garantizar el interés superior de la niñez. Hay que ir dando pasos concretos como estos. No más niños violentados, no más niños sin educación, no más niños que no tengan que comer, ningún niño desaparecido. Recordar siempre que en cada niña, niño y adolescente nace la humanidad. Por ellos todo.—Mérida, Yucatán

mariomaldonadoe@gmail.com

Twitter:@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa