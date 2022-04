Filiberto Pinelo Sansores: Manotazo sobre la mesa

El gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, se sacó de la manga un as con el que pretende controlar al Poder Judicial del Estado no sólo en lo que resta de su sexenio sino durante varios más al enviar al Congreso estatal, una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado mediante la que se propone liquidar a los 11 magistrados del máximo órgano judicial el Estado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la vía de una jubilación adelantada para poner en su lugar a cercanos suyos que le cubran las espaldas durante 15 años, además de convertirlo en factor determinante en asuntos medulares de la vida del estado, que tienen que ver con la justicia, en ese lapso.

Aprovechando que su partido tiene abrumadora mayoría en el Congreso local (14 diputados de 25), de tal modo que, con facilidad puede llegar a la mayoría de dos tercios (17) que necesita para hacer el cambio constitucional que entraña su propuesta, se ha lanzado a fondo y pretende que sea aprobado lo antes posible. Quizás cuando este escrito salga ya se haya salido con la suya. Su actitud es una bofetada al Poder Judicial estatal al que ninguneó, y como si éste fuera un poder sometido, sin decirle agua va, lo puso frente a la realidad de su arbitraria postura: “Son lentejas, las comes o las dejas”.

En una jugada que tiene mucho de parecido con la que el presidente del país Ernesto Zedillo realizó hace varias décadas, para deshacerse de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no eran de su confianza porque venían de gobiernos anteriores, particularmente de su antecesor, Salinas de Gortari —de quien se distanció— y, de un plumazo, los cambió por otros que, estaba seguro, le guardarían las espaldas en sus acciones contrarias al interés nacional, como la creación del Fobaproa y la entrega de los ferrocarriles a empresas que después lo contrataron como empleado, Vila se está conduciendo como el autócrata que, en el fondo, es y, con el pretexto de que quiere hacer más ágil la justicia, está haciendo lo mismo.

Está tratando a los magistrados del Poder Judicial no como si fueran integrantes de uno de los tres poderes que constituyen el Estado sino como miembros de un ente subordinado al Poder que él representa.

Se ha puesto de manifiesto nuevamente la hipocresía de quienes ensalzan de dientes para afuera las bondades del sistema democrático de la división de poderes pero que, en la primera oportunidad, le dan la dentellada. En lugar de hablar con los magistrados a los que está poniendo en la picota y socializar con ellos su intención de modificar el estado de cosas en que se desenvuelven, los ha puesto frente a hechos consumados. O aceptan o se van. Nada de medias tintas.

Su pretensión es quitar a todos los magistrados actuales del Tribunal de Justicia del Estado y sustituirlos por elementos propuestos por él a la vez que aumentar su número elevándolo de 11 que son actualmente a 17, seis más.

Adicionalmente, aumentará en dos los del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que de esta forma llegarán a tres. Su pretexto de que lo está haciendo para agilizar la impartición de justicia no adquiere visos de verdad porque hace crecer la cabeza del sistema pero no le da al cuerpo —que son los juzgados y los jueces, en las diversas ramas del derecho en que se imparte justicia en el estado— el carácter ágil que requiere.

Todos saben que el punto más débil en el ámbito de impartición de justicia en el estado es la carencia de suficientes juzgadores que hagan ésta verdaderamente expedita, por la enorme cantidad de casos que tiene que ventilar, cada uno; no el aumento de magistrados que permitirá dar chamba bien retribuida a los amigos que, en reciprocidad, lo tendrán como su benefactor.

A partir de que entre en vigor el cambio, los magistrados que proponga estarán en el cargo, de un tirón, 15 años consecutivos, a diferencia de los actuales, nombrados para 6 al cabo de los cuales podían aspirar a ser ratificados para 9 más, hasta totalizar 15.

Los que Vila proponga no podrán ser removidos como los actuales, a los 6. El suyo es un plan con maña. Se cubrirá las espaldas por 15 años, más de dos sexenios, además de que podrá influir en asuntos importantes durante ese lapso. Sea quien sea el gobernante en turno el nuevo tribunal estará hecho a su imagen y semejanza.

Se deshará por completo de los que están. A unos los retirará por edad, al establecer que deberán retirarse al cumplir 70 años; a otros mediante un retiro “voluntario”.

Para “convencerlos” les ofrece la oportunidad de retirarse de acuerdo con la ley actual que les permite hacerlo con jubilaciones tan elevadas como las que reciben los gobernadores yucatecos que terminaron su mandato antes de 2017, con sumas que ascienden a más de 100 mil pesos mensuales, con la amenaza que de no hacerlo perderán su derecho a jubilarse pues con la nueva ley desaparece éste.

En lo sucesivo, los magistrados que lleguen al final de sus periodos no recibirán pensión, en lugar de ella recibirán un pago único equivalente a un año de salario. Así es que o lo toman o lo dejan. Pero no quiere a ninguno. Va por los once actuales y seis más.

Se supondría que una maniobra leguleya de tamaña envergadura como la que está llevando a cabo el gobernante requeriría la participación no sólo de los afectados sino de toda la sociedad, tanto en lo que se refiere a las motivaciones, como a las propuestas de cambio a las leyes y, sobre todo, a la elección de quienes próximamente serán los máximos impartidores de justicia en la entidad.

Debería ser todo ello mediante la figura de Parlamento Abierto como propone el colectivo ¡Ya Basta!, tanto para este asunto como para los próximos, inminentes cambios a la ley de Isstey. Pero con un gobernante autócrata y un Congreso sumiso es imposible que se haga real esta propuesta, que ya está en la ley del Poder Legislativo yucateco, pero como letra muerta.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa