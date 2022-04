Plaza Grande: reprimenda en Palacio de Gobierno

''Crimen y castigo'' desde Palacio de Gobierno

Hace unas semanas hubo enojo en serio en Palacio de Gobierno, a tal grado que llovieron regaños de grueso calibre y un “castigo” para el principal involucrado en un desaguisado. La historia que nos cuentan fuentes vinculadas a la sede palaciega es la siguiente: el Ayuntamiento de Umán autorizó, en la administración de Freddy Ruz Guzmán, que una empresa construyera gran cantidad de casas en terrenos de la comisaría de Ticimul, muy cerca del Anillo Periférico de Mérida.

Todo marchaba bien, con los respectivos permisos municipales y estatales, hasta que al alcalde actual, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, decidió otra cosa. Según nuestras fuentes, el primer edil y Leonardo Parra Canto, director de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico, visitaron al representante jurídico de la empresa y le dijeron que había contratiempos en algunos trámites, de tal manera que el Cabildo umanense podía dar marcha atrás en ciertos permisos.

Le indicaron que eso podía evitarse si la empresa accedía a “colaborar” con 150 mil pesos que, según Leonardo Parra, serían para apuntalar la campaña de Cecilia Patrón Laviada por la alcaldía de Mérida en 2024. Todo indica que el representante de la empresa lo informó a sus jefes y éstos, que tienen acceso a la administración estatal, lo hicieron del conocimiento del gobierno del Estado. Entonces estalló el enojo y un alto funcionario le habló a Cisneros Polanco, encolerizado, para reclamarle por esa acción y pedirle que se retractara.

Desaire del gobernador a otro alcalde

La situación en Umán no acabó con el enojo y la fuerte reprimenda. Recientemente el gobernador Mauricio Vila Dosal estuvo en Itzincab, comisaría de ese municipio, y en las redes sociales difundió que visitó ese lugar para atender un problema con el drenaje. Lo que fue muy notorio es que en ese recorrido no estuvo, porque no se le invitó, el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco. Eso sí, el jefe del Ejecutivo indicó que “en equipo estamos realizando trabajos de desazolve y limpieza”. Por allá dicen que en política no hay casualidades. ¿Fue un castigo para el alcalde?

Activo operador y "prestador" de nombres



En el episodio político de Umán no deja de llamar la atención la intervención de Leonardo Parra Canto, quien fue regidor de Mérida y es visto con cierta frecuencia en suelo umanense. Nos hacen notar que, en efecto, es una persona muy cercana a la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, en cuyo nombre hace negociaciones y amarres.

No se sabe, por supuesto, si ella se enteró de la petición de dinero a una empresa constructora para la campaña de 2024 en Mérida. Lo cierto es que Parra Canto está muy activo como operador y así se deja ver en las redes sociales. Se sabe, incluso, del caso de un empresario del ramo del entretenimiento a quien ya le ofreció que se le tomaría en cuenta en el próximo Ayuntamiento meridano, en el Comité Permanente del Carnaval. O sea, el futurismo a todo lo que da.

Dos mejor que uno

Y ya que abordamos el tema de las negociaciones, el caso de las reformas al Poder Judicial ha sido propicio para encuentros y desencuentros. Resulta que Ivonne Ortega Pacheco no solo tiene interés en una magistratura del Tribunal Superior de Justicia para sus colaboradores, sino que pretende dos. De acuerdo con nuestros informantes, además de la posición para su exconsejero jurídico Sergio Cuevas González está negociando una silla para su excuñado Héctor Cabrera Rivero, quien fue fiscal general del Estado durante su administración.

El argumento de la exgobernadora es que el voto de Movimiento Ciudadano en el Congreso local puede ser decisivo para que la iniciativa del Ejecutivo alcance mayoría calificada (17 votos) para las reformas constitucionales. La situación se clarificará en la sesión extraordinaria del pleno.

No oculta su cruz

Son muchos los intereses que siguen aflorando en torno al proyecto de reformas al Poder Judicial. Entre ellos están los de sindicatos que agrupan a los trabajadores de esa institución, que ya son tres. Ayer se conocieron las declaraciones de uno de los líderes, Renán Marcelino Puc Chi, en franco respaldo a las propuestas del Poder Ejecutivo, pero parece que no fue un aval de gratis.

Puc Chi tiene antiguos lazos de amistad con René Ramírez Benítez, quien forma parte del equipo de asesores de la fracción panista del Poder Legislativo, y se le ha visto en fotografías con el gobernador Mauricio Vila. O sea, no oculta la cruz de su parroquia. Más aún, fue pública su visita de hace unos días al Congreso para llevar las propuestas de su sindicato.

Tras bambalinas se dice que desea colocar en puestos claves, en la nueva estructura del Tribunal Superior, a jueces afiliados a su organización, que no son muchos. El problema, nos comentan, es que la mayoría de éstos son considerados “rebeldes” porque no acatan disposiciones del Consejo de la Judicatura, sobre todo cuando los cambian de adscripción, sin tomar en cuenta que al asumir el cargo firman su conformidad con ese tipo de movimientos cuando se requiera. Como se ve, las componendas están por todos lados.

Unidos para hacer frente en Quintana Roo

Y si hablamos de intereses, bien se dice que en la guerra y en el amor todo se vale y que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, o al menos ese parece ser el tenor entre los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo. A poco menos de un mes de que se iniciaron las campañas, se rumora que la única manera de vencer a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Mara Lezama), candidata por Morena y el Partido Verde, es con un frente común entre los demás aspirantes.

Por esa razón, nos comentan, en los próximos días se anunciaría la adhesión de Nivardo Mena al equipo de Laura Fernández Piña y podrían seguirle los pasos el senador con licencia José Luis Pech Várguez y la ex diputada Leslie Hendricks Rubio. Ya veremos cómo se irán cocinando las campañas en el vecino estado.

Pecan de desconfiados

El Congreso del Trabajo decidió no reanudar la tradicional marcha presencial del Día del Trabajo para evitar posibles contagios de Covid entre los asistentes. A cambio, la cúpula sindical acordó financiar un desayuno este domingo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, al que fueron invitados alrededor de 300 directivos para que conmemoren este día.

Se ve que los trabajadores no confían en el aparente control de esta pandemia. Ni modos, hasta el próximo año, a ver si vuelven a la calle.