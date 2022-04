Olegario M. Moguel Bernal: El no a la reforma electoral no es bola cantada

No se puede decretar bola cantada. Imposible dar por hecho que la reforma electoral tendrá el mismo destino que la eléctrica en la Cámara de Diputados. Ésta no logró la mayoría parlamentaria calificada de dos terceras partes de los diputados. Que con aquélla suceda lo mismo no hay garantía.

Para que la iniciativa de reforma electoral tenga el mismo destino que la eléctrica sería necesario confiar ciegamente que los diputados de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano mantendrán un bloque opositor monolítico como el pasado domingo 17, que hizo albergar esperanzas a muchos de que la oposición tiene con qué hacerle frente a la 4T.

Pero, ¿usted aseguraría que no se doblegarán esta vez? ¿Confía en que el PRI, el grupo parlamentario bisagra, seguirá como un solo bloque contrario a la iniciativa de reforma? Yo tampoco.

Más de un diputado del tricolor ha dado muestras de que no se puede confiar en su palabra. Hay casos puntuales. Confiar en que todos votarán contra una reforma que representaría un desgaste de la democracia mexicana sería iluso. Ya se sabe que en política no debe haber ilusos para que no haya desilusionados (Gómez Morín dixit).

El desgaste democrático no es exclusivo de nuestro país; lo estamos viendo en buena parte de América Latina y otras regiones. Es un desgaste que no llega por manifestación espontánea sino impulsado por aquellos que gracias a la democracia electoral accedieron al poder.

Esta misma semana, la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, advirtió en su evaluación anual que “estamos en un momento crítico. La amenaza ahora no son los militares, sino el populismo”. En efecto, los líderes de una y otra corriente acceden al poder no por las armas, como en el siglo XX, sino por las urnas. La democracia electoral está “más o menos saludable”, sostuvo José Miguel Vivanco, exdirector de Human Right Watch para las Américas, en la misma evaluación.

Es el mismo José Miguel Vivanco que este mes visitó el Diario y alertó que “durante el actual gobierno se ve un gradual intento de desmantelar el Estado de Derecho y de usar las instituciones judiciales para perseguir a los enemigos del régimen. Y los ataques son orquestados por el propio presidente”.

¿Se trata entonces de que no ocupen los órganos de poder otros que no sean los elegidos del líder para continuar su legado? ¿Los esfuerzos consisten en quitar oportunidades a cualquiera que no comulgue con sus ideas? ¿Estamos ante la intentona de un nuevo Maximato? Eso parece.

Anteayer presentó AMLO la iniciativa de reforma electoral, que incluye la desaparición del INE, la eliminación de los diputados plurinominales y recortes al financiamiento a los partidos. Sostuvo su argumento en la mañanera del jueves señalando que “no hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y se termine con los fraudes electorales”.

¿Fraudes electorales? Es entendible que en su cabeza persista la idea de que fue víctima de un fraude de 2006. Realmente fue muy cerrado el margen. Pero desde entonces han transcurrido 16 años, tres elecciones presidenciales (que, por cierto, en una de ellas ganó), la misma cantidad de medio término e infinidad de elecciones locales. No podemos negar que, si la sombra del fraude sobrevoló el 2006, como pregona, tal sombra se ha ido desvaneciendo, al grado que en las elecciones de los últimos años no ha sido tema de debate el presunto fraude electoral.

El ocupante de Palacio Nacional, como tantos millones de mexicanos, crecimos en el pasado siglo con la idea de que el fraude era un elemento inherente a las elecciones. Pero en la actualidad, insistimos, ya no es tema, debido a que el INE se ha esmerado en dar certidumbre a las elecciones, a pesar de muchos actores políticos. No al revés.

La iniciativa será discutida en el Congreso y no hay que dar por descartada su aprobación por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. La oposición está agotada. La iniciativa de la reforma eléctrica fue un escarceo para debilitar al rival. La defensa monolítica que mostraron PAN, PRI, PRD y, algo menos, pero en la misma línea, MC, recibirá un nuevo cañonazo en la línea de flotación con la reforma electoral.

Contrario a invitar al optimismo, el antecedente de la reforma eléctrica llama a reflexionar que el casco está resquebrajado y podría no aguantar más embates de la flota que asedia la nave opositora. En términos llanos, es probable que algún partido —el PRI es el más señalado por su número de diputados, pragmatismo político, pocos escrúpulos históricos y necesidades políticas— haya recibido “permiso” de votar contra la eléctrica a cambio de dejar pasar a la madre de todas las reformas.

¿Cuáles son los elementos que pueden llevar al PRI a hacer co’ox virar? Por un lado, de los tres pilares de la reforma: nuevo instituto electoral, desaparición de plurinominales y disminución del financiamiento a los partidos, las dos últimas son negociables. La 4T bien podría ceder en esas a cambio de votos opositores. Es una labor de acuerdos y alianzas (no hay que olvidar que el PRI tiene nueva Secretaría de Alianzas, encabezada por Rolando Zapata Bello).

El fundamento de la reforma es la creación de un nuevo instituto electoral. Logrado eso, lo demás caerá por su propio peso.

Por otro lado, si la 4T es capaz de llamar traidores a la patria y azuzar a las masas contra aquellos que no aprobaron la reforma eléctrica, qué será capaz de hacer a los que no aprueben la electoral. El que tiene el poder controla la agenda y el discurso. Y el que tiene dinero, como Elon Musk, los compra. Morena tiene el poder y el dinero de su lado.

Esta dinámica de poder y oposición acrecienta la importancia del papel de los contrapesos. La presión social debe jugar un rol preponderante en esta coyuntura. La academia, la Iglesia, los organismos no gubernamentales, las instituciones, los intelectuales y los científicos deben alzar la voz y opinar sobre la iniciativa de reforma electoral. Y el único canal que tienen para hacerlo son los medios de comunicación, que con ello se convierten en el mayor de los contrapesos.

Dentro de los medios, la prensa libre es la vía confiable para hacer llegar los mensajes, sin ella no hay megáfono para las voces discordantes. Son los medios independientes no solo un vehículo para hacer llegar el mensaje, sino diques para frenar la desinformación, esa misma por la cual incluso muere gente, como advirtió Barak Obama esta semana en Stanford.

Las voces discordantes son aquellas que permiten ampliar la visión y las propuestas. Y la prensa independiente, al darles voz, enriquece el diálogo y hace más robusta cualquier propuesta.

Sin la prensa, por citar un ejemplo reciente y dramático, las autoridades no se hubieran sumado a la búsqueda de la joven Debanhi y de tantas más que siguen desaparecidas. En el momento que la prensa deje el tema, las búsquedas llegarán a su fin.

No es descabellado suponer que la reforma eléctrica, como la revocación de mandato, fueron ejercicios para unir a Morena, por un lado, y por otro para ver hasta dónde negociar con la oposición, con miras a la madre de todas las batallas: la reforma electoral.

Después de todo, AMLO es un zoon politikon que piensa en función de los temas electorales. Los demás pasan a un lejano segundo término en su esquema.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia