Víctor M. Arjona Barbosa: La ley y el derecho

Derecho positivo Vs. Derecho natural.— En la Grecia antigua el autor trágico Sófocles escribe varias obras sobre el triste y fatal destino de Edipo y de su familia. En una de ellas, Antígona, la protagonista, es sentenciada a muerte por el tirano de Tebas, Creonte, quien la encontró culpable de haber desobedecido el decreto que prohibía cumplir con los ritos funerarios que la religión establecía. Sin embargo, ella cumplió con los ritos respecto al cadáver de su hermano Polinice, muerto delante de las murallas de Tebas.

Al preguntarle Creonte por qué había transgredido el decreto, Antígona dio esta respuesta: “Sí, lo desobedecí, porque no fue Zeus ni la justicia los que lo proclamaron. ¿Debía yo obedecerte a ti, que no eres más que un simple mortal y exponerme a violar la ley no escrita, la ley eterna que está por encima de todos?”

La actitud de Antígona nos lleva a la polémica que ha sido tema recurrente a través de los siglos y en la que han participado juristas, filósofos, legisladores y políticos: el tema del llamado Derecho Natural, que unos niegan y otros hacen coexistir con el Derecho Positivo y otros más lo llegan a considerar por encima de este último.

En la actualidad, con las investigaciones filosóficas y jurídicas que se han realizado, ¿Podríamos hablar de un doble derecho? Y si lo hiciéramos así, ¿cuál derecho prevalecería sobre el otro?

Positivismo jurídico.— Para los seguidores de esta corriente no hay más derecho que el positivo y éste no es otro que el derecho del Estado que vincula obligatoriamente a los ciudadanos de determinada sociedad en un tiempo también determinado y se da a través de las fuentes formales reconocidas por la organización política en su ley fundamental. El más conspicuo exponente de esta tesis es el jurista austríaco Hans Kelsen, creador de la Teoría Pura del Derecho.

Jus naturalismo.— En cambio, para los que aceptan el llamado Derecho Natural, desde Calicles y Sófocles hasta Johannes Messner, este derecho existe y se funda en la propia naturaleza del ser humano. No depende de los errores y desviaciones jurídicas de los legisladores y, por ello, está por encima de los sistemas normativos del Estado, con frecuencia contrarios a los legítimos intereses de los ciudadanos.

Sin embargo, como los exponentes de esta corriente no pueden ponerse de acuerdo en lo que es “natural” en el hombre, ¿Habría que quedarse solamente con el Derecho Positivo?

La posición de Leibniz.— No cabe duda de que el pensador alemán Gottfried Wilheim Leibniz ha sido uno de los más destacados en la historia de las ciencias. Su capacidad intelectual y su espíritu creativo han dejado su huella en diversas disciplinas a las que aportó nuevos conocimientos. Su mente excepcional no podía quedar al margen del problema jurídico-filosófico de los derechos y, en esta materia, expuso algo sobre lo que sería conveniente reflexionar. En efecto, el sabio sostenía que hablar del “derecho justo” era un pleonasmo y que hablar del “derecho injusto” era una contradicción.

Lo que quería decir Leibniz era que los dos derechos estaban fundidos en uno solo, que el Derecho tenía que ser, al mismo tiempo, positivo y justo; si no fuera así, no podría hablarse propiamente del Derecho, porque sería un absurdo. ¿Es correcta su tesis? ¿La podemos compartir?

El Derecho como orden social concreto.— Para efectos de precisión señalamos que:

—El Derecho no es simplemente un conjunto de normas.

—La legalidad no es el único principio jurídico.

—No basta que el Derecho sea positivo; es necesario que esté vigente, es decir, que tenga eficacia jurídica.

—El Derecho no se agota en sí mismo, es un medio al servicio de un fin.

Como otras funciones sociales, el Derecho es un orden social concreto que se da la misma sociedad a través de la autoridad legítima para que, por medio del cumplimiento espontáneo o coactivo de un sistema de normas, logre la realización de bienes colectivos. Como todo orden tienen una razón de ser, una finalidad.

Finalidad del Derecho.— El fin es el creador de todo derecho, señala Von Ihering; y el Derecho tiene en este fin su fundamento y su medida.

¿Cuál es esta finalidad? La realización de los bienes colectivos, como son la justicia, la seguridad, la libertad y el bien común, entre otros.

El Estado sólo puede serlo en verdad cuando está al servicio de la comunidad y, en ella y por ella, al servicio de todos y cada uno de sus integrantes El gobierno y el derecho han de servir, pues, a la persona humana con un profundo respeto a su dignidad. No es suficiente la mera legalidad, porque el Derecho no se limita a las condiciones de la validez extrínseca de la ley que le dan positividad, sino también —y de manera esencial— a la finalidad que le da validez ética e intrínseca.

En parte tiene razón Leibniz, aunque se equivoca en el sentido de que el Derecho es siempre justo. No, el Derecho Positivo y sus leyes no siempre son justos y así lo ha demostrado la historia.

El Derecho debe tender siempre a la justicia; de ahí la evolución del esfuerzo sostenido de acercar la legalidad a la justicia. Cuando el sistema jurídico-político atenta en contra de la libertad y la justicia, las sociedades han recurrido a procedimientos de reformas y correcciones y, en momentos especialmente difíciles, a la violencia revolucionaria.

Los gobiernos han de renunciar a la pura política egoísta del poder y de las hegemonías ideológicas que sólo dividen y manipulan demagógicamente a la sociedad para practicar, en cambio, una política orientada al cumplimento del estado de derecho que procure el bien común y esté animada por el mantenimiento de un orden social basado en la justicia y la paz.

Lo que antes se llamaba Derecho Natural, actualmente lo conocemos como Derechos Humanos. La lucha por el Derecho es la lucha para que sea cada vez más justo. Ley y Derecho no son sinónimos, aunque la ley sí forma parte del Derecho y éste tiene un componente esencial que es la justicia.— Mérida, Yucatán.

Licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía. Integrante del Organismo Promotor para la Democracia, A. C. (OPD).