Tunkul Político: ''Hervidero al máximo de temperatura en el sector salud''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana abrileña la que vamos comenzando. Los acostumbrados calores y bochornos de la época ya se hicieron presentes, por lo que con botellita de agua en la mochila para hidratarse, los Tunkules Amigos hicieron sus acostumbrados recorridos y nos hicieron llegar sus rítmicos mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó diciendo que se encuentra medio atarantado, pues entre los agarrones en las Cámaras del Congreso federal, el amparo liso y llano concedido por la Suprema Corte de Justicia a las parientes del Fiscal General de la república, la visita de los funcionarios gringos y su manifestada intención de inmiscuirse en el asunto de la llamada reforma eléctrica, el anuncio mañanero de que se presentará una iniciativa para reformar la Ley Electoral del país y los dimes y diretes por la consulta sobre revocación de mandato del Preciso que se realizará el próximo domingo, el enredijo está más que complicado, pero interesante.

¡Ah! pero la nota de la semana en medios impresos, electrónicos y ni qué decir de los digitales y las redes sociales, fue sin duda el bofetadón que le propinó Will al conductor del evento de entrega de los Óscares, que incluso opacó hasta las notas y comentarios sobre el conflicto armado en Ucrania. No cabe duda, por eso estamos como estamos. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el Tunkul Sindicalista nos platica que donde el hervidero se encuentra al máximo de temperatura es en el sector salud y no vaya usted a pensar que el motivo es algún caso relacionado con el coronabicho, o por un plan para prevenir los golpes de calor o para atender la salud emocional por las secuelas de la pandemia, para nada, la agitación es causada por la elección de la dirigencia de la sección 67 del sindicato de trabajadores de la salud.

Ese Tunkul nos cuenta que los intereses de grupos grilleriles, ajenos a las necesidades y demandas de los trabajadores son los que en realidad tienen más que movido al gremio. Vamos a intentar hacer una síntesis un poquito entendible del asunto. Se inscribieron tres candidatos: Camelo con la planilla blanca, López con la planilla azul y Rubio con la roja.

Al parecer, los colores identifican la línea política que siguen los aspirantes, pues Camelo sale de las filas directas del sindicato, presuntamente a López lo promueven y apoyan un diputado y una diputada del partido blanquiazul, por cierto, ambos suspirantes por la alcaldía meridana, y respecto a Rubio que suspira por ocupar la secretaría general del sindicato al parecer por cuarta o quinta vez, ese Tunkul comenta que en radio pasillo hay dudas sobre el por qué eligió el rojo, que a lo mejor debió ser naranja. No entendimos lo último, pero como nos llegó lo transcribimos.

Las campañas estuvieron duras y tupidas, amigos trabajadores nos comentan que la planilla azul derrochó recursos a más no poder, que presumía en redes sociales fotitos y videítos con un titipuchal de gente y que la mayoría eran trabajadores de contrato que no tienen derecho a voto, pero que como su grupo pregona que es el candidato oficial del poder, les ofrecen que los van a basificar. Bueno, eso de las fotitos y los videítos como que nos recuerdan alguna estrategia de comunicación puesta de moda en el actual sexenio ¿Masinó?

En fin, el proceso de elección es precisamente hoy, por lo que ese Tunkul estará muy ocupado dando seguimiento a lo que pase y nos prometió que hará llegar sus mensajes para compartirlos con usted en la siguiente semana. ¿Sale?

El Tunkul Ciudadano se comunicó bastante enfurruñado por el caso del proceso de designación del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. Nos explica que el artículo 25 fracción II de la Ley que rige ese Sistema, establece que la Comisión de Selección, para los casos en que haya una vacante en el CPC, es decir, que se termine el periodo de alguno de sus miembros, expedirá una convocatoria para que se presenten las postulaciones de aspirantes a ocupar dicho cargo, a más tardar SESENTA DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL NOMBRAMIENTO de quien está en funciones.

Pues aquí tiene usted que el cargo que tenía que sustituirse concluyó el pasado 31 de marzo, por lo que la convocatoria respectiva debió emitirse a más tardar el 31 de enero para cumplir la Ley. Pero nanay, la susodicha convocatoria fue expedida y publicada en el Diario Oficial del Estado, hasta el ¡21 de febrero!

Esa flagrante violación a la Ley debió invalidar el proceso, pero ¿Qué cree? a los distinguidos integrantes de la Comisión de Selección les valió sorbete el asunto, aceptaron inscripciones, hicieron sus pasarelas y realizaron la designación. Total que en Yucatán no pasa nada si se pisotea el estado de derecho, pues la impunidad es el manto protector de cualquier acto de corrupción de quienes ocupen cualquier puestecito o representación, claro, si se portan bien y obedecen. ¿Anticorrupción? Vaya falsedad. Que aquí quede… por hoy.