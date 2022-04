Plaza Grande: auténtico ''jaranchac'' político en la elección del nuevo secretario de la Sntsa

Sin notable ''oposición''

La elección del nuevo secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) estuvo rodeada de peculiaridades propias de la política que derivaron en un auténtico “jaranchac”. Lo menos visible para la mayoría de los trabajadores fue la injerencia de fuerzas externas que buscaron orientar la elección en uno y otro sentido.

Por ejemplo, fue un secreto a voces la intervención del diputado Víctor Hugo Lozano Poveda a favor de Vicente López Cardeña, quien finalmente resultó el ganador, pero no fue el único panista activo en ese proceso. Estuvieron también metidos tras bambalinas, apoyando al mismo candidato, los principales operadores del alcalde Renán Barrera Concha, encabezados por Luis Correa Mena y Jorge Puga Rubio. Y por si fuera poco, López Cardeña tuvo también el apoyo de Roger Torres Cross, hijo del secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Roger Torres Peniche.

Hasta en las mejores familias



Los incidentes político-electorales en la Secretaría de Salud no terminan allí. Por contradictorio que parezca, Roger Torres Peniche respaldó la candidatura de Miguel Moreno Camelo, quien quedó en segundo lugar de la votación. Y decimos contradictorio porque su hijo del mismo nombre estaba involucrado en el grupo de Vicente López Cardeña. ¿Habrá sido plan con maña o mera situación fortuita?

Cuando la familia es primero

El mencionado “jaranchac” político se completa con las intervenciones, no tan ocultas como parecían, del secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, y hasta de priistas a favor de la llegada de Vicente López a la secretaría general de la Sección 67 de Sntsa.

Para más de uno era notoria la preferencia del doctor Sauri Vivas por la planilla azul, como también la tuvo el director del Centro de Salud Urbano de la calle 50, Jorge Marín Marrufo, quien incluso permitió actos anticipados de campaña en el edificio bajo su mando. Marín Marrufo es primo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Más aún, Vicente López y su hermano Alejandro, quien fue delegado de la directiva sindical saliente en el Hospital O´Horán, eran cercanos a priistas en el poder hasta 2018. Fue así como Alejandro obtuvo su plaza de psicólogo en el O’Horán cuando no había terminado la carrera respectiva. En el reciente proceso rompió con el grupo que lo cobijó en la Sección 67 y se sumó a la campaña de su hermano. ¿No le parece todo un revoltijo?

Maestra se jubila, molesta y ''dolida'' con la Segey

La amenaza de reformas a la Ley del Isstey terminó de tajo con la carrera docente de más de tres décadas de la maestra Ana Rosa Esperón Cámara, directora de la escuela primaria “Elvira Parra Ávila”. Este viernes será su último día como docente activa porque gestionó su jubilación con la ley vigente para que no la perjudique los cambios que vienen.

Se jubila molesta no solo porque pondrá fin a su trayectoria magisterial sino que ya no soporta el vandalismo que sufre la escuela de la colonia Emiliano Zapata Oriente y la indiferencia de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado. Cuando había logrado el exterminio de la plaga de termitas que dañó la escuela, logró que la Segey reparara lo básico, el sábado personas desconocidas destruyeron las tuberías recién instaladas, lo que dejó sin agua al plantel, por lo que suspendió labores el lunes. Reportó el daño a la Segey, pero no lo atendió. Un abuelito y ella resolvieron el problema urgente.

Fisuras en el PRI que no ''pegan'' ni con cemento

En los próximos días se presentará al nuevo delegado del PRI en Yucatán, quien llegará a tratar de meter orden por las divisiones y pleitos internos. Según rumores que circulan en los pasillos de la casa del pueblo, el puesto recaería en la personalidad del campechano Oznerol Pacheco, quien ya fue alcalde, diputado local y federal, y ha ocupado varios cargos en el PRI de ese estado.

Hay rumores muy fuertes en los que se señala que el ex funcionario no es bien visto por la comunidad tricolor yucateca, lo que ha acrecentado la brecha que existe en las diversas facciones de ese partido.

Joaquín Díaz Mena iría de salida

Versiones cada vez más fuertes señalan que muy pronto removerían de su cargo al súperdelegado en Yucatán, Joaquín Díaz Mena. No hay fecha aún pero se dice que los motivos de su separación serían que no tiene control de los programas sociales que el gobierno de la República aplica en Yucatán y habría irregularidades en los manejos.

Nos comentan que ya llegó a Palacio Nacional la versión de que en el sector educativo yucateco se detectó que muchos becarios no reciben el pago a pesar de que sí llega el dinero. Estas quejas las habrían presentado morenistas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la semana pasada cuando estuvo por estas tierras.

Yucatecos entre las patas

Hablando del titular del Gobernación, Adán Augusto López Hernández, contra quien el INE dictó medidas cautelares por hacer promoción de la Revocación de mandato en el norte del país, podría llevarse entre las patas a varios yucatecos, porque aquí también vino, el lunes 28 pasado como señalamos en esta misma columna, a reunirse con el superdelegado Huacho Díaz, Felipe Duarte Ramírez, ex director del Conafe; la senadora Verónica Camino Farjat y Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit.

Se dice que esa reunión fue para preparar la jornada de Revocación de mandato, no para ver temas de la agenda de Gobernación.